Молодежь в наших рядах

Портрет современного коммуниста часто ассоциируется с глубоко возрастной категорией граждан. Тому есть множество причин, в числе которых и бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, и идеология партии, ошибочно воспринимаемая как калька СССР, и оппозиционная борьба против «нового российского капитализма». Тем не менее состав коммунистической партии Российской Федерации постоянно пополняется молодыми, активными и думающими людьми.
По словам заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, у КПРФ одна из самых мощных молодежных структур в стране. Это позволяет готовить грамотные кадры для партии.
Партийная работа с молодежью является одним из основных направлений деятельности коммунистической партии. Для этого у КПРФ есть комсомол и пионерия. Молодым активистам доступно обучение в партийных школах, отдых и занятия в летних лагерях и спортивных секциях, участие в различных партийных проектах, агитационных мероприятиях, работе на выборах, протестном движении. Не оставляют без внимания коммунисты и общественную работу, для этого формируются молодежные поисковые отряды, волонтерские движения, творческие проекты.
Несколько лет подряд молодые коммунисты участвуют в форуме «Территория смыслов», который проводился на Клязьме, в подмосковном Солнечногорске и в Крыму. Также в прошлом году при поддержке КПРФ был открыт и проведен ХIV Союзно-патриотический лагерь-форум «Крым. Донузлав‑2020» в крымском поселке Новоозерное. На таких площадках лидеры КПРФ и ЛКСМ РФ ведут открытый диалог с молодыми людьми, обсуждают политические и социальные проблемы, ищут пути их решения, опираясь на идеологическую базу и многолетний исторический опыт коммунистов, социалистов.
По мнению секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в последнее время происходит активная политизация молодежи, причем ее настроения явно левые. Молодежь приходит в оппозиционную партию по идейным соображениям либо из-за возможности воспользоваться карьерным лифтом. В КПРФ до сих пор работает принцип наставничества и помощи молодым товарищам. Начав активно использовать интернет еще 15 назад, коммунисты подали руку помощи молодежи и не забывают о ней и по сей день, создавая и реализуя перспективные проекты и мероприятия, в том числе используя современные технологии.
Так каков портрет современного молодого коммуниста? Чтобы ответить на этот вопрос, мы решили познакомить вас с молодежью Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации.
Судьба сложилась так, что решение вступить в КПРФ пришло само собой. Поддерживаю ее идеологию от начала до конца, был пионером, комсомольцем, теперь — коммунистом. Стараюсь следовать своей цели. Поддерживаю инициативу развития спортивных секций в сельской местности, потому что сельская молодежь сильно отстает от городской жизни. В селах нет никаких организаций, секций, ничего нет.
За последний год приложил максимум усилий для того, чтобы были построены детские площадки в с. Наташино и в с. Веселовке. Кроме того, строятся еще 2 мини-футбольных поля с покрытием. Раньше я работал тренером по мини-футболу в паралимпийском центре, тренировал детей. Возможно, когда закончится строительство, продолжу тренировать деток. В селе с ними обязательно нужно работать, приобщать к культуре, спорту, здоровому образу жизни.
В 2017 году прошел обучение по организационно-партийной и кадровой работе на базе дома отдыха Управления делами Президента РФ «Снегири» в Подмосковье. Нам рассказывали из чего состоит внутренняя партийная работа, как ее проводить, на какие ключевые моменты нужно обращать внимание. Там же общался с Геннадием Зюгановым, Павлом Грудининым почти со всеми секретарями ЦК КПРФ и депутатским корпусом. Это уже совсем другие знания, которые они мне дали, показали и рассказали, на уровне страны. Очень полезно было.
Что касается молодежи, то считаю, что теорию нужно до нее доносить с помощью фильмов, презентаций, видеороликов в упрощенной, но не в поверхностной форме. Это должно быть постепенно.
Для начала базовый минимальный материал, а дальше углубляться, потому что большой объем и не впитается сразу. Молодым людям, которые интересуются политической ситуацией, хочу пожелать принимать участие в различных в слетах, вступать в комсомольские организации, чтобы научиться самостоятельно понимать, видеть и оценивать.
В партии с 2014 года. На мое решение вступить в партию, сильно повлиял отец-коммунист и семейное воспитание. В октябрята меня приняли еще до первого класса, до сих пор у меня значок хранится. Я застал не много времен Советского Союза, но все равно помню, как жили хорошо. Да и папа очень много рассказывает, как было, что было. Плюс с малых лет с папой ходил в партийное отделение, на митинги, различные мероприятия, заметил, что его однопартийцы всегда были и оставались коммунистами, при власти, не при власти, они преданны своей идеологии, не «прыгают» по партиям. Сейчас своих и дочку, и сына всегда с собой беру на мероприятия, даже цветы к памятнику возложить.
