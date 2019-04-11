Фрунзе, прощай?

Жизнь в селе Фрунзе Сакского района умирает. И связано это, в первую очередь, с варварским уничтожением бюджетообразующего предприятия, одного из лидеров сельскохозяйственного производства Крыма, ГУП «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени Фрунзе».
Как сообщили корреспонденту газеты «Коммунист Крыма», местные жители, критическая ситуация вокруг села складывалась давно. Кто-то положил глаз на уникальное месторасположение села (в 2-х километрах от Черного моря и озера Богайлы, входящих в группу грязевых озер Крыма). Сегодня работы нет, а птицеводческий завод вообще фактически остановил свою работу.
Несмотря на заявление властей о том, что у предприятия появился инвестор, все осталось на прежних местах: люди уволены без зарплат и выходного пособия, техника под арестом, коровы проданы по бросовой цене в Джанкой, поля в запустении, а закладку яиц в инкубатор не делали. Все, что осталось от предприятия, – брошенное имущество с ржавеющей техникой, охрана и бухгалтерия.
Как сообщил нам наш собеседник, на условиях анонимности, все это означает, что уже в июне у предприятия не будет нового выводка птиц, а значит, с лета предприятие с едва ли не вековой историей прекратит свое существование.
Нам бы хотелось обратиться к главе администрации Сакского района единоросске Галине Александровне Мирошниченко, председателю Сакского районного совета едроссу Николаю Дмитриевичу Россоловскому и спросить их: вы с такой программой выходили к людям в сентябре 2014 года? А как вы собираетесь выполнять указы президента о создании новых рабочих мест? Что вы будете делать с людьми, выкинутыми при вашем молчаливом согласии? Отдельный вопрос к небезызвестной в прошлом торговой работнице города Саки, «владелице» многоквартирного дома «Дружба», а ныне депутату Государственного Совета Республики Крым от Сакско-Первомайского одномандатного избирательного округа №8, выдвинутой все той же «Единой Россией» Наталье Алфеевне Яицкой: Вы кого представляете в Госсовете? Что сделано лично Вами за прошедшие пять лет по улучшению жизни родного Вам Сакского района? Как Вы отстаиваете уникальное предприятие племптицезавода имени М. В. Фрунзе?
Если никак, то тогда стоит согласиться с мнением сакчан, что Вы активно лоббируете интересы своего сына Максима Яицкого, возглавляющего Сакское торговое производственное объединение, о чем постоянно пишется в соцсетях.
Хотелось бы услышать и мнение вице-премьера Юрия Михайловича Гоцанюка: что собирается разворачивать правительство на базе племенного завода птицы имени М. В. Фрунзе? А то поговаривают, что его территории с лазурными и лечебными берегами давно уже кому-то пригляделись? Ждем с нетерпением ответа.
А пока, прощай Фрунзе, или все-таки?..
Антон СМЕЛЫЙ