Алуштинская Нина

Нина Павловна Великанова родилась в сентябре 1917 года близ г.Алушты в местечке Узень-Баш у села Изобильного. Через 4 года семья переехала в г.Алушту. Ей довелось пережить вместе со страной две войны – гражданскую и Великую Отечественную, разруху и голод.
Летом 1941 года Нина Павловна с детьми поехала отдохнуть к родителям в Алушту. Но … началась война. Сына оставила у родителей, а с дочерью вернулась в Кривой Рог к мужу. Муж ушел на фронт, а она с дочерью была эвакуирована в Ташкент, куда был переведен и Криворожский металлургический комбинат, стала работать на нем технологом.
В начале 1942 года муж погиб под Ростовом-на-Дону. Довелось пережить неизвестность о судьбе родителей и сына в оккупированном Крыму.
Сразу после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков Советской Армией Нина Павловна с дочерью вернулась в Алушту. Райком партии направил ее работать в отдел гособеспечения инспектором, а затем – в областную партшколу на учебу. По ее окончанию работала во вновь созданном отделе по переселению и хозяйственному устройству колхозников-переселенцев. В 1947 году была избрана депутатом городского совета и назначена заведующей отделом культуры. В 1948 году она – председатель Алуштинского горисполкома. Предстояла незнакомая и трудная работа. В городе была масса проблем: разрушенные дома, нехватка продуктов, воды и электроэнергии. Особенно острой была нехватка электричества. Городского тракторного движка хватало на освещение больницы, аптеки и милиции.
Через месяц расконсервированная электростанция санатория «Коммунист» в темное время суток уже освещала дома алуштинцев. Улучшилось и водоснабжение верхних улиц города: Горбачевой, Снежковой.
Нина Павловна смогла организовать восстановление зимнего кинотеатра «Революция», который затем переименовали в «Южный», а сегодня вообще снесли, на его месте «выросли» два многоэтажных дома. Был построен Дом культуры, благоустроена набережная. Эскиз ее реконструкции принадлежит инженеру-строителю отдела коммунального хозяйства Александру Гризе. Он был одобрен партийно-хозяйственным советом и секретарем обкома Сергеем Полянским.
Одним из акцентов будущей набережной была белоснежная колоннада – ротонда, стоящая над морем. Она и сегодня является одним из символов города. В советское время на ней была начертана одна из статей Сталинской конституции: «Граждане СССР имеют право на отдых», сегодня – «Алушта-курорт». На новой набережной горожане и гости любовались каскадом лестничных маршей, спускающихся со склона к фонтану «Мальчик с рыбой», красивыми клумбами, тенистыми аллеями из ленкоранских акаций и ротондой.
Возглавляла горисполком Нина Павловна более 4-х лет. Сама она говорила: «Работа эта трудная, хлопотная, требует инициативы, решения повседневных жизненных проблем». Но она справилась с ней.
Она принадлежала к золотому фонду советских тружениц, выпестованных партией, Советской властью. Нина Павловна была верна родному городу, Коммунистической партии, своей семье. Одна воспитывала двух детей: сына – ныне полковника в отставке, и дочь, всю трудовую жизнь посвятившую алуштинскому отделу Союзпечати.
Ее вклад в развитие города был высоко оценен: 15 мая 2002 года (в канун Дня города) присвоением звания «Почетный гражданин города Алушты» с формулировкой «За большой вклад в социально-экономическое развитие г. Алушты».
30 января 2012 года Нины Павловны не стало.
6 сентября ей исполнилось бы 100 лет, как и Великому Октябрю, открывшему народу путь в светлое будущее.
Алла ШАВЕЛЬ,
первый секретарь Алуштинского
городского отделения КПРФ