Сигнал есть! Здоровья не будет!

28 мая состоялась очередная сессия Армянского городского совета. Одним из вопросов было внесение изменений в Правила землепользования застройки. Проще говоря, теперь на поле, перед селом Перекоп, будут строить телевышку.
Но администрацию и местных депутатов от «Единой России» это мало волнует! На здоровье людей они давно махнули рукой, главное — обеспечить регион стабильным цифровым сигналом! Молодцы ребята — администрация города организовала публичные слушания по этому вопросу, а депутаты потом проголосовали «за»! Теперь вышка будет! Сигнал будет очень мощный и стабильный!
Разве учла администрация мнение жителей села? Конечно же — нет!
Первые публичные слушания прошли 10 апреля; после опубликования заключения комиссии в газете и на сайте жители составили и подписали письмо с просьбой не ставить вышку в этом месте, вблизи жилых домов. Мною было написано обращение в прокуратуру и председателю совета И. И. Нижник.
Первые публичные слушания прошли 10 апреля; после опубликования заключения комиссии в газете и на сайте жители составили и подписали письмо с просьбой не ставить вышку в этом месте, вблизи жилых домов. Мною было написано обращение в прокуратуру и председателю совета И. И. Нижник.
На депутатской комиссии и потом на самой сессии я обратилась к депутатам и просила не поддерживать данное постановление, но, увы!
В защиту жителей проголосовали только два депутата от КПРФ и депутат горсовета В. Б. Мохов, остальные все от «Единой России» проголосовали «за» строительство телевышки.
Мне было сказано, что на публичных слушаниях 24 мая жители были согласны и замечаний не имелось.
Мне было сказано, что на публичных слушаниях 24 мая жители были согласны и замечаний не имелось.
Письмо против строительства вышки подписали 96 жителей, а на публичных слушаниях согласных было 15.
Выводы делайте сами.
Евгения ДЕМЕНТЬЕВА,
первый секретарь
Армянского городского отделения КПРФ,
депутат городского
совета