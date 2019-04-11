Время КПРФ!

Крым, как и многие регионы России, вступает в избирательный процесс. В сентябре в Крыму пройдут выборы в муниципальные органы власти, а также в Государственный Совет Республики Крым. Наш корреспондент попросил ответить на вопросы члена ЦК КПРФ, первого секретаря Крымского республиканского отделения Сергея Васильевича Богатыренко.
— Позорным результатом разрушения СССР стала реставрация капитализма в России в самом хищническом варианте. Налицо не только развал экономики, но и социальной сферы. Проводимая ныне правительством страны политика гарантирует обогащение кланов элиты и дикое социальное расслоение народа. Глубина раскола нарастает с каждым днем. За последние два года доходы крымчан сократились более чем на 10 процентов. Заработок каждого второго крымчанина не превышает 15 тысяч рублей в месяц. При этом цены на продукты и лекарства выросли за 2018 год от 10 до 30 процентов. Несправедливый и разрушительный курс больно бьет по рабочим и крестьянам, по пожилым и молодым. Именно защите прав трудящихся и был посвящен мартовский Пленум.
Выступали делегаты со всех уголков нашей необъятной родины, и самое ужасающее, что повсеместно власть грабит и унижает свой народ. Вся страна задыхается от социального геноцида со стороны партии власти. Единая Россия подло увеличила пенсионный возраст, подняла НДС, постоянно увеличивает тарифы ЖКХ, взвинтила цены на топливо, продвигает мусорную реформу. Одним словом, все глубже и глубже залазит в карман простым людям. Недаром в интернет-пространстве появились новые лозунги, что для власти народ — это новая нефть. А ведь так и получается — все социальные дыры и свою никчемность власть компенсирует из наших с вами карманов.
Очень ярким было выступление губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он рассказал, каких успехов добилась область под руководством «красного губернатора». А именно: снижение госдолга области на 30 процентов, увеличение ВВП области на 18 процентов и многое другое. А власть, вместо того, чтобы позаимствовать уникальный опыт и транслировать его на другие области, поливает Левченко грязью. Представьте, только за три последних месяца на федеральных каналах было выпущено 173 (!) эфира с очерняющей его информацией.
Что касается задач, которые поставил перед нами Пленум, то их можно свести к следующим положениям:
— усилить работу по защите социально-экономических прав трудящихся;
— максимально сплотить народно-патриотические силы, где КПРФ выступит их ядром и стрежневой структурой;
— противостоять растущей угрозе в нашей стране либерального реванша;
— добиться в Крыму максимального представительства во всех органах представительной власти. В связи с этим, нашей главной задачей станут мобилизация избирателей Крыма, их объединение вокруг нашей политической силы — КПРФ, и исправить политическую несправедливость сентября 2014 года, не допустив, как уже всем очевидно, воровитую и антинародную «Единую Россию» к власти в Крыму.
— Как видно из Вашего ответа, что Крымское республиканское отделение КПРФ будет принимать самое активное участие в предстоящих выборах. На что будет ориентирована программа Крымского рескома КПРФ и, как Вы считаете, с какими трудностями придется столкнуться в период избирательной кампании?
— Коммунисты пойдут на выборы с программой социального развития региона в целом, и особенное внимание будет уделяться развитию городов и районов, с их обилием сел и поселков. В данный момент Крым выделяется строительством крупных федеральных объектов, находящихся в зоне ответственности руководства Крыма, таких, как крымский мост, международный аэропорт, трасса Таврида и республиканская больница. И мы с вами видим, что работа в этих направлениях ведется, и положительная динамика налицо.
Но если спуститься в зону ответственности городских, сельских, поселковых голов, то ситуация резко обратно противоположная. Если удалиться от строящейся трассы Тавриды хоть бы на один километр, мы станем свидетелями весьма удручающей картины: разбитые дороги или уже их полное отсутствие; отсутствие полноценной инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни: водоснабжение, газификация, банальное уличное освещение. У жителей села нет элементарной возможности добраться до районного центра из-за отсутствия транспортного сообщения, по некоторым маршрутам рейсы осуществляются два раза в неделю. С такими темпами не многие крымчане смогут насладиться современной автомагистралью Таврида, просто не имея физической возможности добраться до нее.
