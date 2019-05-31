«Единая Россия» не справляется с проблемами

В городах и районах Крыма проходят выездные совещания главы республики по проблемным вопросам. Основная цель – выяснить, что тревожит крымчан и почему местные административные органы бездействуют.
КЕРЧЬ
В выездном совещании в городе-герое принял участие первый секретарь Керченского городского отделения КПРФ, депутат городского совета Иван Николаевич Желтенко, который отметил, что люди перестали быть пассивными и очень активно высказывались о своих проблемах в ходе совещания.
«Если бы администрация города работала, повестка дня была бы намного короче», – заявил Иван Желтенко в своем видеообращении к керчанам.
Кроме того, Иван Николаевич рассказал, что в рамках совещания он доложил о вопиющей ситуации на предприятии «Керчьгортранс».
«Мы с депутатом-коммунистом городского совета Мариной Милютиной, – говорит Иван Желтенко, – инициировали проверку на этом предприятии, подключили прокуратуру, председателя городского совета Николая Гусакова. На сегодняшний день многие сотрудники «Керчьгортранса» увольняются, а некоторым поступают предложения об увольнении. Это нездоровая ситуация. Беспредел творится и в обанкротившейся управляющей компании «КП Аршинцево», которая собирает с жителей деньги за неоказанные услуги. Кстати, оба предприятия возглавляют депутаты от «Единой России».
Также Иван Николаевич обозначил такую острую проблему города, как изношенность на 80 процентов тепловых и водопроводных сетей.
«Я обратился к главе администрации Сергею Бороздину с просьбой отремонтировать дороги в микрорайонах 3 и 5 самострой, – продолжает Иван Желтенко, – он пообещал дать асфальтовую крошку при условии, что с нашей стороны будут обеспечены погрузка материала и необходимая техника. Что это за подход в решении проблемного вопроса?!»
По словам Ивана Николаевича, в городе остро стоит вопрос с нехваткой мест в детских садах.
«Три тысячи человек стоят в очереди, а здание бывшего детсада отдают в частные руки», – возмущенно говорит депутат-коммунист. – Посмотрите, в каком состоянии находятся наши поликлиники и больницы. Так, больница Водников до сих пор не газифицирована и внешне напоминает крематорий. Кстати, что касается газификации, то школы №10 и №22 тоже до сих пор на угле».
Упомянул Иван Желтенко на совещании и о проблеме ветхого жилья, большая часть которого была построена еще в довоенное время.
«За пять лет до сих пор не проведена паспортизация памятников, – с тревогой в голосе говорит Иван Николаевич. – В рамках памятных и праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения города-героя Керчь и Дню Победы, вместе с Мариной Милютиной объехали много памятников и ужаснулись, когда увидели, в каком состоянии они находятся. Неужели наши отцы и деды, сражавшиеся с фашистами, не заслуживают от нас, их потомков, чтобы мы помнили их бессмертный подвиг и свято чтили их имена?! Это позор! В нашем городе проживают 7 участников блокады Ленинграда и двое ветеранов, которые освобождали легендарный город. Так вот, их даже не пригласили на городские мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда. Какой пример мы подаем подрастающему поколению?..».
Со слов депутата-коммуниста, в ужасном состоянии находятся и городские кладбища.
«Такое впечатление, что человека не в последний путь провожают, а на свалку везут», – продолжает Иван Николаевич.
«Керчь – город-герой, и мы, жители, гордимся этим высоким званием, – говорит Иван Желтенко. – Поэтому наш город заслуживает большего внимания. И, к тому же, Керчь – это восточные ворота Крыма. А у нас куда ни глянь – нигде порядка нет».
По его словам, глава республики был возмущен тем, что 50 процентов выполненных поручений городской администрацией – это всего лишь отписки.
«А я отметил, – добавляет Иван Николаевич Желтенко, – что регулярно направляю обращения в адрес администрации по итогам работы с жителями, и мне приходят отписки в 85 процентах случаев, то есть — воз и ныне там. Да я на месте главы администрации Керчи после такого совещания уже подал бы заявление на увольнение. Уверен, что многие после этого выездного и, я бы сказал, показательного совещания решат, что, наконец-то, глава республики устроит «разгон» Бороздину, и администрация начнет работать на благо керчан. Хорошо бы! Но не стоит забывать, что именно с его доброй воли была утверждена кандидатура Сергея Бороздина на пост главы. Так что, и ответственность за этот стыд и позор несет тоже глава республики!».
СУДАК
В городе Судаке выездное совещание прошло 22 мая. К сожалению, первому секретарю Судакского городского отделения КПРФ Игорю Кириченко не удалось принять участие в совещании — в администрации на его заявку ответили, что списки участников формирует Совет министров. Подобного рода отговорки прозвучали в ответ депутатов-коммунистов еще нескольких городских и районных советов, в которых прошли выездные совещания.
По итогам судакского совещания можно сделать вывод, что исполнительская дисциплина в администрации города остается на низком уровне. Согласно крымским СМИ, из 39 поручений, которые были даны судакской администрации в рамках предыдущего совещания, только 4 были выполнены в полном объеме, по 8 поручениям сроки исполнения еще не наступили, а 27 (!) вообще не выполнены.
В очередной раз местные жители жаловались на многочисленные проблемы улицы Генерала Бирюзова, где, в том числе, была произведена хаотичная застройка и отсутствует дорожное покрытие.
Также были подняты вопросы состояния городских пляжей, работы управляющих компаний.
Подготовила
Алена ТАРАНЕНКО