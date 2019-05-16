В Симферополе состоялась пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарии РК Валерия Иванова, на которой он отвечал на вопросы журналистов. Прежде всего присутствующих журналистов интересовала ситуация трагической гибели тигра Алтая, ранее на сомнительных основаниях изъятого у зоопарка «Сказка».
Ранее господину Иванову и экс-министру сельского хозяйства Республики Крым Виталию Полищуку, чей сын в статусе депутата Государственного Совета является директором МПК «Скворцово», молва приписывала попытку разыграть на двоих африканскую чуму свиней. Тем не менее, попытка «задушить» частное свиноводство в угоду крупнейшим агрохолдингам полуострова провалилась. Возможно, именно поэтому ветеринары переключились со свиней на тигров.
Судьба тигра Алтая сложилась печально: сначала животное переместили из зоопарка «Сказка» в зооуголок в Детском парке Симферополя. После, по предписанию ведомства господина Иванова, животное должно было подвергнуться забору крови для проверки на туберкулез. Однако, по всей видимости, сотрудники частной клиники неверно рассчитали дозу препарата для фиксации, то есть усыпления тигра, вследствие чего и наступила смерть Алтая.
Таким образом, компетентность сотрудников ведомства, равно как и самого его руководителя в лице Валерия Иванова, вызывает вопросы не только у собственника зоопарка «Сказка» Олега Зубкова, но и у общественности.
Особенно печально выглядит история амурского тигра Алтая на фоне новой инициативы Владимира Путина по созданию «Центра «Амурский тигр» для сохранения и увеличения популяции амурских тигров. Получается, для «единороссов» Крыма инициативы главы государства ничего не значат, или им просто некогда в этом участвовать ввиду большой занятости в решении собственных вопросов, а то и сведению личных счетов?
Очередной провал «Единой России» показывает, что за что бы ни взялась команда «единороссов» во главе с Константиновым, будь то ЖКХ, «мусорная реформа», дороги, генпланы города, промышленность, все заканчивается полным фиаско.
Кристина ФЕРТИКОВА