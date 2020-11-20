«А когда закончится ковид? Не знаю, я политикой не занимаюсь!»

На днях исполнился год с того момента, как мы впервые услышали о COVID-19. Восьмой месяц уже, как был введен режим повышенной готовности, ограничивающий многие законные права граждан. Как изменилась ситуация за этот период и как государство настроило свою работу по выходу из сложившейся ситуации.
Несостоятельность реформ
Первая волна сразу выявила все слабые стороны системы здравоохранения и доказала утверждения коммунистов, что так называемая оптимизация здравоохранения есть не что иное, как ее полное уничтожение.
Повальное увлечение установкой модульных ФАПов вместо содержания полноценных стационарных больниц и поликлиник, доказало свою несостоятельность справляться с мало-мальски не стандартными ситуациями. Считаю недопустимым слепое перепрофилирование медицинских учреждений под ковидные госпитали. Почему ковид стал важнее других заболеваний и состояний? Яркий пример, закрытие Второго симферопольского роддома, который со всем его персоналом превратили в ковидный госпиталь, ускоренно переобучив акушеров-гинекологов на пульмонологов и инфекционистов. А как же будущие мамы? Им что делать? Сразу напрашивается решение этого вопроса с помощью открытия быстровозводимых модульных ковидных госпиталей, либо использование сезонно не работающих пансионатов и баз отдыха. Но и этот вариант отпадает, как только задаешь вопрос: «А, где брать кадры?» Бюджетные места в ВУЗах сокращаются, а коммерческие места «потянуть» в состоянии не все. Вот вам и наглядность несостоятельности реформ, которые предполагают только сокращение, экономию, оптимизацию, недофинансирование.
Сейчас как никогда проявилась актуальность и важность профессии медик. Спустя годы унижений и «оптимизаций», погрузившись в кризис коронавирусной заразы, власти наконец осознали, что здоровье и жизни людей зависят от квалифицированного медицинского персонала и оснащенности медучреждений. Но это осознание далось непросто. Вспомните возмущения медиков по всей стране, когда действия местных властей по дополнительным выплатам кардинально отличались от заявлений президента.
Контроль над контролерами
После первой, самой волнительной, но не самой массовой волны пандемии я надеялся, что власти сделают необходимые выводы и встретят вторую волну во всеоружии. Но, как видим, этого не произошло. Сейчас жители Крыма по-прежнему сталкиваются с дефицитом необходимых лекарственных препаратов в аптеках. Государство полностью переложило финансовое бремя на плечи людей. Если заболевшему не повезло попасть на стационарное лечение в больницу и он проходит лечение на дому, то такое лечение обойдется ему более 20 тысяч рублей, а если он заразил кого-то из членов семьи, то эту сумму необходимо умножить на два. При нынешнем уровне жизни в Крыму эта сумма для многих является неподъемной. Сейчас ведутся разговоры о том, что тем, кто лечится на дому, будут производить выплаты, но такие решения должны приниматься оперативно, а не обсуждаться месяцами, загоняя тем временем людей в состояние безденежья. Тем более, что в регионах вводят обязательный масочный и перчаточный режимы.
А для чего тогда государство? Которое в виде налогов, сборов, акцизов и прочего изымает из наших карманов порядка 60 % заработанных нами средств. Именно в таких ситуациях государство должно в полной мере проявляться в социальной защите своего населения.
Еще одной важной функцией государства является контроль. Я говорю о контроле за ценообразованием. Почему так происходит, что цены на те же маски в аптеках в разы выше, чем на заправках и в супермаркетах? Ведь люди прежде всего идут в аптеку. Зарабатывание денег становится выше реальной защиты и спасения населения. Так же абсолютно не работает контроль за заболевшими коронавирусом, которые лечатся на дому. Пациенты, являющиеся активными переносчиками инфекции, вынуждены самостоятельно и бесконтрольно передвигаться в поликлинику, высиживая там часовые очереди, толкаться в магазинах, ездить в общественном транспорте, и безопасность окружающих остается полностью на их совести. Хотя контролем и безопасностью должен полностью заниматься Роспотребнадзор.
Все спишется
Многие слышали эту фразу: «Когда закончится коронавирус? Не знаю, я политикой не занимаюсь». И правда, ситуация с коронавирусов все больше перешла в политическую плоскость и видимо очень выгодна нынешним властям. Под коронавирус можно списать все! И невыполнение различных проектов и программ, и «спущенные в трубу» бюджетные деньги, все можно списать на пагубное влияние эпидемии. Можно лишить депутатов возможности публично доносить свое мнение, подменив парламентские заседания заочным голосованием, и втихаря продолжать разбазаривать крымское имущество, как это произошло с Массандрой. А главное, возможность сдерживать недовольство людей, запретив любые массовые и публичные мероприятия, либо вообще заперев всех по домам. Самое интересное, что исполнение всех этих ограничений очень выборочно, как говорится: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Именно так и поступает местная власть, проводя выгодные для себя мероприятия и запрещая проведение любых мероприятий для других политических и общественных организаций. Учитывая все это, можно предположить, что коронавирус — это надолго, ведь он так выгоден власти. За COVID‑19 может последовать COVID‑20, 21, 22…
Вопреки всякой логике, Указ Главы воспринимается местными чиновниками очень избирательно и выше действующих законов. Так, например, в летний период, когда массовых заболеваний еще и не выявлялось, на довыборах в местные и государственный советы, полностью попирая Закон «О выборах», кандидатам в депутаты запрещали выставлять агитационные палатки для раздачи литературы, устраивать встречи с избирателями, одним словом, выполнять необходимые действия, установленные Законом. И одновременно с этим все общественные зоны такие как пляжи, кафе, общественный транспорт и прочее были «забиты» людьми без соблюдения малейших мер безопасности.
Пора делать выводы
Необходимо не громогласно заявлять, что в «Багдаде все спокойно», а делать выводы и принимать необходимые меры, для предотвращения такой ситуации впредь. Перво-наперво необходимо прекратить реформу в сфере медицины, в том виде в каком она велась до настоящего времени. А проще говоря, прекратить уничтожение системы здравоохранения. Необходимо заложить в бюджеты достаточное количество средств для обеспечения достойных и гарантированных заработных плат нашим медикам, а не водить их за нос стимулирующими выплатами, используя их как кнут и пряник. Необходимо вернуть высокий статус и доверие врачам, спасающим жизни тысячам людей. Власть как огня боится и отрицает все советское, забывая про то, что советская медицина, образование и наука были лучшими в мире. И многие страны уже давно используют советский опыт, а многие перешли на советские системы образования. И только российская либерально-капиталистическая власть каждый раз наступает сама себе на хвост, не понимая, что выход из любых кризисных ситуаций, это переход на социалистический путь развития нашей страны.
Будьте здоровы!
Сергей Богатыренко