Партия для меня — это круг единомышленников, товарищей. Я никогда к власти не стремился и все мои приоритеты — работа и семья. Но партия и в жизни помогает: решить какие-то вопросы, помочь документацию оформить, как подать, как составить, как зарегистрировать.
В нынешней ситуации в стране больше всего раздражает в первую очередь то, что власть творит что хочет, что региональная, что местная. Нет никакого доверия к власти. Думал, что поменяется все с переходом в Россию. Немножко поменялось: народ меньше стали обирать, но казну по-прежнему хорошо обирают.
Партия регулярно проводит обучающие мероприятия, ведется работа. Правда, в последний год похуже. Тем не менее по любым вопросам можно обратиться в нашу местную партийную организацию и быть уверенным в том, что партия всегда поможет, всегда направит, и это очень существенно.
Позиция КПРФ — работать для людей. Этим меня эта партия и привлекает. Считаю, что КПРФ действует, работает. Я поддерживаю ее идеологию: коммуна — мы должны быть вместе. Мне не нравится позиция нашего общества — каждый за себя. В партии наоборот, мы все держимся друг за друга, помогаем, мы семья — для меня это очень важно. Считаю, что так должно быть повсеместно.
Для привлечения молодежи в партию, нужно проводить разноплановые обучающие курсы. Молодым очень важен аспект образования. У меня в планах на ближайшее время организовать работу кружка по преподаванию базового разговорного китайского языка. Мне кажется это будет интересно.
Что касается приоритетов и целей, хотелось бы добиться справедливости — чтобы труд людей уважался, чтобы наладился диалог между властью и народом. Чтобы каждый из нас, просыпаясь утром, не думал о том, где бы найти работу и еще дополнительный заработок, потому что зарплата низкая и не повышается, а цены на все растут, а, чтобы каждый чувствовал, что и у тебя, и у всех жителей страны все будет хорошо, каждый был уверен в завтрашнем дне и в своей стране, в своем правительстве.
Наша партия ведет к прорыву на выборах, изменению идеологии мирным путем. И кстати, наличие очень сильной идеологической базы, это еще одна причина, по которой я выбрала КПРФ. У нее есть мощная историческая база и знания в интеллектуальном плане, и в плане теории. Она может что-то дать и что-то изменить в умах людей. В том числе идеология партии может легко вписаться в современный мир, сделав его лучше. Социализм и КПРФ это не «Совок 2.0», это не пенсионеры, это совсем другое, но, чтобы это понять, нужно изучать литературу, начать самообразовываться, копать глубже и смотреть дальше.
Конечно, язык марксистско-ленинской теории и других идеологических трудов не всегда понятен современной молодежи, очень многое ей необходимо разъяснять, используя более молодежные методы, видеоролики, различные короткие статьи. Например, есть издание «Капитал Маркса в комиксах», где все два тома оригинального труда изложены более понятным молодежи языком, очень классно, очень красочно с иллюстрациями.
Что нужно молодежи? Жилье, которое сейчас можно получить только в ипотеку, и лет 40 ее выплачивать. Ведь не каждый может стать бизнесменом, а тем более успешным. У людей должна быть возможность снять, получить или приобрести жилье. Для этого нужно, чтобы народ и молодежь, в том числе, перестали занимать пассивную позицию, а начали выражать свое мнение, но не в соцсетях, а на выборах, митингах и т. д. Я хочу, чтобы, когда мои дети через много лет подойдут ко мне и спросят о том, что я сделала для того, чтобы они жили лучше, мне было что им ответить.
КПРФ является продолжателем традиций марксизма, опирающихся на исследования мира, природы диалектического материализма, английской политэкономии, французского утопического социализма, поэтому с такой теоретической базой, которая охватывает материалистическое понимание мира, истории, объясняет происходящее в мире, теперь я решил продолжить углубляться в политическую часть, вступив в партию.
