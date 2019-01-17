«Я — самая счастливая!»

Прошел 2018 год. Закончились школьные каникулы. Мы вышли на занятия. На переменах говорили об ушедшем годе, делились впечатлениями. Вспоминая и анализируя события 2018 года, могу сказать, что много в этом году в моей жизни произошло различных событий – плохих и хороших. Плохое забывается, а хорошее надолго остается в памяти. Для меня самое яркое и незабываемое в 2018 году – 100-летие Ленинского комсомола. У нас в школе и в районе прошло очень много интересных мероприятий к этой знаменательной дате. Также я со своими одноклассниками принимала участие в праздновании юбилея комсомола в Симферополе. Там моим друзьям в Комсомольском сквере возле памятника в честь борцов за Советскую власть и в Детском парке возле памятника комсомольцам всех поколений вручали комсомольские билеты. Мне, к сожалению, билет не вручили. Однако я не грущу. Дело в том, что только 21 ноября мне исполнилось 14 лет, и я сразу же написала заявление о вступлении в комсомол. И все-таки в ряды Ленинского Коммунистического Союза Молодежи Российской Федерации я, как и мои одноклассники, вступила в год 100-летия ВЛКСМ!
В этот день мне вручили комсомольский билет старшие товарищи – ветераны комсомола. Горжусь тем, что это были первый секретарь Крымского рескома КПРФ Сергей Васильевич Богатыренко и директор Народного музея 51-й Армии, ветеран Великой Отечественной войны Виктор Исаакович Пономаренко. Надо отметить, что Виктор Исаакович Пономаренко вступил в комсомол в годы Великой Отечественной войны – в 1943 году. Мне вручили билет после того, как Сергей Васильевич Богатыренко вручил Виктору Исааковичу Почетный орден «100 лет Ленинскому комсомолу».
После торжественного построения прошла экскурсия по залам Музея 51-й Армии. Хранитель музея Виктор Исаакович Пономаренко рассказал нам о том, что музей расположен в историческом здании, где размещались приемно-сортировочное отделение и аптека военного госпиталя №170, которая обслуживала воинов 156-й стрелковой дивизии 51-й Отдельной армии. Там собраны уникальные материалы о боевом пути этой армии, которая в 1941 году обороняла, а весной 1944-го освободила Крым от фашистов.
В музее каждый экспонат несет в себе память, частицу истории Великой Отечественной войны. Многие экспонаты уникальны. В каждом экспозиционном зале музея история войны ребятам открывалась с другой стороны, ведь за каждым событием стоят человеческие судьбы.
Мы, посетив музей боевой славы Отдельной 51-й армии и проникнувшись атмосферой героического прошлого нашей Родины, в благодарность Виктору Исааковичу Пономаренко подарили цветы, оставили в книге отзывов теплые слова и пожелания процветания музею, а также сфотографировались на память вместе с Виктором Исааковичем.
После этого мы поехали в поселок Октябрьское, где посетили Народный музей истории 943-го Констанцского Краснознаменного морского ракетоносного авиационного полка ВВС КЧФ, преемника 40-го Констанцского Краснознаменного авиационного полка пикирующих бомбардировщиков, который создан в 2008 году при активном участии министра образования и науки АРК Валерия Васильевича Лаврова, ныне секретаря Крымского рескома КПРФ. В двух экспозиционных залах представлены этапы формирования и боевого пути одного из первых морских бомбардировочных авиационных полков ВМФ СССР. Временные рамки охватывают период с 1935 года по 1996 год. Основатель и заведующий музеем Алексей Петрович Гирник рассказал нам о ратных подвигах авиаторов полка пикирующих бомбардировщиков, погибших в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне. Также Алексей Петрович рассказал о славной послевоенной истории полка, участии летного состава в миротворческих операциях в Египте и Индонезии, освоении новой авиационной техники, в том числе и первого сверхзвукового ракетоносного бомбардировщика Ту-22М2. Наше внимание привлекли подлинные вещи летчиков и техников, снаряжение летного состава, макеты и оборудование самолетов. Мне и моим друзьям довелось примерить спецформу летчика, посидеть за штурвалом в кабине учебного самолета-тренажера и представить себя авиатором.
За интересную экскурсию мы в знак благодарности подарили Алексею Петровичу цветы и блокнот, выпущенный к 100-летию Ленинского комсомола. Он же в ответ для нашей школы подарил Книгу памяти 40-го Констанцского Краснознаменного авиационного полка пикирующих бомбардировщиков ВВС КЧФ, одним из составителей которой является сам лично. Затем мы возложили цветы к Мемориалу авиаторам на аллее имени Героя СССР капитана А. К. Кондрашина и сфотографировались на память.
Этот день я запомню на всю жизнь. Несомненно, он оставил в моем сердце след, вызвал интерес к более глубокому изучению истории родного края, чувство патриотизма, гордость за свой родной Крым, за свою страну, уважительное отношение к старшему поколению, к солдатам боевых действий.
В завершение хочу сказать, что такие мероприятия нам, молодым, очень нужны. Ведь, нельзя любить свою Родину, не зная ее истории. Большое спасибо Крымскому рескому КПРФ и лично Сергею Васильевичу Богатыренко за то, что дали мне и моим товарищам-комсомольцам, возможность интересно и познавательно провести время в завершение юбилейного 2018 года. Я и мои друзья обещаем, что будем активными комсомольцами, примерными в поведении и прилежными в учебе, чтобы в дальнейшем стать хорошими гражданами России и приносить ей пользу. Я — самая счастливая!
Алина АНТОНОВИЧ,
член ЛКСМ РФ,
учащаяся 9 класса
Ивановской
общеобразовательной школы Нижнегорского района