Всегда готов!

19 мая в Симферополе коммунисты, комсомольцы и пионеры Крымского республиканского отделения КПРФ провели торжественную линейку на аллее пионеров-героев в Детском парке столицы Крыма.
Ребята, вступающие в ряды Всероссийской пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, дали торжественную клятву, после чего первый секретарь Комитета Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко, секретарь по идеологической работе Евгения Дементьева и первый секретарь Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ Илья Донченко повязали им красные галстуки.
Для каждого школьника, вступившего в пионеры, важны слова клятвы: «Горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать Законы Пионерии».
После торжественной линейки присутствующие возложили цветы к бюстам пионеров-героев.