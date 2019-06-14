Не стадион, а развалины

В конце 70-х годов в поселке Нижнегорском силами «Крымканалстроя» началось строительство современного многопрофильного стадиона «Мелиоратор». Его открытие дало возможность жителям всего Нижнегорского района проводить различные спортивные соревнования, открывать секции для детей и юношества. В годы «незалежности» прекратил свое существование «Крымканалстрой», а вместе с ним и стал разрушаться знаменитый «Мелиоратор». О судьбе сегодняшней и завтрашней этого стадиона мы побеседовали с его директором Николаем Федоровичем Куликовым.
— Николай Федорович, кому принадлежит сегодня стадион?
— Стадион – муниципальное казенное юридическое лицо. Собственность отдела по делам молодежи и спорта администрации Нижнегорского района.
В штатном расписании числятся три сторожа, разнорабочий на полставки, ну и я в качестве директора.
— Как Вы считаете, стадион готов для проведения тренировок, соревнований?
— Стадион был построен в конце 70-х годов. Больше ничего капитального здесь не строилось. Хотя при Украине готовились планы по его реконструкции. Но они так остались только планами.
— Какие-то новые проекты в российском Крыму появились?
— Да, у нас есть проект, и, наверное, в этом году начнется строительство ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) на месте административного здания, возле которого мы сегодня находимся. Срок строительства ориентировочно — 2,5 года.
— Николай Федорович, ФОК – это хорошо, но ФОКи всегда предполагают наличие и самого стадиона?
Да, стадион нам необходим, тем более, что он находится в районном центре. Мы хотим иметь искусственное покрытие поля, обновить беговые дорожки, восстановить трибуны. Но, как нам объяснили, стоимость только одного проекта — 10 миллионов рублей. Естественно, таких денег в бюджете не имеется. Если ФОК — это федеральная целевая программа, то на стадион надо деньги искать отдельно. Может быть, в Крыму найдутся такие инвесторы? Хотя мы все знаем, что все силы инвесторов брошены на Евпаторию.
— Вспомните, пожалуйста, когда последний раз стадион был в рабочем состоянии?
— Только в советский период.
— Какие-то секции у Вас сейчас работают?
— Да, у нас есть Детская юношеская спортивная школа (сейчас называется Спортивная школа), там такие дисциплины, как футбол, борьба, баскетбол, волейбол. Работают тренеры. Базы у них расположены в школе, в Доме культуры, ищут помещения в селе Садовом.
— А какие услуги оказывает Ваш стадион?
— У нас также проводят свои тренировки футболисты спортивной школы, секция легкой атлетики. Учащиеся сдают нормы ГТО.
— Не мечтаете ли Вы о том, чтоб в районе был свой бассейн?
— Депутат Госсовета от Нижнегорья М. И. Безнос занимался этим вопросом. Но я понимаю, что у нас большие проблемы с водой в районе. И даже с поливом поля у нас проблемы. Вообще все зависит от руководителя, приведу пример Красногвардейского района – у них руководитель района всю жизнь занимался спортом, там у них и Дворец спорта, и бассейн, и современное спортивное оборудование. Там, действительно, руководитель района заинтересован в том, чтобы подрастающее поколение занималось спортом. А у нас, я работаю в качестве директора уже 20 лет, и нашим руководителям все время не до спорта. Живем дотациями. В этом году на стадион выделили 100 тысяч рублей – это вообще ничего, если учесть, что одна косилка стоит 30 тысяч рублей. А мы зарастаем травой еще и потому, что на беговой дорожке практически нет покрытия. Трибун нет, остались одни металлические каркасы, а дерево дорогое. И вот я сижу в этих развалинах и жду, может быть, кто-нибудь что-то и когда-то построит. У меня была мысль отдать стадион школе по соседству, потому что в образовании денег больше, но это тоже проблематично, и тогда придется этот стадион оградить и не пускать никого, кроме учеников школы.
— Спасибо Вам за разговор, желаем, чтобы ФОК был построен и дошло дело до стадиона.
Беседовал
Александр ТАРАСЕНКО