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понедельник, 31 мая 2021 г.

Всегда готов!


19 мая в Симферополе коммунисты, комсомольцы и пионеры Крымского республиканского отделения КПРФ провели торжественную линейку на аллее пионеров-героев в Детском парке столицы Крыма.

Ребята, вступающие в ряды Всероссийской пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, дали торжественную клятву, после чего первый секретарь Комитета Крымского республиканского отделения КПРФ Сергей Богатыренко, секретарь по идеологической работе Евгения Дементьева и первый секретарь Крымского республиканского отделения ЛКСМ РФ Илья Донченко повязали им красные галстуки.

Для каждого школьника, вступившего в пионеры, важны слова клятвы: «Горячо любить свою Родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия. Свято соблюдать Законы Пионерии».

После торжественной линейки присутствующие возложили цветы к бюстам пионеров-героев.