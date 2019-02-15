Коммунисты Феодосии в борьбе за справедливость

Начиная с 2015 года Феодосия всегда отличалась непостоянством и непрофессионализмом городских властей, представленных партией «Единая Россия». Только за последние 4 года в городе сменилось 3 главы городского совета и 4 главы администрации, что свидетельствует о некомпетентности местных чиновников, которые вместо того, чтобы заниматься проблемами города, отстаивают личные интересы.
Статус главной оппозиционной силы в городе подтверждается не только словами, но и конкретными делами. В 2015 году коммунисты Феодосии при поддержке Крымского рескома КПРФ и депутата ГД Николая Васильевича Коломейцева смогли отстоять и не дать продать судостроительный завод «Море» и добились выплат задолженностей по зарплате перед всеми рабочими завода.
В 2015-2016 годах при активном участии коммунистов городского отделения партии и при активном участии депутатов Феодосийского городского совета от КПРФ В. К. Осауленко и В.С. Ракитянского была проведена большая работа по сбору подписей по вопросу восстановления семейной амбулатории в микрорайоне «Челноки». И коммунисты добились восстановления амбулатории, которая функционирует сегодня.
В 2016 году коммунисты вместе с сотнями жителей города не допустили осуществления подлого замысла местных властей по сносу памятника В. И. Ленину под предлогом установки стелы Воинской Славы. Власти стремились столкнуть феодосийскую общественность с коммунистами, но получили противоположный результат и сплотили вокруг коммунистов и В. И. Ленина жителей Феодосии.
Только за 2018 год Феодосийские коммунисты провели 4 митинга-протеста, на которых поднимали важнейшие для жителей города вопросы, о чем, естественно, молчали другие политические силы. Так, например, 21 июля в Феодосии был проведен митинг против пенсионной реформы, на который пришли сотни жителей города. И это при том, что проведению этого митинга предшествовала борьба с местными чиновниками, которые более месяца под разными предлогами отклоняли все заявки коммунистов на проведение митинга и не давали провести протестную акцию по данной тематике. Буквально через полтора месяца коммунисты городского отделения КПРФ провели митинг против возведения цементного терминала, строительство которого фактически уничтожило бы морской торговый порт, а Феодосия как курортный город просто перестала бы существовать. И коммунисты добились отмены строительства терминала, но борьба все еще продолжается. Жители города благодарны за это городскому отделению КПРФ и лично первому секретарю Алексею Пузанову.
Кроме протестной работы Феодосийским городским отделением КПРФ ведется активная работа с общественностью Феодосии по социально-значимым вопросам города. Так, начиная с 2016 года и по настоящее время, коммунисты Феодосии вместе с ветеранами и жителями города отстаивают итоги общественных слушаний, которые были проведены в 2017 году по вопросу установки стелы Воинской Славы на площади у кинотеатра «Крым». Стыд и позор испытывают жители города из-за саботажа властями Феодосии установления стелы там, где ее решили разместить жители.
Постоянную работу с жителями города ведут депутаты-коммунисты Владимир Карпович Осауленко и Валерий Сергеевич Ракитянский, которые, начиная с 2014 года по настоящее время, в общей сложности приняли более 1000 граждан. По многим вопросам были направлены депутатские обращения. На сессиях горсовета депутаты от КПРФ − единственные, кто всегда занимает принципиальную позицию по обсуждаемым вопросам, которая заключается в защите интересов жителей города.
Коммунисты Феодосийского городского отделения КПРФ за последние 5 лет проделали большую работу. И несмотря на постоянное противодействие со стороны партии «Единая Россия», жители знают, что коммунисты – это люди дела, которые постоянно борются за справедливость, отстаивают их права.
Впереди – непростой 2019 год, и коммунисты города, находясь на переднем крае борьбы, нацелены и дальше продолжать работу на благо жителям и дальнейшего процветания Феодосии. В помещении городского отделения КПРФ открывается приемная Председателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова, которая будет принимать жителей Феодосии ежедневно. Ее работа непременно придаст дополнительный стимул и для граждан городского округа Феодосии, и для поднятия авторитета КПРФ в целом. Двери горкома постоянно открыты для жителей города.
Сергей БЕЛОВ