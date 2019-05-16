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четверг, 16 мая 2019 г.

От битв «единороссов» страдают избиратели


В военном городке поселка Гвардейского состоялась встреча главы администрации Гвардейского сельского поселения Игоря Чичкина с избирателями. На встрече присутствовали и представители КПРФ.
Наш корреспондент поинтересовался мнением о состоявшемся отчете главы администрации у Кристины Фертиковой, участницы этой встречи.
Встреча прошла, но осадок остался. Об итогах состоявшихся дебатов руководитель Гвардейского первичного отделения КПРФ Кристина Фертикова сообщила редакции газеты: «Прошедшая встреча руководства поселка с общественностью вскрыла всю ту глубину проблем, в которую погружается наш поселок. Противостояние власти и бизнеса не приведет ни к чему хорошему, и уж тем более в год, когда избирателям предстоит определиться с тем, кому же доверить судьбу поселка на ближайшие пять лет. Все мы примерно понимаем, как «в лихие девяностые» и в начале «нулевых» решался вопрос с собственностью тех или иных предпринимателей. Ни один из стоявших на повестке дня вопросов не вызвал столько эмоций, как вопрос работы двух магазинов, расположенных в военном городке. Это магазин ИП «Подкорытов» и фирменный магазин торговой марки «Скворцово». Также резонансный вопрос о непростой судьбе поселкового Дома культуры в настоящий момент «завис» в судах. Как будет дело идти дальше — не ясно. Вся надежда на суды, в противном случае место под новый дом культуры можно будет найти разве что рядом с кладбищем на краю села… Исходя из этого, я, как избиратель, оценила бы возвращение земельного участка под строительство Дома культуры в собственность поселка, а как покупатель — поддержала бы дальнейшую работу магазинов в гарнизоне. Надеюсь, конфликтующие стороны услышат нашу позицию».
От редакции: В какую сторону качнется маятник конфликта дальше, не ясно. Сложно представить также и то, чью сторону поддержит Фемида. Ясно одно: если в ближайшее время не будут найдены ответы на ключевые вопросы развития поселка, то скоро и руководство поселка, и депутаты, да и сами предприниматели лишатся какой-либо поддержки со стороны избирателей, ведь пока «единороссы» между собой решают свои шкурные вопросы, страдают избиратели.


Александр НИКОЛАЕВ