Но если спуститься в зону ответственности городских, сельских, поселковых голов, то ситуация резко обратно противоположная. Если удалиться от строящейся трассы Тавриды хоть бы на один километр, мы станем свидетелями весьма удручающей картины: разбитые дороги или уже их полное отсутствие; отсутствие полноценной инфраструктуры, необходимой для комфортной жизни: водоснабжение, газификация, банальное уличное освещение. У жителей села нет элементарной возможности добраться до районного центра из-за отсутствия транспортного сообщения, по некоторым маршрутам рейсы осуществляются два раза в неделю. С такими темпами не многие крымчане смогут насладиться современной автомагистралью Таврида, просто не имея физической возможности добраться до нее.
Крымский мост — не просто символ воссоединения, а пуповина, обеспечивающая жизнь на полуострове. Все ждали запуска моста, чтобы избежать неудобств паромной переправы. В Крыму одни из самых дорогих продукты питания, главной причиной называлась очень дорогая логистика, так как в цену добавлялась стоимость паромной переправы, составляющая сорок тысяч рублей в обе стороны для грузовых автомобилей. Но вот уже прошло полгода с момента запуска грузовой ветки моста — и что? Хоть одна группа товаров подешевела на копейку? Конечно, нет! Цены шаг за шагом ползут вверх. Я обратился к главе Симферополя Наталье Маленко с вопросом о регулировании ценообразования на продукты первой необходимости. На что получил ответ, что у администрации Симферополя с этим вопросом все хорошо, и что они заключили соглашение с предпринимателями. Лучше бы они заключили соглашение с простыми людьми, пенсионерами, молодыми мамочками, которым не хватает ни пенсий, ни пособий, чтобы покупать необходимый перечень продуктов.
Уже почти достроена республиканская больница, которая будет оснащена современным оборудованием. А как же жители отдаленных городов, сел и поселков, которые в XXI веке не имеют возможности получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Экстренных больных везут за десятки километров в соседние районные центры, и не редки случаи, когда не успевают довезти.
Уже почти достроена республиканская больница, которая будет оснащена современным оборудованием. А как же жители отдаленных городов, сел и поселков, которые в XXI веке не имеют возможности получить своевременную и качественную медицинскую помощь. Экстренных больных везут за десятки километров в соседние районные центры, и не редки случаи, когда не успевают довезти.
Все, что я перечислил, это малая часть болевых точек крымчан. И за все это несут ответственность главы городских и районных администраций, председатели советов различных уровней. Вместо того, чтобы заниматься решением этих проблем, выбивать из республиканского бюджета дополнительные средства на ремонт, восстановление и создание инфраструктуры для благоприятного проживания крымчан, они сидят, как болванчики, на местах, не шевелятся и слепо выполняют антинародные распоряжения своих партийных боссов от «Единой России».
Если вы не хотите или не умеете работать на благо своего народа — освободите место! Коммунисты имеют и желание, и кадры, и программу действий для улучшения жизни простого крымчанина. На выборах мы предложим созидательную программу развития, которая придется по душе каждому крымчанину.
На счет трудностей, с которыми нам предстоит столкнуться, хочу отметить, что мы, реалисты, осознаем ситуацию, но трудностей не боимся. Партия власти зубами вцепилась в свои места, которые давно перестали быть рабочими, а превратились в банальные кормушки. Власть не умеет честно проводить выборы и всегда пользуется административным ресурсом и уже привычными для них фальсификациями в виде вбросов. Хочу обратиться к работникам образования, чьими руками, в основной массе, и творятся искажения выборов — своими действиями вы помогаете придти к власти людям, которые не уважают ваш святой труд, устанавливая мизерные зарплаты и предлагая, если не хватает, идти в бизнес. А теперь давайте рассмотрим наболевшие вопросы нашего крымского образования.
