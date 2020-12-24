Жилищный сертификат все же кто-то получит

Для отдельных категорий граждан предусмотрены особые положения для обращения за распоряжением средствами единовременной выплаты в рамках программы реализации жилищного сертификата. Разработан общий и особый порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым. Такие изменения приняты постановлением Совета министров Крыма.
Особый порядок предусмотрен для многодетных, семей, в которых супруг, супруга или их дети являются инвалидами, других семей, которые заключили договора купли-продажи, участия в долевом строительстве или ипотечного кредита на жилое помещение и направили их на госрегистрацию до 09.12.2020 года либо в течение десяти рабочих дней после этой даты.
«Такие граждане подают заявление с необходимыми документами в орган труда и социальной защиты. До 10 числа ежемесячно полученные заявления направляются в Минтруд РК и поступают в Комиссию по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении права гражданину обратиться с заявлением о распоряжении средствами единовременной выплаты, — сообщает пресс-служба Минтруда и соцзащиты Крыма. — До 20 числа ежемесячно комиссией принимается решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении права гражданину обратиться с заявлением о распоряжении средствами единовременной выплаты».
Общий порядок предоставления дополнительной меры соцподдержки заключается в формировании Минтрудом сводного списка граждан, получивших сертификат на основании данных, поданных органами труда и социальной защиты населения. Список составляется по дате выдачи сертификата. Ежегодно до 15 декабря, согласно бюджетным ассигнованиям, предусмотренным в бюджете Республики Крым на следующий финансовый год, граждане из этого списка имеют право обратиться с заявлением о распоряжении средствами единовременной выплаты в соответствующем году. Уведомлять граждан о сроке обращения за выплатой будут органы труда и социальной защиты населения. Напомним, что действие Закона Республики Крым «О единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» приостановлено до 1 января 2024 года.