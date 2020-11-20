Новый график подачи воды

Столица Крыма уже три месяца живет в режиме экономии воды. Холодная вода подается жителям по графику, а о горячей глава республики Сергей Аксенов попросил забыть, как минимум на год. Несмотря на выделенные правительством РФ деньги на решение проблем с водообеспечением полуострова, ситуация только ухудшается. Графики подачи воды в Симферополе снова ужесточат.
Начиная с 17 ноября госпредприятием «Вода Крыма» в тестовом режиме будут применяться новые графики подачи воды в квартиры симферопольцев, которые смогут пользоваться водой только по четыре часа в день. В связи с такой ситуацией пресс-служба предприятия сделала соответствующее заявление: «В связи с критическими уровнями водохранилищ и для недопущения мертвых объемов, а также до реализации мероприятий по стабилизации водоснабжения Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения: вторник — четверг с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, пятница — воскресенье с 18:00 до 22:00».
Напомним, что по графикам подача воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах осуществляется с 24 августа, и такой режим возможно сохранится до декабря 2021 года.
Одновременно с этим жители крымской столицы отметили ухудшение качества воды. Значительная часть подобных обращений администрация Симферополя получила 10 ноября, о чем сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко на заседании оперативного штаба.
«За минувшую неделю количество обращений в единую дежурную диспетчерскую службу по водоснабжению немного выросла. Связано это было с заменой опорной арматуры на сетях. Всего поступило 203 обращения. Из них по аварийным работам 92, по ненадлежащему качеству воды — 43 обращения и по уточнению графиков подачи воды — 46 обращений», — заявила она.
Одновременно с этим жители некоторых районов Симферополя жалуются на пересыхание колодцев во дворах их домов. В частности, жители микрорайона Украинка (село Курцы) заявляют о полном отсутствии воды, так как наряду с пересохшими колодцами они лишены подвоза воды в емкостях. Эту ситуацию с водоснабжением прокомментировал глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов: «ГУП РК «Вода Крыма» воду подвозит, но часть жителей не были обеспечены подвозом, так как имели колодцы. Но в колодцах вода ушла. Мы за выходные проработали 80 домовладений, которые дали заявки на дополнительный подвоз, с сегодняшнего дня (16 ноября — прим. ред.) начинается подвоз воды».
Также он добавил, что централизованное водоснабжение в селе Курцы отсутствует и работы по строительству водовода должны начаться в следующем году.
Таким образом мы видим, что несмотря на оптимистичные настроения крымских властей, ситуация с водой оставляет желать лучшего и в ближайшее время может стать еще критичней.
Роман Молотов
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В баках будет пусто
Резервные емкости, находящиеся в микрорайонах Симферополя, перестанут заполнять водой с наступлением морозов, об этом на совещании по водообеспечению Крыма заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Как только температура опустится ниже ноля, емкости в большинстве своем использоваться не будут. Будет идти подвоз воды с машин, график есть. Это в случае отрицательных температур соответственно, чтобы емкости у нас не порвало», – уточнил Аксенов.
По словам главы республики, только десять из установленных емкостей наполнялись регулярно, остальные – только по звонку от граждан. Для того, чтобы никаких проблем с обеспечением жителей водой не возникало с понижением температуры воздуха, он обязал ответственных лиц выстроить план подвоза воды.
Напомним, что крымчане регулярно жалуются на срывы графика и плохое качество воды.
Предприятие «Вода Крыма» сообщило, что забор поднятой воды из подземных источников увеличен до 80 тысяч кубических метров, однако ситуация с запасами ресурсов сложная, и в дальнейшем возможно введение новых графиков с уменьшением часов подачи воды.