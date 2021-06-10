В Крыму отметили День русского языка

6 июня в день рождения гения русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, признанный мировым сообществом также как День русского языка, члены Коммунистической партии провели торжественные мероприятия, посвященные этому событию.
Коммунисты Бахчисарая возложили цветы к памятнику великому русскому поэту. Бахчисарай и Пушкин тесно связаны. После посещения этого города у Александра Сергеевича родились прекрасные произведения, навеянные историческими фактами и легендами. Памятник поэту находится в исторической части города, неподалеку от Ханского дворца, посещение которого сподвигло поэта на написание нетленной поэмы «Бахчисарайский фонтан».
В этот день коммунисты и комсомольцы Евпатории и Симферополя возложили цветы к памятнику всемирно известной личности и прочли знаменитые стихотворения Александра Сергеевича.
Русский язык — один из крупнейших языков мира. По численности говорящих русский язык занимает шестое место в мире (после английского, китайского, хинди, испанского и арабского); по степени распространенности — восьмое место (после китайского, испанского, английского, арабского, хинди, бенгали и португальского).
Напомним, День русского языка — международный день, посвященный русскому языку, учрежден ООН в 2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
В Российской Федерации —праздник учрежден в 2011 году в качестве государственного праздника. С инициативой о закреплении Дня русского языка в качестве государственного праздника выступила КПРФ.
Пресс-служба КРО КПРФ