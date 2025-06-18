18 июня 2025 года в школе 16 г. Феодосия прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей при поддержке КПРФ

Организаторами этого мероприятия были Гармашова Светлана Сергеевна- председатель городского отделения Всероссийской женской организации "Надежда России", Чернышев Александр Иванович- представитель Республиканского комитета КПРФ, региональный куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов" в Республике Крым и его помощник- Хуторной Сергей Сергеевич.В рамках мероприятия были отмечены многодетные семьи, которым были вручены подарки за их тяжелый труд и безграничную любовь к детям, а также признание их важной роли в обществе.
Пресс-служба Феодосийского ГО КПРФ