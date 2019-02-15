С юбилеем!

Крымский реском КПРФ, Симферопольское городское отделение партии, редакция газеты «Коммунист Крыма», друзья и товарищи по партии сердечно поздравляют с 70-летним юбилеем Юрия Митрофановича Осипенко.
Юрий Митрофанович — кадровый военный, награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами «За службу Родине в ВС СССР» II и III степеней, орденом «За заслуги» III степени и многочисленными медалями.
Юрий Митрофанович Осипенко является членом Крымского рескома КПРФ, неоднократно избирался в состав Симферопольского горкома, является активным членом Союза советских офицеров Крыма и возглавляет Совет Крымской республиканской организации инвалидов войны, Вооруженных сил и участников боевых действий.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и многие лета!