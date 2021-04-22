Сергей Богатыренко: Мы будем продолжать бороться за восстановление прав и статуса детей войны

Об этом 15 апреля на отчетно-выборной конференции Крымского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны», состоявшейся в помещении Крымского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации, заявил первый секретарь КРО КПРФ, депутат Госсовета РК Сергей Богатыренко.
«Дети войны, это то поколение, которое сейчас осталось самым обделенным. Война лишила детей войны детства, а нынешняя власть лишает их достойной старости. Фракция КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации уже пять раз выходила с инициативой узаконить статус детей войны, назначить им ежемесячную доплату в размере 5 тысяч рублей для того, чтобы они чувствовали себя более защищенными с учетом постоянно растущих цен и падающего уровня доходов. Но партия власти в Госдуме отказала, — подчеркнул Сергей Богатыренко. — Мы по данному законопроекту на прошлой сессии выступали в Госсовете Крыма. На что Владимир Константинов ответил, что фракция «Единой России», обсудив этот вопрос, приняла решение — против».
Данная тематика становится особенно актуальной в преддверии празднования Дня Победы, когда с экранов телевизоров власти будут рассказывать о том, как они любят ветеранов, как помогают пенсионерам, как благодарны за Великую Победу. Однако на деле, огромная страна с самыми большими в мире запасами полезных ископаемых, нефти, газа, углеводородов не может достойно позаботиться об этой группе людей, максимально принижая ее своими действиями.
«Элементарный закон, который направлен на то, чтобы немного помочь, они (ЕР – прим. ред.) просто-напросто проваливают. И это еще раз показывает их лицемерное отношение к ветеранам, пенсионерам, детям войны, — уточнил руководитель КРО КПРФ. — Хочу вас заверить, что фракция КПРФ как в Государственной Думе, так и в Госсовете Крыма всегда будет стоять с вами плечом к плечу и отстаивать ваши интересы. Мы приложим максимум усилий, чтобы защитить категорию детей войны».
На конференции были зачитаны доклады о деятельности организации в период с 2016 года по сегодняшний день, вручены грамоты активистам организации, а также избраны делегаты на III съезд Общероссийской общественной организации «Дети войны», который состоится в Москве.
«Дети войны достойны внимания. Уходит поколение участников Великой Отечественной войны и эстафету памяти о грозных тех годах подхватили дети фронтовиков, и они становятся знаменосцами Победы. Поколение детей войны — бесценно для России. Мы своей жизнью, служением и любовью к Родине являемся огромным примером стойкости, мужества, преданности идеалам гуманизма и служения своему народа, — отметила руководитель КРО ООО «Дети войны» Янина Крикля. — Нам не хватает статуса детей войны, но мы верим, что добьемся его. Нам есть что рассказать и сохранить, и передать следующим поколениям. Очень важно, чтобы они сохранили эту память о событиях Великой Отечественной войны, и чтобы она формировала души и сознание нашей молодежи в идеалах добра и преданности».
Напомним, Общероссийская общественная организация «Дети войны» ведет работу по защите прав и интересов граждан, родившихся в период с 1928 по 1945 г., патриотическому воспитанию детей и молодежи, сохранению памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны. Крымское республиканского отделение ООО «Дети войны» начало свою работу с 2014 года.
Лилия Косса
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