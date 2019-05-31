Строгий, но справедливый

Как гласит одна народная мудрость, человек в своей жизни должен сделать три вещи: построить дом, посадить дерево и воспитать сына. Первый секретарь Белогорского районного отделения КПРФ, депутат городского совета Николай Иванович Колесников справился с этой непростой задачей на отлично – построил своими руками дом, посадил дерево, и не одно, воспитал двоих сыновей. И сегодня в свои 70 лет Николай Иванович продолжает трудиться на партийном и депутатском поприще на пользу жителей Белогорья.
К ТРУДУ ПРИВЫК С ДЕТСТВА
Николай Иванович – уроженец Брянской области. Наш герой вырос в большой крестьянской семье, где было шестеро детей.
«После школы я окончил училище №95 в городе Перевальске Луганской области, – рассказывает Николай Иванович, – и получил специальность «машинист внутришахтного транспорта, электрослесарь». Свой трудовой путь начал на шахте №9 «бис», куда приехал по направлению от училища. Это была одна из самых старых шахт, где добывали антрацит для металлургии. Я попал в передовую бригаду, и передо мной поставили задачу: будешь трудиться – будешь хорошо зарабатывать. Я к труду привык, с самого детства работал на земле. И работа в шахте мне нравилась, наша бригада выкладывалась на все 140 процентов».
В память Николаю Ивановичу врезался один случай, который произошел на шахте.
«Как-то подъезжаю к своему участку на электровозе, – продолжает Николай Колесников, – и вижу, как шахтеры торопливо бегут с участка. Я насторожился. Решил проверить, что случилось. Такой сильный шум стоял, синее пламя… Я сразу понял, что произошло воспламенение газа метана. Быстро схватил огнетушитель, залез на крышу электровоза и стал тушить пожар. В итоге израсходовал два баллона и ликвидировал пожар. Тут же позвонил диспетчеру и доложил ситуацию. В ответ диспетчер накричала на меня и в конце строгим голосом добавила: «Срочно к начальнику в кабинет!».
Николай Иванович признается, что в тот момент в голове промелькнула одна мысль: «Ну, все... уволят…».
«В кабинете у начальника собралась целая комиссия, – вспоминает наш герой, – в числе которой были директор, инженер по охране труда, плановики, бухгалтеры, диспетчер, помощник директора и другие. И почти все один за одним давай меня отчитывать, почему я не покинул опасный участок, ведь все могло закончиться несчастным случаем. Потом мне дали слово. И я рассказал, что еще в училище мы на занятиях разбирали подобные ситуации, поэтому я хорошо знал, как нужно действовать. И в тот момент я не думал о героизме, а просто защищал свое рабочее место. Да и к тому же, когда я подъезжал к участку, убегающие шахтеры, которые знали о случившемся, даже не предупредили меня о ЧП. Отрадно, что за меня вступился директор, который был очень недоволен критикой со стороны диспетчера и инженера. И через три дня вышел приказ – занести мое имя в Книгу Почета нашей шахты».
По словам Николая Ивановича, это решение только навредило ему.
«Моя бригада отнеслась к этому очень неоднозначно, – говорит Николай Колесников. – Многие возмущались: «Ты, Коля, тут без году неделя, а уже в Книге Почета, а мы двадцать пять лет работаем и нам даже спасибо никто не сказал». Да и я чувствовал себя неудобно. Так считаю, молодым эта слава ни к чему».
ОСУЩЕСТВИЛ МЕЧТУ – ПОСТРОИЛ ДОМ
С 1969-го по 1971 годы Николай Колесников проходил срочную службу в Советской армии в войсках противовоздушной обороны под Москвой.
«Окончил с отличием сержантскую школу в Москве, – рассказывает Николай Иванович. – Шкуру там снимали, будь здоров! Но я был готов к этому, потому как с ранних лет занимался вольной борьбой, завоевал звание – кандидат в мастера спорта, много грамот есть. После сержантской школы вернулся в часть. Думаю, что благодаря своему командирскому голосу (я что пою, что командую – половина Белогорска слышит (улыбается. – Ред.)) меня обязали готовить новобранцев. В течение месяца я занимался с ребятами строевой подготовкой, изучением устава и так далее, а потом они принимали присягу и их расформировывали по подразделениям. У меня было два таких выпуска».
После армии Николай Иванович вернулся домой.
