Сергей БОГАТЫРЕНКО: «Наша цель – победить!»

Для жителей полуострова наступил год принятия важнейших политических решений. В 2019 году ожидается полное переформатирование власти на полуострове путем полномасштабной избирательной кампании и, как следствие, выборами 9 сентября. Мы с вами будем второй раз в российской истории Крыма избирать депутатов всех уровней. И чтобы сделать правильный и осознанный выбор, давайте вместе подведем итоги уходящего года, который оказался самым антинародным по характеру принимаемых законов партией власти.
Второе. Повышение НДС с 18 до 20 процентов. Это, на первый взгляд, незначительное повышение налога на 2 процента. Но оно повлечет за собой удорожание всех без исключения товаров и услуг на 15−20 процентов и более.
Третье. Повышение акцизов и, как следствие, рост цен на топливо. Эта цифра заложена в стоимость абсолютно всех продуктов и товаров. И ее повышение незамедлительно скажется на ценообразовании, а значит и на кошельке простых граждан.
Четвертое. Повышение стоимости услуг ЖКХ. Вопреки логике и здравому смыслу, на фоне ухудшения качества предоставляемых услуг, цены на них постоянно растут. Например, в некоторых районах Крыма тариф на вывоз мусора увеличился уже в 4 раза, и это не предел!
Растет и повышается абсолютно все! Цены, тарифы, налоги и сборы. Вот только снижаются доходы и уровень жизни населения. Те, копеечные перерасчеты, нивелируются постоянным ростом цен и инфляцией. Обманули и без того нищих пенсионеров, не дав им обещанную тысячу. Власть постоянно залезает в карман простого человека, затыкая свои очевидные экономические провалы. И это вместо того, чтобы заставить олигархов поделиться частью своих сверхдоходов, полученных за счет присвоения себе богатств недр Земли и целых отраслей промышленности.
Вот малая часть той «заботы», которую проявила власть в последнее время по отношению к своим избирателям.
Но самое страшное, что всенародно избранные депутаты не встали на защиту интересов народа, хотя это их прямая обязанность и, если хотите, их клятвенные обещания перед народом. Несмотря на то, что абсолютное большинство крымчан против пенсионного геноцида, депутаты Государственного Совета Крыма единодушно поддержали этот законопроект, а его председатель Константинов радостно сообщал, что Крым целиком поддержал инициативу медведевского правительства. Я, как крымчанин, расцениваю решение крымских депутатов-единороссов как предательство интересов жителей Крыма. Депутаты не имели никакого морального права поддерживать антинародные решения правительства Медведева, не посоветовавшись со своими избирателями. Эти горе-депутаты даже не провели депутатских слушаний, публично не обсуждали этот вопрос, не проводили собрания и сходы граждан. Они все решили за нас с вами − эти псевдопатриоты из партии «Единой России».
Вы спросите, почему так происходит? Да потому что есть такое понятие как партийная дисциплина, и каждая партия работает строго по своей программе и поставленным ею целям. Видимо, у «едроссов» единственная задача – набить потуже свои карманы за счет многомиллионного обнищавшего населения России. Вывод только один – пока «Единая Россия» будет оставаться у власти, богатеть будут только чиновники и олигархи, плоть от плоти составляющие все ту же «Единую Россию», а простой народ под аккомпанемент ежедневной болтовни по ТВ, пустые рассказы про очередные рывки, скачки и неимоверный рост экономики будет влачить свое нищенское существование, не имея возможности устроить ребенка в детский сад, устроиться на приличную работу, постоянно думая, как прожить на остатки мизерной зарплаты после оплаты всех коммунальных услуг…
Но есть всему этому чиновничьему беспределу иная альтернатива, светлая и справедливая. Ее имя собственное – Коммунистическая партия Российской Федерации, со своей народной программой и яркими целями. Главная наша цель — это стоять на страже защиты интересов трудового народа. И решения, принимаемые коммунистами, не могут расходиться с чаяниями и желаниями наших избирателей. Задача КПРФ — разъяснять крымчанам, что только наша политическая сила является надежным союзником Человека Труда. И на сегодняшних примерах показывать и доказывать неспособность действующей власти решать какие-либо задачи.
НАША с вами главная задача в наступившем году – завоевать максимальное количество голосов избирателей. Это позволит усилить наше влияние для расширения возможности защиты и отстаивания прав всех избирателей. И, одновременно, приложить усилия по недопущению монополии антинародной партии «Единая Россия».
Дорогие крымчане!
Перед нами очень напряженный и ответственный год. От результатов совместной работы будет зависеть будущее нашего любимого Крыма. Призываю всех неравнодушных крымчан, патриотов, борцов за справедливость присоединяться к коммунистам и вместе под Красным Знаменем смело рубить головы гидре несправедливости, воровства, коррупции и нищеты, порожденной, как ее называют в народе, партией жуликов и воров.
Вместе мы победим.
Победа будет за нами!
Сергей БОГАТЫРЕНКО,
первый секретарь Крымского рескома КПРФ