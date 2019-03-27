«Человеку труда — достойную жизнь!»

23 марта в рамках Всероссийской акции протеста по всей стране состоялись митинги в защиту социально-экономических прав граждан.
В Москве состоялся многотысячный митинг-протест с участием всех государственно-патриотических сил.
На митинге выступил Председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. В своем выступлении он, в частности, сказал:
«Хочу обратиться и к правительству, которое на днях придет отчитываться в Государственную Думу. Впервые вы придете отчитываться, когда износ оборудования, даже в газовой отрасли, превысил 60 процентов, и страна превращается в мину замедленного действия. Впервые фонд аварийного жилья вырос в несколько раз, и вы не в состоянии рассчитаться даже с обманутыми дольщиками. Впервые бедность охватила каждого гражданина, и он не в состоянии свести концы с концами. Никогда за тысячу лет нашей истории не было такого, чтобы работающий человек не мог прокормить свою семью.
Впервые молодая семья с двумя детьми стала нищей и полуголодной и не в состоянии решить ни одной проблемы.
Впервые ребята, окончившие вузы с красными дипломами, не могут трудоустроиться, и их выдавливают за кордон. Уже полтора миллиона лучших специалистов отправили обогащать «дядю Сэма».
Вы говорите, что у вас успешные пенсионеры. Но какие же здесь успехи? Мы пять раз вносили закон о детях войны. В деревне они получают пенсию 8–9 тысяч рублей, в городе 12–14 тысяч. Гитлер отнял у них детство, а вы отнимаете у них старость, заявляя, что денег нет!
Впервые вы приходите в Думу, когда у вас в банках, которые вы контролируете, 50 триллионов рублей лежат мертвым грузом. При этом олигархи по-прежнему гонят за кордон огромные средства. За два месяца, январь и февраль, из страны уперли 1 триллион 200 миллиардов рублей. Этих денег хватило бы и детям войны, и старикам, и студентам. Хватило бы для того, чтобы поднять не только Крым, но и обустроить Дальний Восток и Крайний Север.
Сегодня Москва вошла в тройку самых олигархических городов мира. Здесь зарегистрирован 71 долларовый миллиардер. По этому показателю российская столица уже опередила Лондон – там 55 миллиардеров. Причем самым богатым из них является Михаил Фридман, который паразитирует на наших ресурсах и «укатывает» туда наши денежки. Он уже «грохнул» в фармацевтическую промышленность Англии и США 400 миллиардов. Это столько, сколько в нашем бюджете запланировано в год на всех 150 миллионов граждан России!
Они придут, но при этом должны помнить: никакая власть не сумеет отсидеться за большими заборами и омоновскими дубинками. Тут присутствует немало офицеров, и вы тоже должны знать нашу историю. Сегодня недовольны происходящим в стране промышленные рабочие, получающие жалкую зарплату. Сегодня недовольны крестьяне, которых душат безденежье и безработица, чего в деревне не было никогда. Сегодня недовольна молодежь, которая не знает, куда приложить свои руки и талант. Сегодня недовольны дольщики, которых вы надули и никак не решите простейший вопрос. Сегодня недовольны ветераны, которых унижают, когда на 9 Мая загораживают Мавзолей и могилы великих деятелей советской эпохи.
Сегодня недоволен малый и средний бизнес, обложенный проверками, поборами и непосильными налогами.
Сегодня недовольны простые граждане, на которых вы взвалили плату за «коммуналку» и капремонт.
Сегодня недовольны и ваши олигархи. С Запада их душат американцы и англосаксы, а в России народ смотрит на них исподлобья, прекрасно понимая, кто его обирает.
Сегодня недовольны и политики. Наши регулярные встречи с президентом прекратились, администрация его отгородила. Последние полгода к нему не пробьешься. Сидят два-три чиновника и определяют: с кем встречаться, какие документы представлять.
