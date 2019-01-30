И снова белые, и снова красные?!

«В Симферополе казаки (?) провели крестный ход, приуроченный к 100-летию начала политики расказачивания советской властью (?) казачьего народа», — сообщает Крымское информационное агентство.
На митинге было зачитано обращение главы Республики Крым, а также выступил вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.
Что настораживает общественность Крыма? Прошедшее мероприятие явно играло на волне антисоветизма и антикоммунизма. И, к сожалению, эта волна была настроена высшим руководством нашей республики. Думаю, что те, кто шагал в колонне, не отдавали себе отчета, в какую разрушительную и раскольническую игру их втянули. Это прямой путь к противостоянию, который чреват более тяжкими последствиями. Так начиналось в странах бывших советских республик Прибалтики, в на Украине, в социалистической Польше. Их объединяет одно: борьба с коммунизмом под любым предлогом. Отсюда вся опасность, которую благословляет владыка Лазарь и куратор антисоветизма от Совмина Дмитрий Полонский.
Не одобрил этого шествия и слова, произнесенные на митинге в Симферополе, автор бессмертного «Тихого Дона» Михаил Шолохов. Ведь все, что случилось на Дону в те огненные годы, нобелевским лауреатом расписано подробно, в том числе и последствия, которые могут всплыть в случае выпячивания одной или другой стороны в той братоубийственной войне.
Недаром знаток казацких душ продолжил линию Григория Мелехова в рассказе-эпопее «Судьба человека». Андрей Соколов, главный герой этого рассказа прямой сколок Григория Мелехова, пройдя тяжелыми дорогами Великой Отечественной войны, показывает пример, чем должен заняться казак, вернувшись домой. Там нет никаких указаний, как, между прочим, и в «Тихом Доне», на произнесение проклятий в адрес своей Родины. Все, кто отступал от шолоховского принципа, скатывались на ту сторону, на другой, чужой берег, где бывший донской атаман Краснов собирал войско против своей Родины в годы Великой Отечественной войны.
Хотел бы напомнить всем шагавшим по Симферополю и произносившим проклятия в адрес Коммунистической партии и советской власти слова Михаила Александровича Шолохова, которые должны заставить думать каждого, относящего себя к славной когорте казаков: «Я родился на Дону, рос там, учился, формировался как человек и писатель и воспитывался как член Коммунистической партии. И, будучи патриотом своей великой, могущественной Родины, с гордостью говорю, что являюсь и патриотом своего родного Донского края... Святая обязанность — любить страну, которая вспоила и вскормила нас как родная мать».
Сергей НЕБОЛЬСИН