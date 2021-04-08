Зарплата по-крымски

С момента воссоединения Крыма с РФ прошло 7 лет. С одной стороны улучшения есть: мост, «Таврида»», аэропорт и т. д., а вот с другой, которая касается материального благополучия жителей Крыма, все по-прежнему грустно. На полуостров едут отдохнуть и заработать со всей России. Практика заказа специалистов «из варягов» была и ранее, но теперь приезжающим на ПМЖ в Крым предлагают хорошие зарплаты и различные льготы, а крымчане вынуждены соглашаться на то, что им удастся найти работу хотя бы за 20−25 тысяч рублей.
Согласно данным Крымстата, с 2014 по 2019 год в Крым переехало 246 657 человек. Вместе с тем стремительно и бесповоротно растущие цены на товары и услуги на фоне унылых зарплат загоняют людей в патовую ситуацию, решение которой должно иметь первостепенное значение для властей.
Статистика — очень интересная вещь, смотришь ее отчетные данные, и все выглядит достаточно неплохо. Согласно отчетам Росстата, средняя зарплата в Крыму за 2020 год составила 33 571 рубль. Такие данные привела руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Балдина, отметив что по сравнению с 2019 годом зарплата увеличилась на 1,8 %.
«Но, внимание: реальная заработная плата, которая характеризирует покупательскую возможность населения и рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, снизилась на 1 %, чего у нас никогда не бывало в прежние годы», — сообщила чиновница, забыв сказать о том, что цены за это время значительно и быстро подросли. Очень удобно оперировать процентами. Так широким слоям населения совсем не понятно, на сколько тысяч или сотен рублей они обеднели, а один процент — вроде бы и не страшно.
Кроме того, Ольга Балдина подчеркнула, что средняя зарплата по Крыму сильно уступает такой же в Южном федеральном округе. Не говоря уже о большинстве регионов России, где уровень средней зарплаты выше, чем в Крыму почти на треть.
«Зарплата по Республике Крым ниже средних значений по России и по ЮФО и составляет 92,8 % относительно (среднего показателя — ред.) ЮФО и 65,7 % относительно среднероссийского показателя. То есть, рост есть и он, безусловно, значительный за годы, что мы отслеживаем эти показатели. Другой вопрос, что есть к чему стремиться: мы видим, что среднероссийский показатель несоизмеримо выше. И по ЮФО мы среднего показателя немного, но не достигаем», — заключила Балдина.
Величина федерального МРОТ в 2021 году – 12 792 рубля в месяц. С 1 января работодатели должны платить сотрудникам зарплату не меньше этой минималки
Цифры
Сегодня из-за провальной социально-экономической политики средняя ежемесячная зарплата в стране, по данным Росстата, составляет 49 тыс. рублей. Медианная — еще меньше, около 34,5 тыс. Модальная (та, которую получает абсолютное большинство российского населения) составляет вообще 23,5 тыс. рублей.
«Есть к чему стремиться» — прекрасная цель, вот только ни Росстат, ни Крымстат не влияют на величину зарплат. Хочется вспомнить слова главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая многозначительно и веско заявила, что за время ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, фактически обнулились расходы россиян на зарубежный туризм и они не потратили 2 трлн руб., направив их на сбережения и покупки.
Учитывая уровень безработицы в Крыму в это время (около 48 тыс. человек) и величину зарплат (около 33,5 тыс. по данным статистики), хочется узнать у госпожи Набиуллиной, не издевается ли она над нами?
Покупательская способность населения за прошлый год снизилась на 1 %, а ведь она зависит от реальной заработной платы и индекса потребительских цен. Помимо этого, согласно Крымстату, в 2020 году на 4 % сократились и реальные денежные доходы населения, индекс инфляции составил 105,2 %. Отметим, что в среднем по России индекс инфляции несколько ниже и составляет 104,9 %.
И сколько не поручает президент России федеральным и региональным органам власти изучить положение дел с уровнем зарплат сотрудников бюджетных организаций во всех сферах деятельности, ничего по сути не меняется. Кроме того, есть еще целая категория работников, трудящихся в различных коммерческих структурах, и вряд ли там рост зарплат гораздо выше — бизнесмены умеют считать свои деньги и никогда лишнего не заплатят.
Как итог — Крым и Севастополь не вошли в топ‑30 российских регионов по индексу социального благополучия. Такие данные предоставил Фонд развития гражданского общества. И не удивительно, ведь в Республике Крым больше 100 тысяч рублей в месяц официально получают только 1,8 % работающего населения. Зарплата более 15 % крымчан ниже 15 тыс. рублей, а диапазон самых распространенных зарплат — от 19 до 38 тыс. рублей. Так что средняя реальная зарплата ниже официальных цифр.
Можно долго рассуждать, что часть экономики Крыма зависит от курортного сезона и определенная доля доходов уходит «в тень». <...>
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Роман Молотов
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