По всей России сейчас идут митинги в защиту социально-экономических прав трудящихся, за безопасность страны, за ее целостность и единство. Мы должны прекрасно понимать (и это обязаны услышать Совет Безопасности и Верховный Главнокомандующий), что никогда нашей стране не бросали таких грозных вызовов, как сегодня. Советская страна была готова встретить фашизм. Она была отмобилизована. Гитлеровцы ахнули, когда увидели героев Бреста. Они ставили задачу взять Брестскую крепость за восемь часов, но барахтались там тридцать дней. Они увидели народ-герой, народ-труженик. Они увидели солдат и офицеров, которых вырастила советская школа, показавших чудеса героизма».
ЕВПАТОРИЯ
В протестном мероприятии приняли участие представители Крымского рескома КПРФ, коммунисты и комсомольцы городов Евпатория и Саки, Черноморского и Сакского районов, а также беспартийные местные жители. Люди пришли на митинг с флагами КПРФ, копией Знамени Победы и плакатами «Требуем справедливых тарифов ЖКХ», «Медведев, как дожить до пенсии!», «Мандат – Грудинину!», «КПРФ – выборы – победа!» и другими.
Открыл и вел митинг депутат-коммунист Раздольненского поселкового совета, первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко.
Слово для выступления было предоставлено первому секретарю Крымского рескома КПРФ Сергею Васильевичу Богатыренко.
«Уважаемые евпаторийцы! Мы сегодня собрались для того, чтобы выразить свое недовольство социально-экономической политикой партии власти «Единая Россия». За пять лет эта партия не приняла ни одного закона, который бы работал на благо крымчан. Все законодательные инициативы ориентированы на защиту интересов олигархов, которых освобождают от уплаты налогов, компенсируют им финансовые потери от западных санкций за счет бюджета. А для простых граждан повышают пенсионный возраст, налог на добавочную стоимость, цены на горюче-смазочные материалы, продукты питания, качество которых оставляет желать лучшего.
В феврале 2014 года мы, коммунисты, вместе с крымчанами встали на защиту нашей Родины – Крыма. А сегодня мы видим, как правящая партия во всех городах и районах разместила многочисленные рекламные билборды с таким лозунгом «Партия Крымской весны – «Единая Россия». Все знают, что во время Крымской весны не было никакой «Единой России», и эта политическая партия не имеет к этому событию никакого отношения. Такое наплевательское отношение к подвигу крымчан, бойцам спецподразделения «Беркут», «вежливым людям» еще раз подчеркивает то, что к власти пять лет назад пришла партия жуликов и воров.
В сентябре этого года пройдут выборы в Госсовет Республики Крым и местные советы. Наша с вами задача – проигнорировать антинародную партию «Единая Россия», не отдав за нее ни одного голоса! Мы выражаем недоверие правящей партии!».
Завершая выступление, Сергей Васильевич напомнил собравшимся о том, что на днях ЦИК РФ отказалась передать мандат депутата Государственной Думы зарегистрированному кандидату из списка КПРФ Павлу Грудинину.
«А это говорит о том, что Центральная избирательная комиссия, в том числе и ее члены от других политических партий, находятся под контролем у едроссов!», – добавил лидер крымских коммунистов.
Затем перед собравшимися выступила первый секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ Оксана Анатольевна Таранина.
«Сегодняшняя евпаторийская власть отчитывается о том, что в городе все хорошо, Евпатория процветает. А на самом деле население беднеет. Городской хлебозавод сократил объемы производства, молокозавод вообще закрылся, зато растут как грибы частные гостиницы и отели. В советское время Евпатория имела статус всесоюзной детской здравницы. А сегодня многие санатории города не могут позволить себе работать круглогодично из-за того, что не хватает финансирования. В селах люди просто прозябают, молодежь бежит в города в поисках лучшей жизни.
Дорогие евпаторийцы и гости города! Давайте подумаем о нашем будущем, о наших детях, что их ждет с такой властью. Больше не единого голоса «Единой России!».
Слово для выступления было предоставлено первому секретарю Сакского районного отделения КПРФ Андрею Григорьевичу Синополу, который предложил вместо лозунга «Партия Крымской весны – «Единая Россия» разместить такие, как «Партия пенсионного геноцида – «Единая Россия», «Партия повышения НДС – «Единая Россия» и другие.