«Собирался вернуться на работу в шахту, – продолжает наш герой, – а родители мне говорят, что моя сестра Наталья вышла замуж, живет в Белогорске, в Крыму, и нужно съездить проведать ее, а поработать еще будет время. В Крыму меня очень хорошо встретили: я посетил самые яркие достопримечательности полуострова, побывал на Южном берегу и решил тогда для себя, что в шахту я больше не вернусь».
В феврале 1972 года Николай Иванович устроился на работу на завод «Продмаш» имени В. В. Куйбышева.
«Вскоре меня избрали секретарем комсомольской организации механического цеха, – говорит Николай Колесников. – В организации было 65 человек. Мы избрали бюро и начали трудиться. Ряды нашей комсомольской организации постепенно росли. Регулярно организовывали экскурсии, объездили весь Крым. Кстати, благодаря работе на «Продмаше» я познакомился с целой плеядой замечательных руководителей, в том числе и с Виктором Николаевичем Шкляренко, с которым позже работали вместе на партийном поприще».
В 1973 году Николай Иванович Колесников вступил в ряды КПСС. И в этом же году женился.
«С Натальей Ивановной (супругой) мы познакомились в Белогорске, – рассказывает Николай Иванович, – и решили остаться жить в этом городе. У нас родились два сына. Белогорск мне нравился, это был очень красивый, спокойный город, дороги были асфальтированы, строились многоэтажные дома, работали предприятия. Жена стояла в очереди на квартиру, а я не представлял себе жизни в «скворечнике», поэтому принял решение строить дом. Пошел работать на кожевенно-обувную фабрику сначала электриком, а потом – старшим диспетчером. Ежедневно мы доставляли готовую продукцию в Симферополь, я отвечал за погрузку и сдачу продукции, а также должен был привезти все необходимые материалы, чтобы производство не остановилось. Было тяжело, зарплаты не хватало, но я все же осуществил свою мечту и построил дом».
ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Затем Николай Иванович устроился работать механиком на хлебозавод, потом пять лет – в заготконторе. Позже – электромехаником на автономной телефонной станции. С 1985 года — секретарь партийной организации районного узла связи.
«Двадцать пять лет проработал диспетчером в «Телекоме», – продолжает наш герой, – отсюда ушел на пенсию. Решил заняться рыболовством. Но отдохнуть не дали. В 1993 году был создан Союз коммунистов Крыма. Меня пригласили помочь восстановить партийную районную организацию. Ездили по району, создавали первички, потом провели конференцию. Первым секретарем избрали Виктора Демьяновича Харламова, а меня – вторым. Спустя некоторое время на базе Союза была создана Коммунистическая партия Крыма, а еще позже Крымская республиканская организация вошла в состав Коммунистической партии Украины».
В 2009 году Николая Ивановича избрали первым секретарем райкома партии. Он признается, что Белогорская районная организация очень крепкая. И не мудрено, Николай Иванович сумел сплотить вокруг себя верных и надежных товарищей, укрепил значение партийной организации среди местных жителей. Люди верят в действенность помощи депутата-коммуниста городского совета Николая Ивановича Колесникова, знают, что он строгий, но справедливый человек, идут к нему с проблемами, бедами и просто сказать «спасибо» за великодушие и решительность, за то, что никогда не останавливается на полпути, пока не добьется решения проблемы, не поможет человеку. Кроме того, Николай Иванович состоит и в районной общественной организации «Союз советских офицеров», которая очень динамично развивается.
«К нам и молодежь тянется, – добавляет Николай Колесников. – Я всегда говорил, что нужно давать дорогу молодым, ведь им сейчас очень тяжело, они беззащитны перед современными капиталистическими реалиями, на все нужны деньги: на досуг, образование, жилье. В Белогорском районе есть хорошие ребята-комсомольцы, только вот пока лидера у них достойного нет. Также шефствуем над пионерской организацией на базе школы-лицея №2 города Белогорска. Юные ленинцы постоянно принимают участие в праздничных и памятных мероприятиях».
P.S. 30 мая Николай Иванович Колесников отметил свой 70-летний юбилей. Уверена, что в этот день он принимал самые теплые и сердечные поздравления от родных, близких, товарищей по партии. Редакция газеты «Коммунист Крыма» присоединяется ко всем пожеланиям и выражает глубокую признательность Николаю Ивановичу за огромное трудолюбие, скромность, доброту к людям, за яркий пример преданности своему делу! Крепкого здоровья Вам, Николай Иванович, на долгие лета!
Алена ТАРАНЕНКО,
фото автора
и из личного архива
Николая КОЛЕСНИКОВА