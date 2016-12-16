Сталин был востребован временем, своей эпохой

Неопровержимым фактом является то, что с каждым годом личность Сталина становится более притягательной для россиян. Резко сократилось число тех, кто считает Сталина жестоким и бесчеловечным правителем. И если раньше поклоняться Сталину шли ортодоксальные коммунисты и прочие радикалы, то сегодня большую часть приходящих к могиле вождя составляют люди, называющие себя патриотами и государственниками.
Лидерство среди «сталинистов» тех, кто выше всего ценит победу в Великой Отечественной войне, особенно показательно. Понимание этого — свидетельство того, что система ценностей в головах многих наших сограждан постепенно начинает вновь вставать с головы на ноги.
Сталин создал грандиозное государство, выхватив русскую цивилизацию из кромешной бездны, из гражданской войны. Он превратил народ в героев и открывателей. Он сделал из них летчиков и полярников, первоклассных ученых и великих артистов, учил их строить космические корабли, покорять вершины, побеждать недуги.
Что же было сделано в СССР под руководством И. В. Сталина?
За время сталинского руководства в течение 30 лет аграрная, нищая, зависимая от иностранного капитала страна, превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, в центр новой социалистической цивилизации. Численность населения Советского Союза увеличилась на 41 миллион человек.
При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов. А за последние 20 лет «демократии» не построено ни одного предприятия такого масштаба. Буржуазные специалисты в 1945 году дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940 года только к 1965 году — при условии, если возьмет иностранные займы. Советский Союз вышел на этот уровень к 1949 году без всякой внешней помощи.
В Советском Союзе за одну пятилетку, с 1946 по 1950, без какой-либо помощи извне были решены три социально-экономические задачи:
1) восстановлено народное хозяйство;
2) обеспечен устойчивый рост уровня жизни населения;
3) совершен экономический рывок в будущее.
Ученые США считали, что если темпы роста производства в сталинской России и сохранятся, то к 1970 году объем производства в СССР в 3-4 раза превысит американский. Наш архиепископ Симферопольский и Крымский святитель Лука писал: «Сталин сохранил Россию. Он показал, что значит Россия для всего остального мира. И потому я как православный христианин и русский патриот низко кланяюсь товарищу Сталину».
Сегодня становится ясным, что сталинская эпоха была самым ярким примером в истории нашей Родины, а личность Сталина — фигура всемирного масштаба, и никакая клевета не может отвергнуть этот очевидный факт.
При всех просчетах и ошибках Сталин своей жизнью доказал, сколь значимой может быть роль личности в современных условиях, как способна она влиять и на конкретные, и на глобальные процессы. Многое из того, что еще делает Россия, является наследством той сталинской эпохи. Главное в сталинском опыте — способность к созиданию, умение получать результат, необходимый для всей страны, поднимающей нацию на очередную ступень развития. На подобное ни Горбачев, ни Ельцин оказались совершенно не способны. Никакого дела — одна болтовня!
Практически с корнем выдираются из российской почвы такие вещи, как бесплатное образование, медицинская помощь, общедоступный отдых.
Но почему после ХХ съезда КПСС прочно утвердилось представление о сталинском периоде как периоде злодейства, а о самом Сталине — как о самом «злодейском злодее» из всех «злодеев» в истории всего человечества? И теперь в качестве истины принимается лишь разоблачение «язв сталинизма» и «дефектов» Сталина. Почему же именно он, Сталин, и его эпоха оказались в эпицентре антикоммунистического, антисоветского и, как потом выяснилось, антирусского (русофобского) урагана в годы «перестроечного» раскола народного сознания разгрома великой державы?! Сталин ненавистен всем злопыхателям России. Он ненавистен им тем, что решал и как решил русский вопрос. Прежде всего, он решил его как вопрос мировой геополитики, превратив Советский Союз в гаранта мира во всем мире и общечеловеческого интернационализма. На полях Великой Отечественной войны солдаты принимали смерть за Родину — Советский Союз. Шли на врага — кто с православным крестом, кто с партийным билетом, кто с молитвой, обращенной к Аллаху. Их всех называли русскими. Шли они в бой «За Родину! За Сталина!»
Сталин именно потому актуален, что русский народ имеет запрос на модернизацию. Можно говорить о замученных в ГУЛАГе, о том, что он был агентом царской охранки. Сталин провел модернизацию от начала и до конца. Венцом сталинской модернизации стала победа в Великой Отечественной войне.
Да, Сталин был жестким, а при необходимости и жестоким, что сегодня оправдывается всем ходом истории. Иначе сохранить социалистическую страну было бы невозможно. Он был востребован временем. Не случайно до сих пор можно услышать: «Ой как нужен сегодня Сталин!». Никто из ненавистников Сталина не решается сказать, что он был вором!». Никто не решается обвинить его в том, что он сажал на видные государственные посты своих родственников, земляков, соплеменников… Никто не может сказать, что он позволял хоть кому-нибудь безнаказанно ущемлять достоинство и интересы советского государства. Как-то Сталин сказал: «Мало у нас в руководстве беспокойных… Есть такие люди: если им хорошо, то они думают, что и всем хорошо». Это замечание Сталина в большей мере можно адресовать нынешнему руководству страны.
В заключение этой статьи приведу высказывания о Сталине выдающихся его современников.
Заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршал Советского Союза Г. К. Жуков:
«Сталин жесткой требовательностью добивался, можно сказать, почти невозможного. В стратегической обстановке умел найти главное звено и, ухватившись за него, наметить пути для оказания противодействия врагу. Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим».
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль:
«Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний ее возглавлял такой гений и непоколебимый полководец, как Сталин. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники логической и осмысленной мудростью».
Посол США в СССР в 1940-1946 годах А. Горриман:
«Я нашел, что Сталин лучше информирован, чем Рузвельт, более реалистичен, чем Черчилль, в определенном смысле наиболее эффективен из военных лидеров».
Президент Франции Шарль де Голь:
«Сталин не ушел в прошлое — он растворился в будущем!»
Да! Сталин сделал для России больше, чем любой государственный деятель на протяжении нашей тысячелетней истории. Сталиным все делалось в интересах большинства населения, он был востребован временем, своей эпохой, а принимаемые им решения предопределялись конкретными условиями. Не будь Сталин выдающимся организатором, дипломатом и полководцем, знавшим тонкости производства военной техники и сумевший подготовить и реализовать масштабные боевые операции, мы бы никогда не разгромили самую мощную военную машину — фашистскую Германию. Никогда за всю свою историю наша страна не пользовалась таким авторитетом и влиянием в мире, как при Сталине.
Виктор Павлович Баженов,
ветеран Вооруженных Сил СССР и партии