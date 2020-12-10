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четверг, 10 декабря 2020 г.

Создатели артиллерии


75-летие со Дня Победы отметила наша страна в этом году. В связи с этим хочу напомнить об одной выдающейся дате, посвященной событию, в корне переломившему ход Великой Отечественной войны, – артиллерийской подготовке к наступлению Красной армии, которая произошла 19 ноября 1942 года в ходе Сталинградской битвы. В результате чего были обеспечены окружение и разгром крупной немецко-фашистской группировки, и пленение 90 тысяч солдат и офицеров во главе с фельдмаршалом Паулюсом. В честь этого события Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 ноября было учреждено Днем ракетных войск и артиллерии (до 1964 года – день артиллерии). Кто же были те люди, которые создавали артиллерийское оружие?

«Богом войны» назвал артиллерию И. В. Сталин. Действительно — это мощное техническое средство, применяемое в войне, поэтому в советское время артиллерии, наряду с авиацией и бронетанковыми соединениями, уделялось особое внимание.

Выдающиеся советские конструкторы В. Г. Грабин, Ф. Ф. Петров, И. И. Иванов, учитывая опыт ученых-артиллеристов В. М. Трофимова (уроженца Керчи), и Н. Ф. Дроздова, создали полевые зенитные, танковые, бетонобойные артсистемы.

Главным конструктором и организатором производства артиллерийского вооружения был В.
 Г. Грабин. Под его руководством были разработаны и приняты на вооружение пушки 57-мм ЗИС‑2, 76-мм ЗИС‑3, а в 1944 году 85-мм ЗИС–С‑53 (для танка Т‑34–85) и многие другие.

С 1933 года Грабин работал в городе Горьком (Нижний Новгород), а в 1942 году возглавил Центральное артиллерийское КБ в Подлипках под Москвой.

Из 140 тысяч орудий более 90 тысяч были изготовлены в годы ВОВ по его разработкам.

Под руководством главного конструктора Ф. Ф. Петрова была создана лучшая в мире 122-мм гаубица М‑30 образца 1938 года (орудие для навесной стрельбы по закрытым целям). Восемь систем было принято на вооружение в том числе гаубица-пушка МЛ‑20, ее 152-мм снаряд массой 49 кг срывал башню немецкого танка Т-VI («Тигр»). Свой творческий путь Петров начал в городе Молотове (Пермь), а затем продолжил на Уралмаше в ОКБ‑9.

Разработчиком большой и особой мощности орудий был И. И. Иванов. С 1938 года он — главный конструктор завода «Большевик» (Обуховский, Ленинград), а с 19 марта 1939 года — главный конструктор ОКБ‑122 сталинградского завода «Баррикады». Им разработаны мортиры (для разрушения особо прочных сооружений) 203-мм БР‑1, 280-мм БР‑5 и морские орудия.

Под руководством Б. И. Шевырина создано несколько образцов минометов калибром от 82 до 120 мм.

Одновременно с этим шло производство боеприпасов, размещенное на 1 300 предприятиях разных наркоматов.

Страх и панику на фашистов наводили установки БМ‑8, БМ‑13 («Катюши») с пороховыми реактивными снарядами РС‑8, РС‑13. Разработчиком снарядов для «Катюш» был Г. Э. Лангеман с коллективом НИИ‑3. Кстати, в НИИ‑3 работали будущие создатели космических ракет С. П. Королев и В. П. Глушко.

21 июня 1941 года «Катюша» была принята на вооружение, а 14 июля 1941 года реактивными снарядами была уничтожена военная техника неприятеля на станции Орша.

Фото waralbum.ru