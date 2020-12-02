Открыта подписка на газету «Коммунист Крыма» на 2021 год

После небольшого перерыва печатное издание Крымского республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации – газета «Коммунист Крыма» вновь доступно для читателей. Газета выходит дважды в месяц. Обновленный дизайн и широкий подбор тем для освещения делают ее востребованной для думающего и требовательного читателя.
На страницах газеты «Коммунист Крыма» вы найдете статьи и репортажи на острые социальные темы, актуальные материалы о деятельности партии, интересные интервью, правдивые материалы о работе власти, исторические очерки, рекомендации юристов, статьи о молодежи, социальных объединениях и общественных организациях, помогающих отстаивать права и свободы граждан.
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