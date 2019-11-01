Вспоминая легенду…

Его называли легендой крымской культуры, настолько значительным был вклад Георгия Васильевича Ивановского в культурное строительство Крыма.
9 ноября 2019 года ему исполнилось бы 100 лет!
Вступил в комсомол в 1936 году, а через год был избран секретарем комсомольского комитета фабрики. Успевал все — и работать, и учиться в вечерней школе, и играть в духовом оркестре. Всегда потом вспоминал, в какое интересное и трудное время жили комсомольцы 30-х годов. Это было время мужания великой страны — Советского Союза, у всех на слуху были имена героев-летчиков, папанинцев, передовиков труда.
Комсомольцы 30-х всегда были там, куда звала партия, и безгранично верили в правильность ее пути.
В 1938 году по призыву Героя Советского Союза И. Д. Папанина и по командировке ЦК ВЛКСМ Георгий Ивановский отправился в Заполярье на строительство завода по ремонту кораблей. Вместе с заводом отстраивали и Мурманск.
Пришлось освоить еще несколько специальностей — землекопа, плотника и каменщика. В Мурманск шли эшелоны — 20 тысяч комсомольцев ехали строить завод. Его строительство было под постоянным контролем ЦК партии и правительства. В свою очередь ЦК ВЛКСМ ввел на заводе должность комсорга ЦК. Ивановского избрали на эту должность; затем он стал первым секретарем Ленинского райкома ВЛКСМ города Мурманска.
Перед самой войной судоремонтный завод Главсевморпути был сдан и стал главной ремонтной базой Северного Военно-морского флота. Подвергаясь в войну ежедневным бомбардировкам с воздуха, завод выстоял и обеспечивал ремонт судов и ледоколов.
С началом Великой Отечественной войны Ивановский вступил в ряды КПСС и добровольцем ушел на фронт. Закончил Лепельское военное училище лейтенантом, командовал минометной батареей 168-го полка прославленной 24-й Железной ордена Октябрьской революции, трижды Краснознаменной, орденов Суворова и Хмельницкого дивизии (которую так боялся Гитлер). Воевал на Калининском фронте в составе 3-й Ударной армии, затем под Сталинградом в составе 65-й армии. Был тяжело ранен и контужен, семь месяцев лежал в госпиталях.
Писал тогда о войне:
… Вы знаете, война имеет запах.
На выжженных разрывами полях
Любой цветок там по-другому пахнет,
Там изменяются все наши представленья о вещах.
Там незаметна грань между живым и мертвым,
И смерть стоглазая за каждым ждет кустом,
Сегодня жив и весел ты, а завтра трупом желтым
В сырой земле уснешь последним сном…
После госпиталя еще на костылях Георгий приехал в Киров, где на военном заводе мастером испытательной станции работала и ковала Победу в тылу его любимая Антонина. Это она провожала его из Ржева на Север, писала письма на фронт и в госпиталь.
Они расписались в 1943 году, отметку фронтовику поставили на лейтенантском удостоверении.
Шестьдесят шесть лет Георгий и Антонина прожили вместе, вырастили дочерей Светлану и Наталью, дождались внучку Наталью и правнука Максима.
В 1944 году наступил перелом в войне, и партия посчитала нужным начать подготовку кадров для мирного времени. В Москве открылась Центральная комсомольская школа при ЦК ВЛКСМ, и Ивановский поступил туда на учебу. Контингент школы — опаленные войной молодые люди, — фронтовики после госпиталей, бойцы партизанских отрядов, подпольщики. Окончил учебу с отличием и в 1946 году был направлен в Крым секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде, а в 1947—1949 годах был первым секретарем Крымского обкома комсомола.
Перед комсомолом стояла задача восстановления разрушенного войной народного хозяйства и возглавил эту работу Крымский обком комсомола.
К ордену Отечественной войны, медалям «За оборону Сталинграда» и «За оборону Советского Заполярья» в 1948 году добавился первый орден Трудового Красного Знамени (второй орден Ивановский получил в 1971 году за успехи Крымской области в культурном строительстве).
Георгию Ивановскому пришлось пережить и опалу: в 1949 году в стране произошли трагические события, известные под названием «Ленинградское дело», которые искалечили судьбы многих честных людей. Первый секретарь Крымского обкома КПСС Н. В. Соловьев был арестован как «враг народа», бюро Крымского обкома объявлено политическое недоверие. В сентябре Ивановский был снят с должности первого секретаря обкома ВЛКСМ, выведен из членов обкома партии кандидатов в члены бюро обкома, исключен из состава слушателей Академии общественных наук при ЦК КПСС.
Некоторое время работал заместителем председателя Крымоблпотребсоюза по кадрам, заведующим оргинструкторским отделом Крымоблисполкома. По не зависящим от него причинам Ивановский в 1953 году был вынужден покинуть Крым и в течение ряда лет работать в Мурманском облисполкоме, а после окончания Ленинградской Высшей партийной школы — председателем Мончегорского горсовета Мурманской области.
Вернулся в Крым в 1963 году и через полгода был назначен начальником областного управления культуры, кем и проработал до 1982 года. За эти 18 лет в Крыму было построено 350 клубов и домов культуры. Новые и улучшенные помещения получили библиотеки. Открылись народные музеи, детские художественные и музыкальные школы. Управление культуры провело паспортизацию памятников истории, археологии и культуры. В эти годы русскому драматическому театру имени М. Горького было присвоено звание академического, были построены новые здания Украинского театра и музыкального училища, театральное здание в Керчи, реконструирован концертный зал в Ялте. Благодаря Ивановскому в Феодосии появился музей А. Грина, а в Коктебеле — дом-музей М.Волошина.
После ухода на пенсию с 1984 года Георгий Васильевич шесть лет возглавлял республиканский Дом художника. Ежегодно проводил до 12-ти стационарных выставок и по 18—20 передвижных выставок на предприятиях и в учреждениях.
В 2004 году был удостоен Почетного звания «Заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым».
Общий трудовой стаж Георгия Васильевича Ивановского — 57 лет! Он прожил почти 94 года. Секрет его долголетия был прост — работа и ежедневная гимнастика, а девиз — «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!».
По воспоминаниям
Натальи ИВАНОВСКОЙ,
дочери Г. В. Ивановского
(фото из личного архива Г. В. Ивановского)