Позиция КПРФ в большинстве не понятна современной молодежи, т. к. молодежь сегодня слишком инертна. Она привыкла к быстрому темпу жизни, к большому объему информации, трендам, которые ежеминутно меняются. Марксисты же используют язык, которому уже больше 150 лет. А также теорию, необходимую для понимания всего подхода партийной политики, которую необходимо изучать. Просто так, посмотрев видео или прочитав статью в интернете, ее невозможно освоить, что усложняет процесс вовлечения молодежи. Классовое разделение сегодняшнего общества, как его рассматривают марксисты, молодым не понятно. В большинстве случаев, потому что они еще не успели поработать, понять те противоречия, которые возникают у работника и работодателя. Наш главный агитатор — это сама жизнь. Когда молодой человек будет работать и понимать, что не все зависит от его воли, а от ситуации в стране, от интересов тех или иных классов, когда он останется один на один с работодателем, чьи интересы — не есть интересы работника, тогда он сможет понять, насколько ценными могут быть идеи партии, что люди, объединенные одним классовым интересом — это сила.
Сейчас как в кругах интеллектуальной элиты, так и в кругах самих капиталистов, которые стоят во главе нашего государства, наблюдается следование такому философскому учению как позитивизм. Именно этот позитивизм навязывается теперешнему молодому поколению в передачах, в интервью, они предлагают молодежи путь одного, выжившего из тысячи, а что случилось с остальными, никто никогда не узнает, и их судьба никому не интересна. Считаю, что позицию партии до молодежи можно донести через язык социальной справедливости. По данным недавнего исследования Ipsos, россиян больше всего заботит проблема социального и экономического неравенства.
В отличие от остальных партий, хоть некоторые и объявляют КПРФ рудиментом нынешней политики, считаю, что за ней как раз и стоит будущее, потому что марксистская мысль прогрессивна. Я, как человек, который вышел из рабочей семьи, приоритетом своей деятельности считаю защиту интересов и прав рабочих, борьбу за улучшение их жизни, потому что интересы рабочих — есть интересы всего общества.
С 2014 года наблюдал за разными политическими силами, молодежными организациями. Затем вступил в комсомол. Далее был избран Первым секретарем комсомола Симферопольского района, потом секретарем по оргработе рескома комсомола Крыма.
Будучи комсомольцем, принимал участие в различных федеральных форумах. В 2017 и 2018 годах — Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме», в 2019 — «Территория смыслов» в Солнечногорске Московской области в смене «Политика и сетевые лидеры». Было очень интересно: встречи со всеми лидерами партий, фракций, беседы, открытые диалоги. Нас учили, как правильно организовывать мероприятия, где брать средства, ресурсы, если их нет, как можно организовать молодежное мероприятие без ресурсов, кого можно привлечь в помощь, где взять аудиторию, куда прийти, как работать с разными возрастными категориями, т. е. по сути это школа молодого политика. Мне посчастливилось закрепить весь этот материал уже в нашей партшколе КПРФ на базе доме отдыха Управления делами Президента РФ «Снегири» в Подмосковье.
Для меня быть коммунистом — это бороться за справедливость, честность, равенство, оказывать помощь людям. В лице партии я нашел старшего товарища, который всегда протянет руку помощи. И это очень важно для того, чтобы реализовать себя, испытать свои возможности, воплотить идеи и помочь окружающим, в том числе и молодежи. Как депутат помогаю жителям Николаевского сельского поселения Симферопольского района, их более 7 тысяч. Многие обращаются ко мне, оказываю юридическую помощь, консультации, и т. д., не забываю и о молодежи. Например, в сентябре 2020 года организовал и провел молодежный автоквест «В ритме сельской жизни». Нужно было объехать на машинах девять пунктов, разбросанных по семи разным селам Николаевского сельского поселения, и выполнить задания. Участвовало более 35 человек, было 7 команд, самому молодому участнику — 18 лет, а самому взрослому — 55. Такое мероприятие у нас было впервые организовано для взрослых. Раньше проводили для детей. Местные все участвовали. Комсомольцы тоже принимали активное участие. В планах продолжить эту работу, бюджет уже согласован с поселковым советом, финансирование уже выделено. Рабочее название проекта — «Пикник добра», планируется, что это будет 3-дневный слет: в один день квест, в другой — выступление художественной самодеятельности сельских клубов и т. д., плюс команда организаторов, которые будут всегда в доступе 3 суток на одном месте, в палатках у моря.
КПРФ для меня — это идеология политической жизни, да и жизни вообще. Чувство равенства, справедливости без этого капитализма, который затмевает разум людей ради выгоды, чувство дружбы, коллективизма, товарищества.
Фото из архива редакции и
территориясмыслов.рф