Крепостное право, или Кому на Руси жить хорошо

3 марта 1861 года в России было отменено крепостное право. На первый взгляд – все однозначно в этой истории, но все чаще в нынешние времена слышны голоса неких доброжелателей, говорящих о благе крепостничества для народа. Разберемся.
Это вам не Европа
Когда речь заходит об этой дате, наши либералы ухмыляются и напоминают, что дескать примерно в тоже время в Лондоне открыли метрополитен – смотрите, какая разница! Немытая Россия и просвещенная Европа! Либеральным гражданам хочется напомнить, что в Северо-Американских Соединенных Штатах, когда запустили метро в Лондоне, еще сохранялось настоящее рабство, а отнюдь не крепостничество! К слову, отменили его в 1862 году. А теперь давайте разберемся, откуда взялось крепостничество, что оно из себя представляет и почему его так поздно отменили.
Что такое крепостное право? Как нетрудно догадаться – от понятий «крепость», «прикрепление» человека к земле. Иными словами, лишение человека права уйти с определенного земельного надела. Данная форма взаимоотношений была связана с развитием феодализма на Руси.
Специфика расположения Руси оказала особое влияние на формирование феодального общества. Европа с ее мягким климатом, высокой плотностью населения и развитыми обширными торговыми путями и разработанными полезными ископаемыми к XV–XVI веку обладала высокой степенью механизации производства. Русь обладала более суровым климатом с его экстремальным земледелием, большими земельными площадями и относительно низкой плотностью населения, а, следовательно, ее развитие шло более медленными темпами. Поэтому сравнение Европы и Руси будет некорректным – из-за особенностей развития Русь «догнала» европейский феодализм только к середине XVI века.
Да и древнерусское общество строилось на основе родоплеменной зависимости, когда каждый князь за свои средства содержал личную дружину и владел всеми крестьянами, которые проживали на его земле. Предпосылки формирования крепостного права появились с XI века, когда князь стал наделять отличившихся воинов из своей дружины земельными наделами, а соответственно передавал в подчинение и крестьян, проживавших на них, а воины-землевладельцы становились боярами. Бояре содержались уже не за счет князя, а за счет крестьян, которые князю платили через своего боярина только дань. Землевладение бояр было не условным, как в Европе, а безусловным — земельные наделы закреплялись за ними на постоянной основе.
Архаичная система личной преданности на основе родоплеменных отношений при феодальном экономическом базисе продержалась до XV века, когда с ростом централизации власти и развития государства возникла потребность в многочисленной регулярной армии. При Иване III этот процесс приобрел более упорядоченное развитие, когда крестьян стали «помещать» на землю в условное владение ею и они обеспечивали всем необходимым своего «поместного всадника» — помещика, но при этом крестьянами владел великий князь. К концу XVI века, крестьяне еще имели возможность покидать свои земельные наделы в так называемый Юрьев день, оставаясь еще «незакрепленными». При Иване Грозном, в соборном уложении 1592 года объявляются заповедные лета — периоды, когда крестьянам стало запрещено покидать хозяйские наделы.
В XVII веке гнет на крестьян стал усиливаться — отменили Юрьев день, увеличили срок сыска для беглых крестьян с 5-летнего до пожизненного.
«Новые» веяния
Согласно соборному уложению 1649 года крестьян было запрещено продавать, но в XVIII веке указом Петра I этот запрет был отменен. К этому времени государь-император стал активно формировать новое дворянство, как противовес старым дворянским и боярским родам, которые уже сформировали свое местничество и активно противодействовали центральной власти. Новое дворянство должно было послужить опорой государственности, а стимулом для его развития стала возможность покупать, давать в аренду и продавать крестьян. Петр I, как самый крупный владелец крестьян, первым показал пример. Эта ситуация привела к формированию самой уродливой формы крепостничества — если при Петре I все дворяне имели воинскую повинность, то впоследствии после его смерти, стали ее избегать, перестав таким образом быть значительной военной силой государства. Вместе с тем череда дворцовых переворотов наглядно показала, что дворяне являются реальным правящим классом, способным противопоставить себя царю. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Петр III издал указ о дворянской вольности, определивший добровольную военную службу дворян. В итоге появился класс дворян, имеющих право полного иммунитета на своих землях, владеющих большим количеством крестьян и имеющих возможность сделать с ними практически все, что угодно: продать, наказать или сослать в Сибирь на каторгу. В этом случае крестьяне отличались от рабов только в том, что они могли иметь семью, личное имущество и жилье. Подобная ситуация не способствовала развитию новых агрокультурных и промышленных технологий. Безусловно, в сложившейся ситуации подобных дворян можно назвать паразитами, тормозящими развитие страны.
В начале XIX века царь Александр I издал указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещик мог дать вольную крестьянам, что было холодно воспринято в дворянской среде. К средине этого века, к концу правления Николая I, в Европе активно развивался промышленный капитализм, чему способствовало отсутствие там крепостного права. Крымская война показала, что Россия значительно уступает европейским державам в промышленно-технологическом потенциале, что было следствием нежелания монарха отменять крепостное право в России. Александр II всерьез воспринял технологическое и экономическое отставание Российской Империи от других европейских стран и понял, что крепостное право нужно отменять, но исторический шанс был упущен — экономический потенциал невозможно было также эффективно развить, и Россия отстала на полвека в своем развитии.
Дорогая свобода
Закономерным итогом сложившейся ситуации стала Великая Октябрьская социалистическая революция, положившая начало формированию общества свободных людей нового типа, что в результате позволило создать единственную в мире страну, где рабочий класс был полноправным хозяином всей страны.
«Крепостные» в наши дни
Если дорогие читатели думают, что эта история осталась в прошлом, то вынуждены вас огорчить — сейчас крепостничество приобрело просто иные формы. Давайте вспомним о кабальной ипотеке на 25 лет с грабительскими процентами. И издевательство наших политиков, которые рекомендуют покупать студентам квартиры не менее 50 квадратных метров. Чем не крепостные с куражащимися дворянами? Пока только розгами не секут <...>
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Роман Молотов