Из юности в вечность

Каждый год все больше отдаляет нас от событий, имеющих место подвигу. Но есть дела, которые не меркнут, есть слава, которая не увядает. Таковы дела и слава юных комсомольцев Молодой гвардии, отдавших жизнь за счастье трудового народа. Светлой памяти комсомольцев всех поколений посвящается эта статья!
Это они, бесстрашные советские ребята, оказывали сопротивление «новому мировому порядку». Взрывали вражеские склады с оружием, боеприпасами и горючим, поднимали на воздух железнодорожные вагоны и машины, освобождали пленных и спасали от расстрела советских людей, дерзко нападали на вражеских солдат и офицеров, расправлялись с предателями-старостами, полицаями и бургомистрами. Это они, под носом гестапо, рискуя жизнью, печатали листовки и распространяли их по городу, вселяя в сердца советских людей веру в скорую победу. Они всегда были там, где требовались отвага, стойкость, бесстрашие, где решалась судьба Отечества. Одна из таких организаций, носившая имя «Молодая гвардия», действовала в г. Краснодоне Ворошиловградской (ныне – Луганской) области. Она насчитывала 91 человек. В штаб «Молодой гвардии» входили комсомольцы: Иван Туркенич (командир), Олег Кошевой (комиссар), Ульяна Громова, Иван Земнухов, Василий Левашов, Виктор Третьякович, Сергей Тюленин, Любовь Шевцова. В составе организации были представители разных национальностей – русские, украинцы, белорусы, армяне, греки, евреи, молдаване. По праздникам над Краснодоном, в довершении всех выше перечисленных боевых действий, взвивались красные стяги как символ непобедимости советского строя. Подпольная организация города и «Молодая гвардия» готовили вооруженное восстание, чтобы уничтожить фашистский гарнизон и выступить навстречу стремительно наступающей Советской армии. Но предательство провокатора Поченцова сорвало этот план. Молодогвардейцы были брошены в фашистские застенки. Однако чудовищные пытки не сломили стойкости патриотов. Один из немецких офицеров, попавший в плен, писал в своих показаниях: «Маленькие герои вашего народа остались тверды. Они не знали, что такое предательство…. Они посинели от холода, раны их кровоточили, но они не сказали ничего». На казнь комсомольцы шли с высоко поднятыми головами, с песней «Замучен тяжелой неволей» на устах, с верой в победу над фашизмом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1943 г. У. Громовой, И.Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленину, Л. Шевцовой было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Светлые образы героического подполья навсегда останутся в памяти благодарных потомков. Их подвиг запечатлен в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия», который сегодня в окаянные годы «рыночно-демократических реформ» выброшен из школьной программы новыми поченцовыми, старостами, полицаями, бургомистрами и прочими любителями «черных баронов» Врангеля и Колчака. Казалось бы, что за опасность, скажем, в том же Олеге Кошевом или Ульяне Громовой для современного антинародного олигархического режима? А в том, что они не с ними, а против них и навсегда! Живого можно купить, оболванить средствами массовой информации, склонить на свою сторону, мертвого – никогда!
P.S. Сегодня, по истечении потрясающих событий нашего времени, уже ни у кого не вызывает сомнений, что так называемые «демократические преобразования» и «европейские ценности» - это абсолютно чуждая нам безбожная круговерть алчности, лжи, лукавства, бессердечия и показной любезности! Это абсолютно американизированная модель духовного вырождения, которая никогда не прорастет в будущее. Это подмена духовных ценностей золотой русской души на фальшивые бусы американской демократии. Ну а что касается благословенного Крыма и неутихающей информационной войны против него и всей великой России, то хочется заверить заокеанских кукловодов и наших политических карликов, что Крым — это Россия!
Александр ВАСЕЦКИЙ,
г. Симферополь