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пятница, 26 февраля 2021 г.

Крепостное право, или Кому на Руси жить хорошо


3 марта 1861 года в России было отменено крепостное право. На первый взгляд – все однозначно в этой истории, но все чаще в нынешние времена слышны голоса неких доброжелателей, говорящих о благе крепостничества для народа. Разберемся.

Это вам не Европа

Когда речь заходит об этой дате, наши либералы ухмыляются и напоминают, что дескать примерно в тоже время в Лондоне открыли метрополитен – смотрите, какая разница! Немытая Россия и просвещенная Европа! Либеральным гражданам хочется напомнить, что в Северо-Американских Соединенных Штатах, когда запустили метро в Лондоне, еще сохранялось настоящее рабство, а отнюдь не крепостничество! К слову, отменили его в 1862 году. А теперь давайте разберемся, откуда взялось крепостничество, что оно из себя представляет и почему его так поздно отменили.

Что такое крепостное право? Как нетрудно догадаться – от понятий «крепость», «прикрепление» человека к земле. Иными словами, лишение человека права уйти с определенного земельного надела. Данная форма взаимоотношений была связана с развитием феодализма на Руси.

Специфика расположения Руси оказала особое влияние на формирование феодального общества. Европа с ее мягким климатом, высокой плотностью населения и развитыми обширными торговыми путями и разработанными полезными ископаемыми к XV–XVI веку обладала высокой степенью механизации производства. Русь обладала более суровым климатом с его экстремальным земледелием, большими земельными площадями и относительно низкой плотностью населения, а, следовательно, ее развитие шло более медленными темпами. Поэтому сравнение Европы и Руси будет некорректным – из-за особенностей развития Русь «догнала» европейский феодализм только к середине XVI века.

Ранний феодализм Руси появился в тот период, когда в Европе уже формировалось рыцарство. Тогда не было необходимости введения крепостного права у нас — земля обладала низкой продуктивностью, не позволяющей производить излишки, следовательно, невозможно содержать дорогостоящую дружину.

Да и древнерусское общество строилось на основе родоплеменной зависимости, когда каждый князь за свои средства содержал личную дружину и владел всеми крестьянами, которые проживали на его земле. Предпосылки формирования крепостного права появились с XI века, когда князь стал наделять отличившихся воинов из своей дружины земельными наделами, а соответственно передавал в подчинение и крестьян, проживавших на них, а воины-землевладельцы становились боярами. Бояре содержались уже не за счет князя, а за счет крестьян, которые князю платили через своего боярина только дань. Землевладение бояр было не условным, как в Европе, а безусловным — земельные наделы закреплялись за ними на постоянной основе.

Архаичная система личной преданности на основе родоплеменных отношений при феодальном экономическом базисе продержалась до XV века, когда с ростом централизации власти и развития государства возникла потребность в многочисленной регулярной армии. При Иване III этот процесс приобрел более упорядоченное развитие, когда крестьян стали «помещать» на землю в условное владение ею и они обеспечивали всем необходимым своего «поместного всадника» — помещика, но при этом крестьянами владел великий князь. К концу XVI века, крестьяне еще имели возможность покидать свои земельные наделы в так называемый Юрьев день, оставаясь еще «незакрепленными». При Иване Грозном, в соборном уложении 1592 года объявляются заповедные лета — периоды, когда крестьянам стало запрещено покидать хозяйские наделы.

В XVII веке гнет на крестьян стал усиливаться — отменили Юрьев день, увеличили срок сыска для беглых крестьян с 5-летнего до пожизненного.

«Новые» веяния

Согласно соборному уложению 1649 года крестьян было запрещено продавать, но в XVIII веке указом Петра I этот запрет был отменен. К этому времени государь-император стал активно формировать новое дворянство, как противовес старым дворянским и боярским родам, которые уже сформировали свое местничество и активно противодействовали центральной власти. Новое дворянство должно было послужить опорой государственности, а стимулом для его развития стала возможность покупать, давать в аренду и продавать крестьян. Петр I, как самый крупный владелец крестьян, первым показал пример. Эта ситуация привела к формированию самой уродливой формы крепостничества — если при Петре I все дворяне имели воинскую повинность, то впоследствии после его смерти, стали ее избегать, перестав таким образом быть значительной военной силой государства. Вместе с тем череда дворцовых переворотов наглядно показала, что дворяне являются реальным правящим классом, способным противопоставить себя царю. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, Петр III издал указ о дворянской вольности, определивший добровольную военную службу дворян. В итоге появился класс дворян, имеющих право полного иммунитета на своих землях, владеющих большим количеством крестьян и имеющих возможность сделать с ними практически все, что угодно: продать, наказать или сослать в Сибирь на каторгу. В этом случае крестьяне отличались от рабов только в том, что они могли иметь семью, личное имущество и жилье. Подобная ситуация не способствовала развитию новых агрокультурных и промышленных технологий. Безусловно, в сложившейся ситуации подобных дворян можно назвать паразитами, тормозящими развитие страны.

В начале XIX века царь Александр I издал указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещик мог дать вольную крестьянам, что было холодно воспринято в дворянской среде. К средине этого века, к концу правления Николая I, в Европе активно развивался промышленный капитализм, чему способствовало отсутствие там крепостного права. Крымская война показала, что Россия значительно уступает европейским державам в промышленно-технологическом потенциале, что было следствием нежелания монарха отменять крепостное право в России. Александр II всерьез воспринял технологическое и экономическое отставание Российской Империи от других европейских стран и понял, что крепостное право нужно отменять, но исторический шанс был упущен — экономический потенциал невозможно было также эффективно развить, и Россия отстала на полвека в своем развитии.

Дорогая свобода

После долгих обсуждений в 1861 году крепостное право отменили — по закону свобода «выкупалась» в течении 49 лет, когда крестьянин выкупными платежами, составлявшими 6 % от стоимости земли, выкупал 2/3 объема своей земли, при том, что помещик решал, какую землю отдать крестьянам. К тому же разная рыночная земельная стоимость приводила к значительному имущественному расслоению крестьян. В итоге развитие сельского хозяйства к началу XX века находилось на уровне XV века. Более того, по сложившейся системе, в среднем, крестьянский надел приносил дохода меньше, чем крестьянин должен был платить в счет погашения долга. Что вынуждало их помимо основной деятельности заниматься каким-либо ремеслом, ходить в город на заработки, чтобы просто рассчитаться и стать свободными. В итоге, выкупные платежи отменили только после революции 1905 года, как уступки для взбунтовавшегося народа.

Закономерным итогом сложившейся ситуации стала Великая Октябрьская социалистическая революция, положившая начало формированию общества свободных людей нового типа, что в результате позволило создать единственную в мире страну, где рабочий класс был полноправным хозяином всей страны.

«Крепостные» в наши дни

Если дорогие читатели думают, что эта история осталась в прошлом, то вынуждены вас огорчить — сейчас крепостничество приобрело просто иные формы. Давайте вспомним о кабальной ипотеке на 25 лет с грабительскими процентами. И издевательство наших политиков, которые рекомендуют покупать студентам квартиры не менее 50 квадратных метров. Чем не крепостные с куражащимися дворянами? Пока только розгами не секут <...>


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Роман Молотов


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