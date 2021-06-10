Успешный человек социалистических убеждений

— Андрей, скажите, почему вы выбрали коммунистическую партию и решили, что оппозиционная платформа КПРФ вам подходит?
— Я хочу жить в том городе, с которым познакомился в 2001 году. С улицами, утопающими в зелени, с великолепным Приморским парком, с уникальной природой и заповедными ландшафтами. Прожив в Городе Счастья уже 20 лет, я не мыслю свою жизнь вне Ялты, и моя судьба неразрывно связана с нашим прекрасным городом. Мне очень горько от того, что Ялта из уютного курортного рая на моих глазах превращалась, и продолжает превращаться в уродливые, унылые «железобетонные джунгли» …
Работа, семья — здесь у меня, к счастью, все в порядке. Но я не могу и не хочу быть безучастным свидетелем того, как любимый город, в котором предстоит расти и жить моим трем дочерям, варварски уничтожается хозяйственной бездарностью нынешних властей. Вместе с КПРФ я реально могу принести пользу родному городу, в котором нашел свою «тихую гавань».
Как и все ялтинцы, я заинтересован в том, чтобы наш город развивался как всероссийская здравница и курорт, процветал и хорошел, и у меня есть воля, навыки и опыт, чтобы этому деятельно способствовать. По поводу моего выбора КПРФ и ее оппозиционной направленности, скажу так. Когда жулики и воры от имени правительства вершат произвол в ущерб интересам общества — единственная позиция, достойная Человека и Гражданина, небезразличного к судье народа и Отечества, не может не быть оппозиционной к такому положению дел. Невзирая на предпринимательскую деятельность, я человек социалистических убеждений.
Коммунист, это мировоззрение и система ценностей, а не социальный статус или форма занятости. Фридрих Энгельс, например, тоже был состоятельным и успешным человеком, но его вклад в становление мирового коммунистического движения трудно переоценить.
Программа КПРФ «Работать для людей» предполагает контроль и депутатский надзор за работой чиновников. Чтобы добиться их ответственного отношения к обязанностям, необходимо заручиться поддержкой гражданского общества, чтобы внедрить в жизнь эффективные механизмы контроля, надзора за деятельностью чиновников, а также придания гласности и обеспечения прозрачности их работы. Все чаще чиновники не компетентны и не добросовестны, потому что бесконтрольны и безответственны. В КПРФ это прекрасно понимают, и вместе мы добьемся, чтобы власть работала для людей, а не для себя — в ущерб людям.
— Что для вас значит «работать для людей»? Люди — это ведь широкая категория, куда входят и такие «товарищи», которые нам не товарищи …
— Угождать привилегированным персонам, пренебрегая интересами и нуждами обычных людей, — порочная практика любых чиновников, но команда КПРФ ведет борьбу, чтобы эту практику пресечь. Наш подход к работе строится на том, чтобы эффективно бороться с причинами проблем, предотвращая само их возникновение. Например, на улице Тимирязева, согласно давно уже разработанному проекту, должна быть построена школа, но ее там до сих пор нет. Земля, отведенная под школу, оказалась под угрозой захвата хищными застройщиками, которые намереваются застроить этот участок железобетонными коробками. Работать для людей — значит наладить строгий учет и контроль своевременного выполнения намеченных работ, чтобы не допускать таких безобразий со стороны чиновников. С виновными в саботаже общественно-значимых проектов церемониться мы не будем. Безалаберных чиновников-вредителей нужно привлекать к ответственности и гнать из власти без колебаний.
— Вы считаете себя советским человеком. Что это для вас значит?
— Я рожден в Союзе Советских Социалистических Республик и воспитан в советской стране. Мои предки проливали кровь за социалистическую Родину, трудились на социалистических предприятиях, и вообще, ковали мощь и славу Страны Советов. СССР — страна Победы, которая первая отправила человека в космос и достигла небывалых научно-технических вершин и возглавила все разумное человечество в его глобальном прогрессе.
Образцом и примером для меня был и остается Павка Корчагин, главный герой повести Николая Островского «Как закалялась сталь». Советская молодежь воспитывалась на таких произведениях в духе патриотического интернационализма, коллективизма, товарищества и взаимовыручки, активно участвовала в жизни страны и общества. Я сам, как человек и гражданин, сформировался в советской действительности и бесплатно получил лучшее в мире образование, которое в то время было доступно и гарантировано каждому. Советское образование формировало в человеке целостную личность, чему способствовало октябрятское, пионерское, а затем и комсомольское движение, о котором вспоминаю с чувством причастности к большому, историческому, так как сам возглавлял школьную комсомольскую организацию. Так что да, я во всех отношениях Советский человек, о чем заявляю с честью и гордостью.