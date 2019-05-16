«Земля талантов» открывает новые звездочки

6 мая в Доме культуры «Горизонт» Ленинского района состоялся муниципальный отборочный тур Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов». Открыли мероприятие региональный куратор конкурса в Республике Крым Александр Чернышев и начальник Управления по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Ленинского района Республики Крым Эсма Сирановна Асанова, которые поздравили юных талантов Ленинского района с тем, что «Земля талантов», в свой юбилейный для Крыма год, теперь проходит и на территории Ленинского района.
Воспитанники более десяти домов культуры Ленинского района представили 28 работ жюри, в состав которого вошли: председатель – заместитель начальника художественно-творческого управления Крымского университета культуры, искусств и туризма Александра Олеговна Руденко, начальник Управления по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Ленинского района Эсма Сирановна Асанова, художественный руководитель районного Дома культуры «Горизонт» Татьяна Александровна Мудрецкая, лауреат международных песенных конкурсов Мария Николаевна Герасимчук, первый секретарь Крымского рескома ЛКСМ РФ Илья Григорьевич Донченко и артист Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Александр Иванович Чернышев.
Во время совещания жюри по определению победителей Илья Донченко провел для участников конкурса патриотический урок «Знамя нашей Победы», во время которого рассказал ребятам об истории легендарного стяга.
По итогам конкурса лучшими участниками были признаны: в номинации «Вокал», младшая возрастная группа – Вероника Меленевская и Валерия Холоденко – первое место, Виктория Мартынюк – второе место; средняя возрастная группа – Севиля Джанбас – первое место, вокальная группа «Мелодия» и Карина Лисецкая – второе место, Гульсум Чубарова – третье место; в старшей возрастной группе победителем стала Сусанна Джанбас. В номинации «Художественное чтение», младшая возрастная группа – Валерия Холоденко – первое место, Алсу Вадиева – второе место, Эльвина Кашка – третье; в средней возрастной группе первое место заняла Кристина Шаблий, второе – Ирина Рупотко, а Елизавета Примаченко стала победителем в старшей возрастной группе. В номинации «Хореография», младшая возрастная группа – ансамбль современного танца «Палитра» занял второе место, и третье место занял детский крымскотатарский танцевальный коллектив «Кунешнурлары»; в средней возрастной группе второе место досталось детскому крымскотатарскому танцевальному коллективу «Кунеш» и третье место – танцевальному ансамблю «Фреш».
Всем конкурсантам были вручены дипломы участников и победителей, а ребята, занявшие первые места, получили еще и подарки от Ленинского райкома КПРФ, и теперь они примут участие в республиканском этапе конкурса 15 июня в Симферополе.
Оргкомитет конкурса благодарит руководство Ленинского районного Дома культуры «Горизонт» и лично режиссера массовых праздников РДК «Горизонт» Елену Александровну Чуб за помощь в проведении конкурса в Ленинском районе.
Оргкомитет конкурса благодарит руководство Ленинского районного Дома культуры «Горизонт» и лично режиссера массовых праздников РДК «Горизонт» Елену Александровну Чуб за помощь в проведении конкурса в Ленинском районе.
Пресс-служба
Крымского рескома ЛКСМ РФ