«Товарищи, будьте бдительны на сентябрьских выборах! Так как рейтинг правящей партии падает, многие кандидаты будут идти в качестве беспартийных и попытаются всячески запутать избирателей», – добавил Андрей Григорьевич.
Затем выступила представитель инициативной группы от имени жителей сел Поповка, Штормовое и поселков Заозерное и Мирный Евгения Александровна Стельмахова, которая рассказала о строительстве промышленных сооружений для креветочной фермы на территории уникального песчаного пляжа между Поповкой и Штормовым.
«Функционирование фермы грозит уничтожением пляжа и экосистемы западного побережья. Мы не должны этого допустить!», — заявила Евгения Александровна.
На митинге выступила первый секретарь Черноморского районного отделения КПРФ Майя Яковлевна Стародубцева, которая отметила, что практически вся инфраструктура в районе разрушена, многие села не газифицированы, при том, что в Крыму производится собственная добыча природного газа.
«Люди вынуждены отапливаться углем. А на зимний период требуется две–три тонны угля – это 20–30 тысяч рублей. Такая сумма просто неподъемная для сельчан и в первую очередь пенсионеров. Работы в селе нет, народ брошен на произвол судьбы», – выступила Майя Яковлевна.
Затем перед собравшимися выступил депутат Евпаторийского городского совета от КПРФ Роман Валерьевич Волошин.
«Дорогие евпаторийцы! Сегодня только КПРФ – единственная партия, которая действительно помогает трудовому народу, людям, которые столкнулись с социальной несправедливостью. Хватит слушать пустые обещания единороссов, хватит терпеть жулье у власти! На предстоящих выборах у нас есть возможность изменить ситуацию и проголосовать за тех кандидатов, которых вы знаете, кому доверяете. Все в наших руках!», – отметил Роман Валерьевич.
О сегодняшних проблемах молодого поколения напомнил первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Донченко.
«Нынешняя молодежь почти полностью утратила социальную поддержку от государства. Нас лишили права на получение бесплатного жилья, на обеспечение первым рабочим местом после окончания вуза. Студентам приходится думать не об учебе, а искать всевозможные подработки, потому что прожить на стипендию в полторы тысячи рублей просто невозможно. Сегодня в старших классах сельских школ обучается 5–8 человек. Только вдумайтесь в эти цифры! Молодежи необходимо дать уверенность в завтрашнем дне, и тогда у нашей страны будет будущее!», – подчеркнул лидер крымских комсомольцев.
Слово для выступления было предоставлено первому секретарю Сакского городского отделения КПРФ, депутату-коммунисту Сакского городского совета Сергею Александровичу Слонову.
«Многих жителей города Саки волнует вопрос о том, почему правящая партия присвоила себе все заслуги Крымской весны. Ведь этой политической силы тогда еще не было. Рекламный лозунг «Партия Крымской весны – «Единая Россия» является недостоверным (фейковым), а за распространение недостоверных новостей, согласно недавно принятому закону, полагается административный штраф. И это не единственный пример вранья со стороны правящей партии, политика единороссов построена на лжи!», – заявил Сергей Александрович.
Секретарь Евпаторийского городского отделения КПРФ Владимир Степанович Янкин в ходе выступления напомнил митингующим о событиях Крымской весны и ее реальных героях – простых крымчанах, военных, которые отстаивали свободу своей малой Родины.
В ходе протестного мероприятия выступил секретарь Крымского рескома КПРФ Валерий Васильевич Лавров.
«Хочу напомнить вам, евпаторийцы, фамилии депутатов, избранные по одномандатному городскому округу Евпатория, которые в Госсовете Республики Крым поддержали законопроект о поднятии пенсионного возраста, – это Ветоха и Пермякова. Депутат Госдумы Российской Федерации Савченко, за которую голосовали многие евпаторийцы, обещала вам, что город будет жить лучше остальных регионов Крыма. Собирайтесь и отзывайте этих депутатов! Сегодня в Евпаторийском городском совете сидят люди-перевертыши, которые разгоняли русские митинги, отнимали русские флаги, запрещали нам выходить и говорить, что мы хотим жить вместе с Россией. Перечисленные фамилии депутатов заслуживают лишь место на доске позора. Ни одного голоса партии «Единая Россия»!».
