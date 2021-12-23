Обманутые и победители

Фальсификация проводилась несколькими отработанными методами. Во-первых, по открепительным удостоверениям (по ним заставляли голосовать бюджетников и военнослужащих, вплоть до увольнения). Во-вторых, это новая форма голосования – дистанционное электронное голосование через портал Госуслуг, при которой отсутствует основой принцип голосования – тайна волеизъявления. В-третьих, это надомное голосование, которое дает возможность участвовать в выборах тем, кто не может по состоянию здоровья прийти на избирательный участок (инвалиды и т. д.).
Однако, рассмотрим конкретные случаи с надомным голосованием на примерах некоторых избирательных участков Крыма, где за 3 дня отмечено повышенное количество проголосовавших. На избирательном участке № 297 надомно проголосовало 426 человек, на участке № 292 – 356 человек. На участке № 299 – 339 надомников, на участке № 364 на дому свои голоса отдали 427 человек. Более всего надомников зафиксировано на участке № 376, где на дому проголосовало 609 человек, а на участке № 332 – 588 человек, и подобных фактов еще множество.
Каким образом получились такие цифры, видно на примере выездов, теперь уже бывшего председателя УИК № 288 Е. Е. Тимофеевой, члена «Единой России». Она, нарушая нормы и правила избирательного закона, 17 и 18 сентября в отсутствие записей в реестре избирателей, голосующих вне помещения для голосования, и при отсутствии заявлений от избирателей, без других членов избирательной комиссии и наблюдателей, осуществляла процедуру выездного голосования по месту жительства.
В большинстве случаев члены УИК препятствовали наблюдателям от партий ознакамливаться со списками, что является нарушением п.6 статьи 23 закона № 20 –ФЗ «О праве ознакомления со списком избирателей, о сведениях об избирателях, подавших заявление о включении в список надомного голосования».
Такими методами правящая партия обеспечила себе победу на выборах в Госдуму. Партия «Единая Россия» получила в Государственной Думе РФ парламентское большинство, поэтому в ближайшее время будет рост цен: на товары и продукты, коммунальные платежи ЖКХ, сокращение финансирования на здравоохранение и дальнейшее ужесточение репрессий против оппозиции, увеличение количества и сумм штрафов и т. д.
Как говорится, победителей не судят!