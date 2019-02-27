Марина МИЛЮТИНА: «Главное – работать открыто и честно!»

В конце февраля керченские власти в очередной раз оказались в центре скандала. Транспортный коллапс, случившийся в городе из-за того, что в один из дней на линии не оказалось троллейбусов, повлек за собой сплошные проверки соответствующих руководящих структур и отстранение от должности заместителя главы администрации. Корреспонденты газеты «Коммунист Крыма» решили подробнее разобраться кто прав, а кто виноват в сложившейся ситуации и узнать о наболевших проблемах горожан, которые хранит древний Пантикапей. Об этом наше интервью с депутатом от КПРФ в Керченском городском совете, видным общественным деятелем Мариной Ивановной Милютиной.
- Не могу с Вами не согласиться. И, к сожалению, подобных противоречивых ситуаций у нас предостаточно. Везде один и тот же сценарий: наобещают много, а по факту никто ничего не делает. Также и с электротранспортом - доразвивались, как говорится. Больше половины троллейбусов находится в аварийном состоянии, часть из которых уже не подлежит ремонту. Водители этих троллейбусов неоднократно доводили до сведения руководству «Керчьгортранса», что электротранспорт не соответствует требованиям безопасности. Но, видимо, начальство закрывало глаза на эту проблему. Вот и дотянули до того, что водители не вышли на линию, потому как троллейбусы больше года не проходили техосмотр и не имеют разрешительных документов. Стоит отметить, что в случае какой-либо аварийной ситуации виновным будет признан тот, кто управлял неисправным транспортным средством. Кому захочется брать на себя такую ответственность? А помимо аварийных троллейбусов в городе стали все реже и реже выходить на маршрут автобусы «НефАЗы», которые запустили в 2016 году. Сегодня из 40 полученных городом единиц транспорта работают только 6 или 8. Остальные находятся в нерабочем состоянии. В связи с возникшей острой ситуацией в транспортной сфере в Керчь прибыл глава Республики Крым со своей свитой, чтобы разобраться в этом вопросе. На выездное совещание к главе Крыма были приглашены депутаты всех фракций, вот только депутатов от КПРФ не пригласили. Когда я стала выяснять, почему коммунисты остались в стороне, оказалось, что это решение напрямую исходило от председателя депутатского корпуса Николая Сергеевича Гусакова. То есть, можно сказать, что это совещание было для своих, и информация, озвученная на собрании, не должна была дойти до депутатов-коммунистов. Как же все-таки власть боится коммунистов и говорить правду народу тоже боится. По результатам выездного совещания местный чинуша, ответственный за транспортное направление, временно отстранен от занимаемой должности, а на предприятии идет комплексная проверка, о результатах которой мы с Вами скоро узнаем из СМИ.
- С открытием Крымского моста в мае прошлого года Керчь стала главными восточными воротами Крыма. Послужило ли это знаковое событие новым импульсом для развития туристической отрасли города-героя?
- Открытия Крымского моста с нетерпением ждали все жители полуострова, особенно керчане. И мы очень надеялись на то, что с запуском автомобильной части моста увеличится в том числе и поток отдыхающих, ведь туристическая отрасль занимает одно из приоритетных мест в развитии города. У нас есть что посмотреть: крепость Ени-Кале, Храм Иоанна Предтечи (VIII век), гора Митридат с ее известной одноименной лестницей, Аджимушкайские каменоломни, Огненная земля и много других достопримечательностей. Керчь буквально пропитана историей, тайнами и загадками тысячелетий. Туристический поток увеличился, но этот рост был незначительным и вскоре пошел на спад. А причина в том, что гостей нашего города отпугивает внешний облик Керчи, отсутствие необходимой инфраструктуры, самых простых удобств для туристов, а там, где это есть, нужна срочная реконструкция объектов. За годы украинского прошлого ничего не создавалось, а за последние пять лет пребывания Крыма в составе России у часто меняющихся руководителей Керчи до этого просто не доходят руки. И кадровая чехарда негативно отразилась не только на туристической отрасли, но и в других сферах жизни города.
- Болевыми направлениями города по-прежнему остаются социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство?
- Безусловно. Во многих районах города отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты, в поликлиниках остро ощущается нехватка узких медицинских специалистов и медицинского персонала, большие очереди в дошкольные учреждения, культурный досуг для молодежи практически полностью находится на платной основе. Что же касается жилищно-коммунального хозяйства, то здесь ситуация очень плачевная. Во-первых, одним из самых наболевших вопросов остаются водоснабжение и водоотведение поселков Маяк, Героевское, Опасное и Аджимушкай. Также оставляют желать лучшего дороги и тротуары, которых зачастую просто нет. Не налажено транспортное сообщение в этих населенных пунктах. Во-вторых, в Керчи остро стоит проблема подтопления подвалов водой и канализационными отходами в многоквартирных домах. Это создает дискомфорт для проживания – сырость и неприятные запахи. В-третьих, во многих многоквартирных домах в этом году истекает срок эксплуатации лифтов, управляющие организации будут вынуждены остановить работу «просроченных» лифтов, и это вызовет большую волну возмущения со стороны жильцов. В-четвертых, проблема благоустройства города – зеленые зоны отдыха, пляжи, маловодная река Мелек-Чесме, которая протекает через центр города. Куда ни глянь, везде мусор. Даже в речку сливают пищевые отходы, из-за чего она поросла тиной и камышом. И, к сожалению, проблемы только накапливаются.
- Марина Ивановна, знаете ли Вы пути решения этих проблем?
- Уверена, что во главе города должен стоять грамотный управленец, хозяйственник, который подберет квалифицированную команду специалистов, работающую на благо жителей. Керчи не нужны начальники с материковой части России, которые знать не знают проблемы нашего города. Крым богат крепкими профессиональными кадрами. И такие люди есть в нашем городском отделении партии. К слову сказать, с каждым годом растет число наших рядов и сторонников, и, самое главное, – доверие керчан. Нам верят, потому что мы, коммунисты, помогаем людям в различных сложных ситуациях; из всех политических партий только мы, коммунисты, открыто и честно заявляем о своих позициях по тому или иному вопросу. Многие скептики говорят, что невозможно возродить Керчь как промышленный центр Крыма, как это было в советские годы. А я говорю, что нет ничего невозможного, главное - работать открыто и честно!
Беседовала Алена ТАРАНЕНКО