Кроме этого, Валерий Васильевич в своем выступлении акцентировал внимание присутствующих на заявлении, принятом на бюро комитета Крымского рескома КПРФ в защиту П. Н. Грудинина. Участники митинга единогласно поддержали заявление бюро Крымского рескома КПРФ.
В конце митинга состоялось вручение партийных билетов, после чего была единогласно принята резолюция.
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ
В поселке состоялось собрание коммунистов райкома, посвященное теме предстоящего (мартовского) Пленума ЦК КПРФ «Защита социально-экономических прав трудящихся — важнейшее условие достижения единства страны, ее национальной безопасности».
Первый секретарь районного отделения КПРФ Сергей Борисович Полищук проинформировал собравшихся о том, что 23 марта протестные акции проходят по всей стране, в том числе в Крыму, и коммунисты поселка Красногвардейского не остались в стороне.
Затем выступил секретарь по идеологии партийного отделения А. В. Нечитайло: «Назревает время активных действий против власти и партии «Единая Россия». Необходимо постоянно проводить массовые протестные мероприятия, на которых рассказывать народу о сложившейся ситуации. Ведь в стране фактически образовался кризис государственного управления, при котором социальное расслоение достигло предельных значений: это падение уровня жизни, грабительский рост цен и тарифов, нищенские зарплаты и пенсии, рост безработицы, процветание коррупции и преступности».
Секретарь Красногвардейского районного отделения КПРФ И. В. Дубинко в своем выступлении отметил, что препятствовать грабительским намерениям власти можно с помощью протестных акций.
В завершение собрания была единогласно принята резолюция.
В этот же день коммунисты и комсомольцы поселка раздавали местным жителям партийную прессу — «Сельскую правду» и «Коммунист Крыма».
АЛУПКА
Если хочешь, чтобы твой город был чистым, — подай уведомление о проведении протестной акции в городскую управу. Так случилось в городе Алупке, когда коммунисты подали документы о проведении протестного митинга на 23 марта в рамках всероссийской акции у памятника В.И. Ленину. Ничего лучшего администрация не придумала для ответа коммунистам, написав в официальном документе, что в это время возле памятника состоится общегородской субботник, тем самым отказав коммунистам в проведении их мероприятия. На отказ администрации города Ялты в проведении митинга были поданы исковое заявление в суд и заявление в прокуратуру.
Митинг в поддержку социально-экономических прав трудящихся все же состоялся, как и состоялся общегородской субботник.
Митинг открыл секретарь Ялтинского горкома КПРФ Виктор Рафалович, который от имени ялтинских коммунистов поприветствовал собравшихся на площади жителей Алупки.
Городская администрация безуспешно пыталась отвлечь внимание местных жителей от митинга проведением субботника, который, по сути, был пиар-акцией «Единой России» с партийными флагами и восхвалением существующего губительного режима.
Озвученные коммунистами на митинге требования об отставке либерального, буржуазного правительства Медведева привлекли внимание большого количества людей.
Первый секретарь Ялтинского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Павличенко в своем выступлении отметил, что особым цинизмом со стороны ЦИК явился отказ в передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину. Как отметил Иван Павличенко, это крайне тревожный сигнал, который свидетельствует о готовности властной клики при необходимости, действуя в интересах финансовых воротил, попирать законы и Конституцию РФ.
В конце митинга его участники единогласно приняли резолюцию.
Так что, нет худа без добра: если хочешь, чтобы твой город был чистым, — подай уведомление о проведении протестной акции в городскую управу.
По материалам сайта https://kprf.ru,
Алена ТАРАНЕНКО,
фото Александра ЖУКОВСКОГО,
пресс-службы Красногвардейского РО и Ялтинского ГО КПРФ