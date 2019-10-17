Илья ДОНЧЕНКО: «Комсомол — передовой отряд молодежи»

29 октября 1918 года состоялся 1-й Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодежи, ознаменовавший рождение Российского коммунистического союза молодежи, который в марте 1926 года был переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ).
В преддверии праздничной 101-й годовщины Ленинского комсомола корреспондент газеты «Коммунист Крыма» встретился с первым секретарем Крымского рескома ЛКСМ РФ, депутатом Государственного Совета Республики Крым Ильей Донченко и попросил рассказать его о республиканской организации комсомольцев, чем сегодня занимаются юные ленинцы и в чем принципиальные отличия комсомола от других молодежных организаций.
— Илья, расскажите, пожалуйста, как давно создана и работает комсомольская организация в Крыму?
— Комсомол в Крыму появился еще в далекие послереволюционные годы. В советский период Крымская республиканская организация была одной из лучших. К сожалению, в 1991 году не стало СССР и вмести с ним временно прекратил свою деятельность комсомол.
Однако в январе 1993 года комсомол был воссоздан силами активистов прежнего молодежного движения. И сегодня он носит имя Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации (ЛКСМ РФ).
Я возглавляю Крымское республиканское отделение ЛКСМ РФ с 2017 года. За это время комсомольской организации удалось интегрироваться в молодежную среду Республики Крым и завоевать уважение среди молодежи. Сегодня местные отделения есть в Симферополе, Армянске, Евпатории, Ялте, Керчи, Судаке, Феодосии, а также в Раздольненском, Черноморском, Нижнегорском, Сакском, Ленинском и Симферопольском районах.
— Кто такие сегодняшние комсомольцы?
— Сегодняшний комсомолец — это молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет, который имеет активную гражданскую позицию. Умеет критично мыслить и вести за собой молодежь. Мои комсомольцы в своем большинстве — очень инициативные люди, которым Ленинский комсомол дает возможность реализовать свои таланты.
— Как организована работа? Чем занимаются юные ленинцы?
— Согласно Уставу организации, целями ЛКСМ РФ являются: содействие воспитанию молодежи на основе принципов патриотизма и коммунистического мировоззрения; содействие защите прав и законных интересов российской молодежи; содействие построению общества социальной справедливости, социального согласия, гражданского мира и углублению интеграционных процессов; ЛКСМ РФ разделяет программные цели политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» и участвует в их достижении.
Сегодня мы проводим мероприятия абсолютно разной направленности. Это лекции для учащихся школ и вузов, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Работают образовательные кружки. Регулярно проводим и участвуем в комсомольских слетах.
В рамках Республики Крым комсомольцы реализуют ряд федеральных проектов. Один из них — патриотический обучающий проект «Знамя нашей Победы», который создан с целью побудить подрастающее поколение изучать историю своей страны и по-настоящему гордиться силой и стойкостью своего народа. Проект проходит в формате открытых уроков, которые проводят студенты-историки, представители добровольческих и педагогических отрядов, представители ЛКСМ РФ, а также с участием ветеранов Великой Отечественной войны. В течение часа ребятам рассказывают о значимости Великой Победы, о том, какой ценой досталась она нашим дедам и прадедам, демонстрируются тематические видеоролики об истории Красного Знамени, которое бойцы Красной Армии водрузили на купол Рейхстага. Главной особенностью проекта «Знамя нашей Победы» является его практическая часть, где школьники вместе с гостями, ветеранами и кураторами при помощи трафаретов и специальной краски изготавливают собственное Знамя Победы — точную копию штурмового флага №5, который держали в руках бойцы Берест, Егоров и Кантария, впоследствии ставшего официальным символом Победы. Совместное изготовление копии Знамени Победы символично и очень значимо, ведь наша нынешняя молодежь является последним поколением, которое имеет возможность услышать историю войны «из первых уст» — от самих ветеранов. И, значит, необходимо приложить максимум усилий, чтобы каждый из нас помнил значение Победы в Великой Отечественной войне и всегда отдавал дань уважения героям-победителям — многонациональному российскому народу.
На сегодняшний день проект «Знамя нашей Победы» продолжается. Его участниками сделано около 22 тысяч копий Знамени Победы, а в акции приняли участие более 100 000 российских школьников.
На сегодняшний день проект «Знамя нашей Победы» продолжается. Его участниками сделано около 22 тысяч копий Знамени Победы, а в акции приняли участие более 100 000 российских школьников.
Еще один проект — спортивно-просветительский — «Наследие победителей».
