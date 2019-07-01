Под эгидой КПРФ

Рассматривая процесс патриотического воспитания молодежи, всего подрастающего поколения как непрерывный и целостный процесс, мы никогда не должны забывать о Великой Отечественной войне, о ее героях, о 300 тысячах юных героев, участвовавших в той войне, о тысячах погибших и замученных гитлеровцами в застенках гестапо, в лагерях смерти, по сути погибших на поле брани.
Тем более, что этой работе в период «самостийной» Украины власть препятствовала, закрыв районный исторический и Старокрымский городской историко-археологический музеи. В проводимой в 2017 году научно-практической конференции на тему «О боевых действиях партизан Восточного Крыма в 1941-1944 годы», отмечая значительный вклад жителей городов Феодосии, Старого Крыма, Судака, Белогорского, Кировского, Советского районов в деле по разгрому германских и румынских оккупантов, широкое участие в этой борьбе молодежи и комсомольцев ведущую роль Коммунистической партии в организации вооруженной борьбы и массового сопротивления врагу мы конкретизировали эту работу по нескольким направлениям.
Первое. В целях увековечивания широкой памяти о героизме советского народа, проявленном в годы Великой Отечественной войны, обратиться в Государственный Совет Республики Крым и к его главе о принятии Закона Республики Крым «Населенный пункт партизанской славы». Тем более, в Смоленской, Брянской и Ленинградской областях законодательными собраниями такие законы приняты. Пока мы получили ответ из Государственного Совета республики о том, что этого в Российской Федерации нет. Плохо, что чиновники не видят дальше «собственного носа». Будем делать эту работу дальше, добиваться положительного решения.
Второе. Продолжение ходатайствования о присвоении звания Героев России (посмертно) лучшим партизанским командирам Крыма Владимиру Степановичу Кузнецову, Михаилу Андреевичу Македонскому, Федору Ивановичу Федоренко, Алексею Андреевичу Вахтину, Георгию Федоровичу Грузинову и Николаю Ивановичу Дементьеву. Это очень сложная, но очень важная задача. Тем более, в марте, апреле и августе 1944 года бюро Крымского обкома ВКП(б) принимало постановления и представления, что соответствует Указу Президента Российской Федерации №1099 от 07.09.2010 г. «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».
Третье. Работа по созданию музеев в поселке Кировском и городе Старый Крым, Владиславовке. На сегодня дело сдвинулось в райцентре — поселке Кировском. Здесь выделено здание, составлен план экспозиций, изготавливается проектно-сметная документация по ремонту помещения. В городе Старый Крым совершенно другая картина — нет помещения, хотя таковое есть, хоть и ведомства здравоохранения. Когда оно разваливается или продается частнику — найдется объяснение — продано из-за того, что нет средств на ремонт и восстановление. Как продали, например, бывшую баклабораторию.
Михаил РЯМБОВ,
первый секретарь Кировского районного отделения КПРФ