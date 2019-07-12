В Научном уничтожают науку

Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) вновь грозит опасность. В непосредственной близости от уникальных научно-технических объектов – телескопов – неугомонная строительная фирма «Консоль-Строй ЛТД» вновь взялась за строительство жилищной недвижимости.
Ученый совет потребовал от руководства объяснений. Оказалось, что договор о строительстве на территории обсерватории для продажи целого микрорайона заключен под предлогом «необходимости жилья для молодых сотрудников». Сюда входили два семиэтажных элитных дома-башни, два трехэтажных дома, два блока, содержащих по четыре трехэтажных дома «Таунхаус», а также целый ряд дополнительных сооружений, не имеющих никакого отношения к науке. В частности, семиэтажная гостиница, ресторан, спортивно-увеселительные сооружения, бассейн, гаражи.
Ученые, осознавая весь масштаб грозившей опасности для работы обсерватории, вышли в апреле 2010 года на протестный митинг против губительной для науки застройки. И при поддержке крымской общественности и СМИ ученым удалось отстоять обсерваторию — строительные работы были прекращены.
Но, как оказалось, ненадолго. С переходом Крыма в состав России возобновились застройки в Научном все той же пресловутой фирмой «Консоль».
«С 2015 года на границе верхнего и нижнего городков (условное деление поселка Научный) стали возводить пятиэтажный жилой дом, – рассказывает общественный деятель Всеволод Олегович Константинов. – И заказчиком строительства, как значится в информационной табличке, является НИИ «КрАО». Одна из версий — жилье строится якобы для молодых сотрудников обсерватории. Знакомая ситуация, не так ли? Но если об этом жилом доме под названием «Лесной» есть официальная информация на сайте строительной компании, то вот о двенадцатиэтажном здании, строящимся рядом с «Лесным», нет ни слова».
Действительно, на официальном сайте «Консоли» в каталоге объектов недвижимости значится такой жилой дом, как «Лесной» в поселке Научном. Но вот о двенадцатиэтажном здании на официальном источнике нет никакой информации.
Пока корреспонденты нашей газеты рассматривали из-за забора строящиеся объекты, из ворот вышли два человека, по виду напоминающие строителей, и на вопрос представителей прессы «Что еще строится, помимо «Лесного» дома?» они ответили: «Гостиница, когда будет сдана в эксплуатацию, приезжайте отдыхать, вам обязательно понравится».
«Безусловно, мы не против того, чтобы для молодых специалистов обсерватории строили жилье, — продолжает Всеволод Константинов. — Наоборот, потребность в квадратных метрах есть. Потому что среди сотрудников обсерватории есть те, кто снимает жилье или ездит из города сюда на работу. Это крайне неудобно. Да и к тому же очень накладно оплачивать аренду жилья или ежедневный проезд. А когда жилой дом «Лесной» будет сдан в эксплуатацию, еще не известно, кому и за сколько достанутся эти квадратные метры».
А вот строительство двенадцатиэтажного здания — это большой минус для Крымской обсерватории.
«Если наш поселок превратят в элитный горный курорт, то с наукой будет покончено, — с сожалением говорит Всеволод. — Этого нельзя допустить. В свое время для защиты обсерваторий Советом Народных Комиссаров РСФСР было принято специальное постановление о трехкилометровой защитной зоне, которое запрещало всякое новое строительство без заключения специальной межведомственной комиссии. Позже в 1997 году с трудом, но все же удалось провести через Верховный Совет АРК постановление «О порядке функционирования защитной зоны Крымской астрофизической обсерватории». И, тем не менее, попытки застройки предпринимались и, как мы видим, предпринимаются и сегодня. Поэтому сегодня очень важно на правительственном уровне добиваться сохранения трехкилометровой зоны и ее соблюдения».
ОТСТАЕМ ОТ АМЕРИКАНЦЕВ
Для того, чтобы было понятно простому обывателю, чем же грозит застройка для Крымской обсерватории, мы попросили бывшего научного сотрудника КрАО Владислава Ивановича Бурнашева прокомментировать ситуацию.
По его словам, для нормального функционирования обсерватории, кроме телескопов и коллектива ученых, требуется еще и соответствующий астроклимат: максимальное количество ясных дней и ночей, отсутствие постоянных сильных ветров, турбулентных потоков воздуха и пыли, портящих качество изображения исследуемых объектов, и, самое главное, — отсутствие посторонних засветок.
«Из-за строительства новых объектов ученым обсерватории будет очень сложно наблюдать за слабыми объектами», — говорит Владислав Иванович.
Ученый с большим воодушевлением рассказал о том периоде, когда в 1967 году он, молодой специалист, приехал в поселок Научный работать.
«Это были времена, когда в обсерватории начинало развиваться космическое направление, — продолжает Бурнашев. — Мы строили телескопы: сначала маленькие, потом все больше и больше. Мы шли вровень с американцами, а сейчас серьезно отстаем».
На сегодняшний день, несмотря на все строительные перипетии, в Крымской обсерватории ведется научная деятельность, правда, уже не в том объеме, как раньше, да и количество сотрудников научного учреждения сократилось в разы.
ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕСТЫКОВКА
Уезжая из поселка, Всеволод Константинов предложил посмотреть еще один объект — памятный знак в честь памяти воинов-односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне. По словам Всеволода, этот памятный знак был открыт в мае этого года, накануне Дня Победы. И на открытие приезжал сам председатель Госсовета РК Владимир Константинов, а также в мероприятии приняли участие районные и городские власти. Казалось бы, такие инициативы очень важны и нужны. Но есть одно НО! Поселок Научный был основан в послевоенные годы (1947 год). О каких воинах-односельчанах тогда идет речь, если в годы Великой Отечественной поселка еще не было?!
А вот в советские годы к востоку от поселка Научного в урочище «Плаксина поляна» были найдены следы партизанских стоянок и боев. На том месте ветераны своими силами установили памятник с табличкой, на которой написано: «В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. здесь базировался и сражался с немецко-фашистскими захватчиками 4-й партизанский отряд 6-й бригады Южного соединения крымских партизан». И сегодня этот памятник находится в ужасном состоянии.
Зачем кому-то понадобилось открывать памятник с очень сомнительной исторической справкой, если можно было бы отреставрировать тот, что в урочище «Плаксиной поляны», остается загадкой. Кстати, по словам местных жителей, новый памятник установлен недалеко от двух двухэтажных домов, один из которых якобы принадлежит председателю Госсовета РК, а второй — экс-министру спорта РК Елизавете Кожичевой. Возможно, поэтому здесь и развивается такая бурная деятельность в плане застройки, а не в развитии науки.
Маргарита РЕБРОВА,
фото
Эльвиры ЧЕЧУЛИНОЙ