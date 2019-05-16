От битв «единороссов» страдают избиратели

В
военном городке поселка Гвардейского
состоялась встреча главы администрации
Гвардейского сельского поселения Игоря
Чичкина с избирателями. На встрече
присутствовали и представители КПРФ.
Наш
корреспондент поинтересовался мнением
о состоявшемся отчете главы администрации
у Кристины Фертиковой, участницы этой
встречи.
Встреча
прошла, но осадок остался. Об итогах
состоявшихся дебатов руководитель
Гвардейского первичного отделения КПРФ
Кристина Фертикова сообщила редакции
газеты: «Прошедшая встреча руководства
поселка с общественностью вскрыла всю
ту глубину проблем, в которую погружается
наш поселок. Противостояние власти и
бизнеса не приведет ни к чему хорошему,
и уж тем более в год, когда избирателям
предстоит определиться с тем, кому же
доверить судьбу поселка на ближайшие
пять лет. Все мы примерно понимаем, как
«в лихие девяностые» и в начале «нулевых»
решался вопрос с собственностью тех
или иных предпринимателей. Ни один из
стоявших на повестке дня вопросов не
вызвал столько эмоций, как вопрос работы
двух магазинов, расположенных в военном
городке. Это магазин ИП «Подкорытов» и
фирменный магазин торговой марки
«Скворцово». Также резонансный вопрос
о непростой судьбе поселкового Дома
культуры в настоящий момент «завис» в
судах. Как будет дело идти дальше — не
ясно. Вся надежда на суды, в противном
случае место под новый дом культуры
можно будет найти разве что рядом с
кладбищем на краю села… Исходя из этого,
я, как избиратель, оценила бы возвращение
земельного участка под строительство
Дома культуры в собственность поселка,
а как покупатель — поддержала бы
дальнейшую работу магазинов в гарнизоне.
Надеюсь, конфликтующие стороны услышат
нашу позицию».
От редакции:
В какую сторону качнется маятник
конфликта дальше, не ясно. Сложно
представить также и то, чью сторону
поддержит Фемида. Ясно одно: если в
ближайшее время не будут найдены ответы
на ключевые вопросы развития поселка,
то скоро и руководство поселка, и
депутаты, да и сами предприниматели
лишатся какой-либо поддержки со стороны
избирателей, ведь пока «единороссы»
между собой решают свои шкурные вопросы,
страдают избиратели.
Александр
НИКОЛАЕВ