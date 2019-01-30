Надежный резерв партии

5 февраля исполняется 25-летняя годовщина со дня воссоздания республиканской комсомольской организации Крыма. Наш корреспондент встретился с участником той учредительной конференции Русланом Семяшкиным, которому вскоре тоже пришлось возглавлять комсомол Крыма.
— Республиканская комсомольская организация Крыма была воссоздана 5 февраля 1994 года. Именно в тот день в Симферополе состоялась первая республиканская комсомольская конференция, на которой порядка 40 делегатов из ряда местных комсомольских организаций приняли решение о создании, а по сути — воссоздания, комсомола в Крыму в совершенно новых условиях, сложившихся в стране после развала СССР. Официально, с учетом всех юридических тонкостей, тогда был учрежден Коммунистический Союз Молодежи Крыма (КСМК). Был утвержден Устав организации, избраны руководящие органы. Первым секретарем рескома КСМК избрали Александра Кульчицкого. Инициатива воссоздания, конечно же, принадлежала молодежи, молодым коммунистам, недавним членам ВЛКСМ. Но, естественно, без помощи республиканского комитета Компартии всей этой работы провести было невозможно. Поэтому в работе конференции принимали участие тогдашние партийные руководители и активисты. Кстати, 25 лет назад участниками учредительной конференции КСМК были В.В. Лавров, секретарь рескома КПРФ и главный редактор нашей газеты, и В. М. Кучеренко, недавно вновь возглавивший коммунистов столицы.
— Какие решения были приняты на учредительной конференции, кто вошел в состав руководства восстановленного комсомола Крыма?
— Главное решение конференции — учреждение КСМК, утверждение Устава. Были намечены первые планы. Помимо Александра Кульчицкого, избранного первым секретарем, в руководящие органы вошли и такие товарищи, активно работавшие в организации, как Владимир Титов, Дмитрий Згурский и другие.
— Вполне понятно, что Крымская комсомольская организация состояла из местных отделений. Кого бы Вы могли отметить и выделить из числа региональных комсомольских организаций?
— Тон задавали города. Активно работали комсомольские организации Симферополя, Ялты. При этом следует отметить, что фактически организации создавались по крупицам. Молодежь в то время была разобщена и подвергнута антикоммунистической пропаганде, поэтому каждый, изъявивший желание стать комсомольцем, брался, что называется, в оборот. Со временем организация стала расти. И опять же, активней этот процесс шел в городах.
— Известно, что и Вы в свое время возглавляли крымский комсомол. Что Вам запомнилось, чему была посвящена жизнь комсомольской организации?
— Да, мне повезло возглавлять организацию в период с 2003 по 2006 годы. Дела принимать пришлось у Сергея Топалова, при руководстве которого крымский комсомол добился новых высот. Организация состоялась и имела авторитет. Росли наши ряды. Что запомнилось, Вы спрашиваете? Многое. Создавались новые организации. Проводились интересные республиканские мероприятия, в том числе с участием красногалстучной пионерии — слеты в поселках Школьное и Николаевка Симферопольского района, в центре планеризма на горе Климентьева, всеукраинские слеты комсомольского актива в селе Мысовое Ленинского района, мероприятия по празднованию 85-летия ВЛКСМ и ЛКСМУ, 10-летию КСМК, участие в съездах ЛКСМУ, во многих форумах, конференциях, различных партийных мероприятиях. Вспоминаются встречи, многие друзья, товарищи. Комсомольская дружба, как известно, самая надежная. А работа основная была нацелена на организационное и идейное укрепление, рост комсомольских организаций. По сути, эта задача актуальна и сегодня, так как комсомольская организация должна быть боевой и сплоченной, а, следовательно, способной повести за собой молодежь.
— Руслан Владимирович, все мы знаем, что в этой молодежной организации бывших комсомольцев не бывает. Как Вы сегодня оцениваете работу комсомола Крыма и как Вы лично участвуете в ее жизни?
— Согласен, бывших не бывает. И с годами комсомольский порыв никуда не уходит. В настоящее время крымский комсомол начинает набирать новые обороты. У сегодняшних комсомольцев много интересных мероприятий и задумок. Ребята совсем молодые. Много старшеклассников, а это особая специфичная категория. Многое зависит от лидера. Мне кажется, что у нынешнего руководителя Ильи Донченко многое должно получиться. Он полон энергии и активно работает. Не хватает ему помощников, их надо готовить, воспитывать. Да и вообще, кадрами нужно заниматься постоянно, без этой работы комсомольская организация развиваться не может. Думается, что комсомол республики может выйти на новые рубежи, если, конечно, не будет сбавлять набранных темпов. Хотелось бы пожелать им более системной, постоянной работы. Что касается личного участия — продолжаю состоять в рядах ЛКСМ РФ, иногда привлекают меня к наставнической и пропагандистской работе.
— Комсомол рука об руку осуществляет свою деятельность с КПРФ. В конце декабря прошлого года прошел пленум комитета Крымского республиканского отделения КПРФ, обсудившего вопрос о молодежной политике. Какие, на Ваш взгляд, следует предпринять дополнительные меры по усилению работы партии с молодежью?
— Мы на нашем пленуме рескома приняли дельные решения, и их нужно выполнять. Крымский реском КПРФ оказывает комсомолу существенную помощь. Возможно, следует создать действенную систему подготовки кадров, в том числе из среды молодых коммунистов для их работы в комсомоле. Этим могла бы заняться кадровая комиссия, которая будет создана при рескоме партии. Считаю целесообразным ежегодно обновлять состав и молодежной комиссии рескома КПРФ, все это придаст ей динамизм и вдохновит ее новыми идеями. А посему, если партия будет обрастать молодежью и на местах, а также и в республиканском центре, будет налажена система подбора, подготовки, расстановки кадров, тогда и восприятие нашей партии в обществе будет другим. Люди, как известно, идут за яркими личностями. Ничего нового в этом нет, необходимо только постоянно над этим работать. Убежден, общими усилиями можем придать работе с молодежью новый вектор развития.
— Спасибо за интервью, Руслан Владимирович. Надеемся, что комсомол Крыма еще скажет свое веское слово и в наше время. Залог тому — празднование 100-летия ВЛКСМ в прошлом году, где крымский комсомол под руководством Ильи Донченко провел серию ярких молодежных мероприятий.
Беседовал Сергей БЕЛОВ,
фото из архива рескома ЛКСМ РФ