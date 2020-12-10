Создатели артиллерии

Выдающиеся советские конструкторы В. Г. Грабин, Ф. Ф. Петров, И. И. Иванов, учитывая опыт ученых-артиллеристов В. М. Трофимова (уроженца Керчи), и Н. Ф. Дроздова, создали полевые зенитные, танковые, бетонобойные артсистемы.
Главным конструктором и организатором
производства артиллерийского вооружения
был В.
Г. Грабин. Под его руководством были разработаны и приняты на вооружение пушки 57-мм ЗИС‑2, 76-мм ЗИС‑3, а в 1944 году 85-мм ЗИС–С‑53 (для танка Т‑34–85) и многие другие.
С 1933 года Грабин работал в городе Горьком (Нижний Новгород), а в 1942 году возглавил Центральное артиллерийское КБ в Подлипках под Москвой.
Из 140 тысяч орудий более 90 тысяч были изготовлены в годы ВОВ по его разработкам.
Под руководством главного конструктора Ф. Ф. Петрова была создана лучшая в мире 122-мм гаубица М‑30 образца 1938 года (орудие для навесной стрельбы по закрытым целям). Восемь систем было принято на вооружение в том числе гаубица-пушка МЛ‑20, ее 152-мм снаряд массой 49 кг срывал башню немецкого танка Т-VI («Тигр»). Свой творческий путь Петров начал в городе Молотове (Пермь), а затем продолжил на Уралмаше в ОКБ‑9.
Под руководством Б. И. Шевырина создано несколько образцов минометов калибром от 82 до 120 мм.
Одновременно с этим шло производство боеприпасов, размещенное на 1 300 предприятиях разных наркоматов.
Страх и панику на фашистов наводили установки БМ‑8, БМ‑13 («Катюши») с пороховыми реактивными снарядами РС‑8, РС‑13. Разработчиком снарядов для «Катюш» был Г. Э. Лангеман с коллективом НИИ‑3. Кстати, в НИИ‑3 работали будущие создатели космических ракет С. П. Королев и В. П. Глушко.
21 июня 1941 года «Катюша» была принята на вооружение, а 14 июля 1941 года реактивными снарядами была уничтожена военная техника неприятеля на станции Орша.
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