Он подразумевает проведение в регионах целого комплекса мероприятий. А именно: просветительские лекции с подробным рассказом о заслугах величайших советских спортсменов в определенном виде спорта, дополненные интересными историями и фактами из жизни. На мероприятия мы приглашаем ветеранов спорта по данному виду, а также спортсменов-современников, достигших высоких результатов, которые рассказывают молодым слушателям о своей дороге к спортивному успеху, о привычках, формирующих здоровый образ жизни. Второй составляющей этих мероприятий являются спортивные турниры, формат которых зависит от вида спорта, с которым связано мероприятие в конкретном регионе. Кульминацией проекта является фестиваль «Наследие победителей» в городе Москве, куда съедутся призеры региональных комплексных мероприятий. Также приглашаются известные спортсмены, как ветераны спорта, так и молодежь, проявившие себя на российской, европейской и международной арене.
Он подразумевает проведение в регионах целого комплекса мероприятий. А именно: просветительские лекции с подробным рассказом о заслугах величайших советских спортсменов в определенном виде спорта, дополненные интересными историями и фактами из жизни. На мероприятия мы приглашаем ветеранов спорта по данному виду, а также спортсменов-современников, достигших высоких результатов, которые рассказывают молодым слушателям о своей дороге к спортивному успеху, о привычках, формирующих здоровый образ жизни. Второй составляющей этих мероприятий являются спортивные турниры, формат которых зависит от вида спорта, с которым связано мероприятие в конкретном регионе. Кульминацией проекта является фестиваль «Наследие победителей» в городе Москве, куда съедутся призеры региональных комплексных мероприятий. Также приглашаются известные спортсмены, как ветераны спорта, так и молодежь, проявившие себя на российской, европейской и международной арене.
Творческий конкурс «Земля талантов» — один из самых масштабных конкурсов детского и юношеского творчества за всю современную историю детских смотров. Мы не напрасно выбрали своим логотипом землю – ведь отборочные туры всероссийского конкурса проходят во всех восьми федеральных округах страны, где наши активисты ищут самых талантливых ребят в возрасте от 7-ти и до 17-ти лет. Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неблагополучных семей, сиротам. Мы помогаем каждому талантливому ребенку осуществить свою заветную мечту!
Наш конкурс «Земля талантов» вносит свою небольшую, но очень важную лепту в решение проблемы занятости детей и юношества, а также закладывает основы воспитания творческих и неравнодушных личностей. Я считаю, что участие в этом конкурсе дает ребятам мощнейший толчок в гуманитарном развитии, заставляет поверить в себя и свои силы, становится отправной точкой большого и успешного творческого пути. К тому же конкурсантам помогают как советы профессиональных наставников, которых мы приглашаем в наше жюри, так и бесценный обмен опытом с коллективами из разных уголков страны, которые съезжаются на финал конкурса в Москву.
Кроме этого, есть еще такие крымские проекты, как «Киностудия Ленинского комсомола», где мы учим ребят медиаактивности, «Антитабак» — проект, направленный на борьбу за здоровый образ жизни, он реализовывается в учебных заведениях Республики Крым. Активисты нашей организации показывают молодежи видеолекции о вреде курения.
— Чем ЛКСМ РФ отличается от других молодежных объединений?
— Комсомол всегда был и остается передовым отрядом молодежи. Это школа жизни инициативных людей, тех, кто понимает, что, объединившись, можно достичь больших результатов, лучше обустроить свою страну, свой город, чтобы вместе было легче преодолевать житейские трудности и невзгоды, веселее жить!
Главное отличие нашей организации от других — это наличие идеологии. Мы знаем, для чего существуем, наша цель — борьба за будущее молодежи на принципах социальной справедливости. Пройдя школу комсомола, получаешь идеологическое воспитание и навсегда остаешься верным патриотом своей страны.
Мы даем молодежи возможность реализовать себя во всех направлениях, ведь понимаем, что только всесторонне развитый молодой человек может быть молодежным лидером.
— Илья, расскажите, кто может вступить в ряды комсомола и что для этого нужно?
— Членами ЛКСМ РФ могут быть молодые люди, достигшие 14 лет и разделяющие уставные цели ЛКСМ РФ. Самый простой способ вступить в нашу организацию — это сделать три основных шага: изучить Устав и Программу ЛКСМ РФ; заполнить форму в нашей группе в ВК https://vk.com/lksm82 и прийти на комсомольское собрание.
— Илья, спасибо Вам за беседу, и успехов!
Беседовала
Алена ТАРАНЕНКО