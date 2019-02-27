Профессия «начальник»

Мы скоро будем отмечать пятилетний юбилей воссоединения Крыма с Россией, даты знаковой и ответственной. Одновременно подходит и время подведения итогов работы и крымской власти разных уровней, избранной (или назначенной) тоже пять лет назад. Об этом и пойдет речь.
Совсем недавно правительство России назначило молодого человека главным «начальником» по Арктике, не имеющего к Арктике никакого отношения. У новоявленного руководителя Арктики типично-современная биография: самодеятельный гуманитарный институт, каких пронырливые люди наоткрывали в каждой подворотне в лихие 90-е годы; непосредственно по окончании — руководящая работа в родном вузе, дальше — что-то невнятно-инновационное и, безусловно, денежное. И вот — главный по Арктике.
Или вспомнить хотя бы академическую реформу, которую в 2013 году затеял премьер Медведев, поручив руководить Российской Академией наук Федеральному агентству научных организаций (ФАНО). Практически у руководства научно-исследовательских институтов встали люди, которые далеки от науки, так называемые менеджеры. Реформа с треском провалилась, ФАНО приказало долго жить, а многие ученые покинули страну.
Эта тенденция наблюдается и при назначении членов правительства РФ и руководителей госкорпораций. Так, например, пост министра сельского хозяйства достался менеджеру Дмитрию Николаевичу Патрушеву, видевшему село разве только на экране телевидения, а «Роскомос» возглавил Дмитрий Олегович Рогозин, философ по образованию и по жизни. И таких примеров на уровне высшей власти страны можно приводить множество.
Если в России кадровая политика кардинально не меняется почти 19 лет, то у Крыма была возможность после Крымской весны существенно изменить подход к выдвижению депутатского корпуса и назначению чиновников в различные органы исполнительной власти. Увы, этого не произошло. На территории российского Крыма продолжилась украинская практика в этом чрезвычайно важном жизненном вопросе.
А по другому, наверное, произойти и не могло, ибо власть в Крыму оказалась после мартовского референдума 2014 года в руках тех, кто тогда с преданностью смотрел в сторону Киева.
Мне вспоминается случай, когда коммунисты Крыма в годы «нэзалэжности» организовывали в Симферополе протестные акции против вступления Украины в Евросоюз и за вхождение ее в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Один из сегодняшних больших крымских «начальников», встретив меня на той акции, сказал: «Что вы, коммунисты, все время «против». Разве плохо, что Украина будет в Евросоюзе?!» Другой, ныне высокопоставленный «начальник» республиканского разлива, тогда заявил: «Что вы носитесь со своим Путиным, он и ростом не вышел, а вы на него молитесь. А вот мои дети в Киеве и активно поддерживают майдан».
Я привел эти примеры лишь для того, чтобы показать, какие были некоторые из тех, кто сегодня ходит в «начальниках» Крыма. Более того, сегодня в «начальниках» ходят и те, кто, пользуясь тогда своими руководящими полномочиями, разгонял пророссийские митинги и отбирал российские флаги. Об одном таком деятеле из украинского прошлого мы сегодня можем прочитать: «Член партии «Единая Россия», член политического совета <...> местного отделения партии «Единая Россия», избран депутатом <...> совета от партии «Единая Россия», на первой сессии <...> совета первого созыва единогласно избран главой муниципального образования — председателем <...> совета <...>, входит в двадцатку самых перспективных молодых политиков Крыма» и т. д.
Диву даешься, глядя на таких «начальников», проделавших такой изуверский политический кульбит, а ныне причисленных к лику Крымской весны. К большому сожалению, таких «святых» мы с вами найдем и в органах законодательной, и исполнительной власти Крыма разного уровня.
