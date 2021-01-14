Коммунисты поздравили ребят из детского дома

Накануне рождественских праздников 6 января 2021 года коммунисты Феодосии приехали к воспитанникам Феодосийского республиканского детского дома, чтобы поздравить ребят с Новым годом и Рождеством.
Зимние праздники – это всегда ожидание чуда, в которое искренне верят дети. Воспитанники детского дома, попавшие в условия, при которых рядом нет родителей, особенно остро чувствуют заботу
и ласку, ждут и надеются на исполнение своих желаний. Коммунисты Феодосии решили подарить немного радости этим ребятишкам. Дети получили подарки и добрые пожелания от депутатов Феодосийского городского совета II созыва Максима Лихина, Алексея Пузанова и первого секретаря Феодосийского горкома КПРФ, депутата I созыва Владимира Осауленко.
Пресс-служба
Феодосийского ГК КПРФ