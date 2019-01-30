Сергей БОГАТЫРЕНКО, первый секретарь Крымского рескома КПРФ:

«Два дня работы семинара можно приравнять к целому студенческому семестру. Мы получили не только глубокие знания о днях текущих от лидера нашей партии Геннадия Андреевича Зюганова, но и узнали о новейших технологиях избирательного процесса, с которыми нас познакомили заместители Председателя ЦК КПРФ И. И. Мельников, В. И. Кашин, Ю. В. Афонин, Д. Г. Новиков и другие руководители нашей партии. Центральный комитет подготовил для всех нас глубокие аналитические и информационные записки, которые, несомненно, помогут нам правильно организовать избирательную программу, определить те узлы, которые ведут к победе.
И, конечно, мы много общались с коллегами из других регионов, которые делились богатым опытом в деле организации избирательного процесса. Словом, эти дни были воистину насыщены полезной информацией, которая нами, крымчанами, будет использована в ходе нашей избирательной кампании.
Уверен, что КПРФ этой осенью обязательно укрепит свои позиции по всем направлениям, существенно увеличит свое представительство на всех уровнях законодательной ветви власти. Нашей политической силе, как никогда, доверяют сегодня избиратели сел и городов, и мы обязаны сделать все, чтобы стать надежным гарантом их чаяний».