Если говорить в целом о крымской кадровой политике, то ее можно охарактеризовать как кризисную. В первую очередь, мы этот кадровый кризис можем наблюдать на уровне сельских советов, городского и районного уровня. Сельские советы — основа основ государственного строительства. Избранные депутаты сельских советов ближе всего находятся к людям, а лучше сказать, они находятся в гуще людских событий. Именно по настроению простых селян можно измерять политическую температуру в крымском сообществе. А настроения — тревожные. И, в первую очередь, это связано с отсутствием рабочих мест. Конечно, скажут оппоненты, проблема давнишняя и своими корнями уходит в 90-е годы, когда Кучма приказал ликвидировать колхозно-совхозную систему и возложить всю трудовую повинность на фермера, то бишь — частника. Другими словами, была поставлена задача воспитать в бывшем колхознике крепкого, делового, предприимчивого, единоличного хозяина земли. Что из этого получилось, то просим в гости в любое сельское поселение, чтобы «всласть полюбоваться» там разрухой, нищетой, необустройством и запущенностью большинства наших крымских селений. Отсюда и крестьянская тревога. Но вернемся к сельским советам. Жители села редко когда ошибаются. Если нет приказов сверху — «не пущать», то, как правило, они голосуют за лучших. А вот стать головою сельского совета — совсем другая история. Здесь строгий партийный учет (единороссовский). Тогда, в сентябре 2014 года, пропускали только тех, кого наметило районное отделение «Единой России» и благословило республиканские «отцы» Крымской весны. За примером далеко ходить не надо. Село Пушкино Советского района. В состав сельского совета были избраны представители различных партий, в том числе и КПРФ. Все избранные депутаты единогласно предложили на пост сельской головы представителя КПРФ. Вот здесь все и началось. Съехалось районное начальство, из Симферополя был вызван небезызвестный Нахлупин (будущий вице-премьер, которого задержали за взятку), и стали «выкручивать руки» депутатам, чтобы те отказались от поддержки представителя КПРФ. В ход пошли угрозы и запугивания. И самое противное, что в этой нечистоплотной игре точку поставил будущий глава администрации района Трегуб, заявивший уже избранному голове от КПРФ: «Я с вами работать не буду».
К этой личности мы еще вернемся. А пока отметим, как грязно началось новое государственное строительство в нашей республике после чистой и светлой Крымской весны. Мне сельчане рассказали, как в Кировском районе в некоторые сельские советы тогда в сентябре 2014 года были выдвинуты люди, которые рьяно служили Украине, имея за это государственные награды «незалежной». Прямо по Есенину:
И вот он, конечно, (сегодня в российском!) в Совете,
Медали (украинские!) запрятал в сундук…
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Такие всегда на примете.
Живут, не мозоля рук.
Послушными «начальниками» сельских советов, конечно, легче управлять. Команду дал, и все в порядке. Вспоминаются случаи из реальной жизни. Наш кандидат в депутаты в Государственную Думу подавал, как и положено, уведомления в сельские советы Советского района о намечаемых встречах с жителями того или иного сельского поселения. Отказа, естественно, не было. Но эти встречи разрешали проводить на самом краю села, куда люди не ходят даже при самой хорошей погоде. Как потом выяснилось при приватных разговорах с некоторыми сельскими головами, они выполняли указания все того же упомянутого ранее Трегуба. Трегуб давал команду сельскому голове покинуть село, закрыть Дом культуры, не пускать школьников на празднование 150-летия со дня рождения Карла Маркса, которое было организовано КПРФ в селе Димитровка. Именно Трегуб не позволил мне, как кандидату в депутаты Государственного Совета Республики Крым в 2018 году, встречаться с избирателями Советского района. И именно Трегуб через бывшего члена КПСС Крицкую запрещал нашему лидеру партии Сергею Васильевичю Богатыренко находиться в президиуме во время проведения «Партизанских встреч» на Кок-Асане, куда пионеры, комсомольцы и коммунисты ежегодно ездят по приглашению ныне покойного Николая Ивановича Олейникова. И, наконец, именно Трегуб высказал свое недовольство, когда во время прощания с коммунистом Олейниковым в селе Заветном слово было предоставлено мне как секретарю Крымского рескома КПРФ, министру образования и науки Крыма 2006 — 2010 годов.
Знаю этот район с советского времени, где живут и трудятся многочисленные мои друзья, и не мог даже подумать, что в российское время район под гордым названием «Советский» возглавляет антисоветчик и антикоммунист, что равнозначно понятию «русофоб». Остается только одно: вдвойне усилить внимание к этому району во время сентябрьских выборов. А это мы обязательно сделаем с помощью наших друзей из материковой России. Согласие уже дано. А Трегубу, как юристу, хотел бы напомнить слова русского государствоведа Ивана Ильина: «Люди становятся чернью тогда, когда они берутся за государственное дело, движимые не правосознанием, а частною корыстью… Государственная власть есть для них лишь как удобное средство, служащее для достижения их личных карьерных целей».
(Продолжение следует.)
Валерий ЛАВРОВ,
секретарь Крымского рескома КПРФ