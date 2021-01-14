Что изменится в жизни крымчан с января

В России с начала года вступила в силу серия законов и правил, касающихся многих россиян, в том числе и жителей нашего полуострова.
Индексация пенсий
Пенсия по старости выросла на 6,3 % — до 17 443 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составил 6 044 рубля 48 копеек. Прибавка у каждого пенсионера в результате индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Социальные пенсии будут проиндексированы на 2,6 %.
Маткапитал
Материнский капитал увеличится: на первого ребенка — до 483 881,83 рубля, на второго — до 155 550 рублей. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639 432 рубля.
Также с этого года средства маткапитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Участниками программы смогут стать не только собственники участка, но и арендаторы.
Ставка НДФЛ
Повысится ставка НДФЛ с 13 % до 15 % для тех, у кого доходы превышают 5 млн рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в месяц). При этом разовое превышение порога, связанное, например, с получением страховой выплаты, облагаться повышенным налогом не будет. Повышенными 15 % облагаться будет только та сумма, что превышает 5 млн рублей.
Электронные трудовые книжки
Работникам, которые трудоустраиваются впервые, будут оформлять только электронные трудовые книжки. Выбравшие в 2020 году электронный формат, смогут включить в них записи о всем своем стаже за периоды раньше 2020 года. Впоследствии получить сведения о трудовом стаже можно будет также через Единый портал госуслуг.
Удаленная работа
Вступил в силу закон об особенностях дистанционной работы, предусматривающий, например, что удаленка не может являться поводом для снижения зарплаты при сохранении объема работы. Закон устанавливает нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха, а также порядок взаимодействия работника и работодателя. Для трудящихся на удаленке также был скорректирован перечень оснований для увольнения.
Система выплат по больничным
В России полностью заработала система прямых выплат по больничным. Данный механизм позволит застрахованным гражданам получать пособия не через работодателя, а напрямую из Фонда социального страхования, что гарантирует выплату пособий работнику независимо от финансовой ситуации в организации.
Автомобильные аптечки
Водители не будут обязаны покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России. Аптечки, произведенные до 1 января 2021 года, смогут продаваться и использоваться до конца срока годности входящих в них медикаментов, но не позднее 31 декабря 2024 года.
Льготная парковка
Автомобильный знак «Инвалид» перестанет действовать, нужно будет оформить электронное разрешение на парковку, которое можно будет получить только путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов. При этом оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управляемый инвалидом I или II группы, или перевозящий его, в том числе ребенка-инвалида. Кроме того, бесплатная парковка предоставляется инвалидам III группы.
Новые противопожарные правила
Вступают в силу новые противопожарные правила. В частности, на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально оборудованных для этого мест. Нельзя будет оставлять без присмотра горящие свечи и керосиновые лампы, а также устанавливать в жилых зданиях металлические печи отопления, изготовленные кустарным способом.
В новые правила включили запрет на курение в больницах, вузах, колледжах, техникумах, школах, поликлиниках и транспорте. В подвалах и цокольных этажах зданий не позволяется размещать мебельные склады, детские центры, а также организовывать производства и мастерские. Больницы, а также объекты с массовым пребыванием людей (например, торговые центры) должны будут иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
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