Комсомол, с юбилеем!

Свой столетний юбилей с 1 по 5 июня отметила Крымская комсомольская организация. Первые комсомольцы на полуострове стали появляться в мае 1919 года, а уже в 1921 году в рядах крымского комсомола насчитывалось 2 456 юношей и девушек.
Огромный вклад в ход истории сделал комсомол Крыма. Более 22 тысяч комсомольцев полуострова с оружием в руках сражались с немецко-фашистскими захватчиками, тысячи находились в подполье и партизанских отрядах, среди них есть 18 Героев Советского Союза, а свыше пяти тысяч молодых патриотов было награждено орденами и медалями. Твердость духа комсомольцы показывали не только в годы Великой Отечественной войны. Строительство Северо-Крымского канала, Бахчисарайского цементного завода, горной трассы Симферополь-Алушта-Ялта, восстановление инфраструктуры разрушенных после войны городов — на всех этих стройках комсомол Крыма активно и плодотворно работал.
«Современным комсомольцам мы желаем быть достойными своего комсомольского билета и членства в организации с великой историей. Пусть острое чувство справедливости, готовность к активной борьбе, бесконечная энергия для созидания и огонь в глазах, что так присущи молодым, навсегда останется в ваших сердцах!» — пожелал ребятам первый секретарь Крымского республиканского комитета ЛКСМ РФ Илья Донченко.
Пресс-служба КРО ЛКСМ РФ