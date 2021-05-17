«Единая Россия» оценила подвиг ветеранов меньше прожиточного минимума

Государственные СМИ с гордостью сообщили нам, что ко Дню Победы Пенсионный фонд выплатил каждому ветерану 10 тысяч рублей. Но в Узбекистане, согласно указу президента, ветераны к 9 Мая получили, в пересчете на рубли, по 86 тысяч.
Можно только порадоваться за них. Узбеки доблестно сражались на полях Великой Отечественной. Узбекистан в годы войны принял множество эвакуированных советских детей, спас их от голода, одел и обогрел. Но историческая правда состоит в том, что решающая роль в победе над фашизмом принадлежит России и русскому народу. Без них эта победа была бы невозможна, и весь мир оказался бы в рабстве у коричневой чумы. Как же можно мириться с тем, что наши ветераны вместо достойных социальных выплат, которыми государство обязано их обеспечить, получают жалкие подачки? С тем, что «Единая Россия» уже неоднократно блокировала в Думе нашу инициативу по увеличению социальных выплат «детям войны», которые в городе получают 14 тысяч, а в сельской местности — 9?
Власть прославляет ветеранов, говорит о величии Победы. И этому невозможно не радоваться. Но те социальные завоевания, за которые сражались наши героические предки, остаются растоптанными в сегодняшней России. Вот почему так настойчиво драпируют во время парадов 9 мая Ленинский Мавзолей, который служит напоминанием о выдающейся социальной политике советской эпохи и суровым укором политике нынешней.
Геннадий Зюганов
Фото из открытых источников