Низкий поклон, ветеран!

Алексею Васильевичу Мосину, ветерану Великой Отечественной войны, участнику боевых действий, ветерану труда, ветерану Коммунистической партии, Почетному гражданину Алушты 1 мая нынешнего года исполнилось 95 лет. Его жизнь — яркий пример патриотизма, героизма, беззаветного служения Родине.
Когда над советской державой нависла зловещая опасность — вероломное вторжение войск фашистской Германии, оккупация врагом родной Орловщины, простой крестьянский парень твердо решил, что будет защищать свою Отчизну. Он вместе со своими сверстниками бежал, когда гитлеровцы пытались вывезти их на принудительные работы в Германию. Его целью было стать красноармейцем. Для этого не хватало полгода возраста и он приписал их себе. Стал пулеметчиком в рядах Красной армии. С «максимом» Алексей пробежал, прошел, прополз по полям, лесам и болотам Орловщины, Брянщины, Украины, Белоруссии, Западной Европы. Освобождал от «чумы XX века» Орел, Украину, Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию, Кенигсберг. Был тяжело ранен и едва не отморозил раненую ногу.
Войска смогли добыть долгожданную Победу над фашистской Германией. Алексей продолжил военную службу в составе группы советских войск в Польше. Но ранение не прошло даром. В результате — демобилизация по инвалидности в 23 года.
Родина высоко оценила героизм, отвагу, верность присяге и партии, наградив Алексея Васильевича орденами Красной Звезды, Славы, Отечественной войны, медалями: «За отвагу», «За освобождение Белоруссии» и другими.
Началась мирная жизни на гражданке. Врачи порекомендовали переехать в Крым. Так Алексей Васильевич приехал в Алушту, где жила его сестра. Город радушно принял героя-комсомольца. По рекомендации горкома комсомола он стал инструктором культпросветотдела, а через полгода — директором еще не построенного районного Дома культуры, который он и построил. Создал там народный театр. Затем 16 лет был на партийной работе: закончив Высшую партийную школу, прошел путь от инструктора до завотдела горкома. Коммунистом он является и сегодня.
Далее Алексей Васильевич был назначен директором пансионата «Голубая волна». Создал молодежный коллектив, обеспечил всех жильем, построив для работников 106-квартирный дом.
С 1993 года Алексей Васильевич — на заслуженном отдыхе. Да, он его честно заслужил, внеся огромный вклад в жизнь Алушты, за что был удостоен звания «Почетный гражданин Алушты».
Пока позволяло здоровье, он занимался патриотическим воспитанием молодежи, поддерживал тесную связь с МОУ «Школа № 2», участвовал в традиционных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Сегодня к Алексею Васильевичу, отдавая дань уважения и признания герою-освободителю, идут ветераны комсомола, сотрудники и бывшие работники пансионата «Голубая волна», учащиеся и педагоги школы № 2 и многие другие.
С юбилеем, дорогой Алексей Васильевич! Спасибо Вам за Ваш боевой и трудовой подвиг!
Алла Шавель, депутат Алуштинского городского совета, первый секретарь Алуштинского ГО КПРФ