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понедельник, 23 июня 2025 г.

18 июня 2025 года в школе 16 г. Феодосия прошло мероприятие, посвященное Дню защиты детей при поддержке КПРФ

 Организаторами этого мероприятия были Гармашова Светлана Сергеевна- председатель городского отделения Всероссийской женской организации "Надежда России", Чернышев Александр Иванович- представитель Республиканского комитета КПРФ, региональный куратор Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Земля талантов" в Республике Крым и его помощник- Хуторной Сергей Сергеевич.

В рамках мероприятия были отмечены многодетные семьи, которым были вручены подарки за их тяжелый труд и безграничную любовь к детям, а также признание их важной роли в обществе.

Пресс-служба Феодосийского ГО КПРФ