Доступность и качество образования в Крыму не соответствует российским стандартам. Это относится, в первую очередь, к доступности к дошкольным учреждениям образования. На сегодняшний день почти 20 тысяч крымских детей ждут своей очереди в детский сад. Многие школы переполнены, особенно в городах, где обучение ведется в две смены. Большими темпами растут цены на получение высшего образования, что является непосильным для многих крымских семей.
Половина выпускников крымских вузов не может получить работу по специальности. Каждый четвертый вчерашний студент не находит работы вообще. Минимальная стипендия в крымских вузах едва превышает одну тысячу рублей.
Одна из проблем образования – это так называемая бюрократия. Учителя и преподаватели вынуждены значительное время тратить на составление всевозможных планов и отчетов. К этому добавляется и несправедливое распределение в учебных заведениях стимулирующих финансовых средств.
Наблюдается серьезная нехватка учителей по отдельным предметам (математика, физика, химия, информатика и т. д.), особенно этот процесс заметен в сельских районах.
В советское время Крым являлся всероссийской детской здравницей. К сожалению, и эта былая слава сегодня утеряна. Правда, сохранились некоторые специальные учреждения такого типа (Евпатория, Ялта), но они составляют всего 10% от того количества детских специализированных учреждений разного типа (круглогодичного, сезонного, смешанного и т. д.), которые функционировали в Крыму во времена СССР. Сегодня о массовом отдыхе и лечении детей говорить не приходится. Многое уничтожено, перепрофилировано и варварски приватизировано. Больше того, только каждый двадцатый ребенок, живущий в Крыму, бывает в летнее время на отдыхе в специализированных детских организациях. В Республике Крым уничтожены почти все бывшие пионерские лагеря, которые действовали в советское время. Крымские дети, особенно сельские, полноценно не оздоравливаются и остаются в это время с родителями в своих поселениях.
Так что дорогие наши учителя, давайте вместе думать, как выйти из создавшегося положения, нежели боязно следовать за властью.
Справедливые решения избирательных вопросов касаются и работников здравоохранения. Я тоже их призываю думать, прежде чем опускать бюллетень в урну. Если честно, то у крымчан больше всего вопросов к отрасли здравоохранения. К сожалению, не все зависит от медицинских работников, так как они вынуждены исполнять свой долг в тех условиях, которые им диктует действующая власть. Вот некоторые примеры.
Несмотря на выделение огромных федеральных средств на объекты здравоохранения, в Республике Крым продолжается жесткая оптимизация отрасли: закрываются фапы, посты скорой помощи, профильные медицинские отделения стационарного типа. Все это создает неудобства для жителей Крыма и лишает их возможности получения своевременной и качественной медицинской помощи. КПРФ удалось отстоять ряд медицинских учреждений в Красноперекопском, Симферопольском и Красногвардейском районах, в городе Старый Крым.
— В связи с предстоящими выборами, что бы Вы хотели сказать своим землякам-избирателям?
— Да, действительно, до выборов осталось совсем немного времени. Нам предстоит большая и трудная работа, и коммунистам необходимы поддержка и помощь крымчан. Всех, кто имеет желание изменить свою жизнь к лучшему, и всех неравнодушных я приглашаю сплотиться под знаменами развития и борьбы за справедливость. Связаться с нами очень просто, в каждом регионе работают отделения КПРФ, созданы сайты и группы в социальных сетях, а многих коммунистов вы знаете лично. Работы хватит всем. Важно, чтобы мы были едины и сплоченны в своем желании изменить жизнь к лучшему, а крымчане этого достойны. В единстве наша сила, и только вместе мы победим.
— Спасибо, Сергей Васильевич, за интервью. Желаем КПРФ успехов!
Беседовал Валерий ЛАВРОВ