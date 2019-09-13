Дорогие товарищи! Уважаемые крымчане!

8 сентября состоялись выборы в Государственный Совет Республики Крым и муниципальные образования. Несмотря на широкое освещение предстоящей избирательной кампании, крымчане не проявили активность. Всего в голосовании приняли участие 33, 29 процента избирателей. Это говорит о том, что крымский избиратель не верит, что его голос будет услышан и изменит к лучшему социально-экономическое положение в республике.
И все же, Крымское региональное отделение КПРФ успешно выступило на прошедших выборах с результатом почти 8,5 процента, что позволяет создать нам в новом составе Государственного Совета свою фракцию. Представители КПРФ значительно упрочили свои позиции во всех городских Советах республики, а также в ряде сельских советов. Все это говорит о том, что крымские избиратели поддержали нашу избирательную программу «Работать для людей» и подтвердили это своим голосованием.
Крымский реском КПРФ благодарит своих избирателей, поддержавших нашу политическую силу. Одновременно мы заявляем, что предстоящие пять лет мы действительно будем работать для людей, во благо всех крымчан и нашего благословенного Крыма.
Спасибо, дорогие товарищи, спасибо, крымчане! Вместе мы обустроим наш Крым!
Крымский реском КПРФ