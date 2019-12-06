Россия, устремленная ввысь

Современная российская космическая отрасль является одной из самых мощных в мире. Россия безоговорочно лидирует в пилотируемой космонавтике. По количеству космических запусков в год почти половина их принадлежит России. Это стало возможным благодаря усилиям многих поколений советских ученых, инженеров, конструкторов и летчиков. Я принадлежу к тому поколению, которое вносило свой посильный вклад в развитие отечественной космонавтики.
В НПО создавались тогда все системы управления морскими баллистическими ракетами, здесь были сконструированы первые отечественные вычислительные машины для ракетостроения (в создании первой участвовала моя супруга Неля Авраамовна).
НПО автоматики работало в содружестве с КБ машиностроения (г. Миасс Челябинской области), коллектив которого создавал баллистические ракеты для атомных подводных лодок под руководством главного конструктора В. П. Макеева, в их числе Р-21 — первая у нас ракета с подводным стартом (1963 год); Р-29 — первая морская межконтинентальная ракета (1974 год), и с КБ-52 (г. Реутов Московской обл.), которым руководил генеральный конструктор В. Н. Чаломей. КБ-52 работало как в космической области, так и в Военно-промышленном комплексе.
В. Н. Чаломею принадлежит идея применения в ракетах выдвижных крыльев (после старта) вместо стабилизаторов. В 1953 году была принята на вооружение разработанная КБ крылатая ракета 10Х. Там же была создана знаменитая «сотка» (УР-100) – самая массовая в производстве ракета. Этой ракетой был сбит американский спутник-разведчик.
В 1961 году президент США Кеннеди признал Вооруженные силы СССР и США равными, то есть был достигнут военно-стратегический паритет.
Но мы на этом не остановились, появились более совершенные межконтинентальные баллистические ракеты, такие, как УР-500 (невидимка) КБ Чаломея, СС-18 и СС-20 конструкции «Южмашзавода» (Днепропетровск), ракеты с разделяющимися головками, разработанные под руководством генерального конструктора М. К. Янгеля, Тополь-М (с ядерным зарядом).
Страна была надежно защищена. Основным ракетным комплексом был космодром Байконур с несколькими стартовыми площадками: №1 для Королева, №2 — Чаломея, №3 – Янгеля.
В октябре 1957 года запущен первый в истории искусственный спутник Земли, а чуть позже совершил полет первый космонавт Ю. А. Гагарин. Стартовали наши космические корабли «Восток», «Восход», «Союз», орбитальная станция «Салют» и межпланетные космические аппараты.
Для комплексов ВПК были также использованы полигоны Капустин Яр и Плесецк.
Кстати, начальником космодрома Байконур в 1988-1992 годах был наш земляк генерал-лейтенант Алексей Леонтьевич Крыжко.
Наработанный в СССР задел в области ракетного производства и сегодня служит для современной России. В этом есть и моя частичка.
Е. Н. ДОБРОСЕРДОВ,
ведущий конструктор СКБ завода «Фиолент» в 1973-1997 годах,
ветеран партии