Дорогие товарищи!
7 ноября 1917 года под руководством партии Ленина в России свершилась социальная революция, оповестившая мир и все народы о начале новой эры человечества.
С этого дня впервые на нашей планете началось практическое осуществление многовековой мечты людей о справедливом устройстве общества.
Ровно 102 года назад началась «красногвардейская атака на капитал», которая привела к победе социалистической революции. В кратчайшие сроки было создано новое общество, подобного которому человечество еще не знало. Это общество бескризисной, постоянно растущей экономики, зрелых социалистических отношений, подлинной свободы.
В невиданно короткие сроки советский народ под руководством Коммунистической партии смог решить ряд ключевых задач. Социалистическая индустриализация, коллективизация и культурная революция вывели страну СССР в самые передовые страны мира.
Октябрь стал великим ускорителем всестороннего развития Страны Советов. От пятилетки к пятилетке все масштабнее становились задачи, которые она решала. Все это сделало нашу социалистическую родину могучей и независимой, способной перед лицом любого врага отстоять историческое завоевание Октября.
Сегодня нам необходимо вернуться к заветам Великого Октября: осуществить новую индустриализацию и вернуть власть народу, а собственность – трудящимся, тем более мы находимся в преддверии празднований 140-й годовщины со дня рождения И. В. Сталина и 150-й годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Наши лозунги сегодня: Великий Октябрь — колыбель народовластия и социализма! Цель Великого Октября — Россия для народа, без власти олигархии! Долг власти перед народом — немедленная отмена пенсионного геноцида! Остановим реванш антисоветизма!
С праздником, дорогие товарищи!
Крымский реском КПРФ