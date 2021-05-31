Кто обидел ветеранов?

Случаи, когда у организации забирают занимаемое ей помещение, в наши дни отнюдь не редкое явление. Подобная ситуация не обошла стороной и Совет ветеранов одного из микрорайонов города Бахчисарая.
В далеком 2004 году решением Бахчисарайского горсовета совету ветеранов было выделено полуподвальное помещение в одном из многоэтажных домов по адресу ул. Советская, 8. По словам ветеранов, изначально там были просто голые стены. Как правило, у подобных организаций нет значительных собственных средств, поэтому для проведения ремонта привлекались различные спонсоры, которые смогли помочь стройматериалами или денежными средствами. Постепенно помещение приняло благообразный вид — сделали стяжку и постелили линолеум, вставили окна и двери, установили сантехнику, провели электропроводку, завезли необходимую мебель, сейфы для документации и технику. Казалось бы, организация, где есть люди с активной гражданской и жизненной позицией, должна беспрепятственно выполнять возложенные на нее функции, однако спустя 17 лет сложилась ситуация, полностью парализовавшая ее работу.
Председатель Совета ветеранов 2-го микрорайона Вера Семеновна Крылишина сообщила, что соседнее помещение, объединенное общим входом с советом ветеранов, занимает некий Михаил Казимиров, который несколько месяцев назад самовольно поменял замки на входной двери и перекрыл доступ ветеранам в их помещение.
«Обращение в городской совет, полицию и прокуратуру ничего не дали. Последняя перенаправила запрос Дмитрию Скобликову, главе Бахчисарайской администрации, который прислал отписку, что совету ветеранов необходимо получить согласие 2/3 жильцов дома, в котором располагается их помещение, — рассказала Вера Семеновна. — Мы даже и не пытались собрать подписи, так как это практически невозможно — трудно собрать одномоментно такое количество жильцов, а из-за мер, принятых против пандемии, поквартирно тоже не пойдешь — многие просто на порог не пускают. Полиция, в свою очередь, не находит никакого состава преступления в том, что срезали наши замки. Они и соответствующее письмо нам прислали. В нем сказано, что Казимиров не совершил преступления».
На просьбу дать официальное заключение о наличии или отсутствии состава преступления в действиях Казимирова, в полиции ветеранам ответили, что сначала им нужно доказать, что срезанные замки и все приобретенные для ремонта стройматериалы, мебель, аппаратура и многое другое принадлежали ветеранской организации. К сожалению, спустя 17 лет подобных документов не сохранилось, тем более что спонсоры ничего не требовали от ветеранов, безвозмездно предоставляя необходимую помощь. Да и доступ к оставшимся документам невозможен — ветераны не могут попасть в помещение организации.
«Насколько нам известно, у Казимирова нет даже официального разрешения на то, чтобы занимать помещение, в то время как у нас были все необходимые документы. У нас было торжественное открытие с разрешения горсовета и райисполкома того периода, а теперь чиновники ссылаются на то, что все постановления, принятые при Украине недействительны. Председатель Бахчисарайского городского совета Олег Даперко также подтвердил данное решение. Это просто какая-то дискриминация!» — подытожила Крылишина.
А разве президент нам не говорил, что все документы, выданные крымчанам до периода вхождения Крыма в состав Украины, признаны действительными бессрочно в российском правовом поле? По факту получается, что любой бюрократ может признавать или не признавать документы по собственному хотению. <...>
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Роман Молотов
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