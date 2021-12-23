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четверг, 23 декабря 2021 г.

Обманутые и победители

На выборах в Госдуму VIII созыва миллионы людей пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать за достойное будущее своей Родины. Господствующий класс посредством своих представителей из «Единой России» грубейшим образом нарушал право граждан, сфальсифицировав результаты волеизъявления народа в пользу «партии власти».

Фальсификация проводилась несколькими отработанными методами. Во-первых, по открепительным удостоверениям (по ним заставляли голосовать бюджетников и военнослужащих, вплоть до увольнения). Во-вторых, это новая форма голосования – дистанционное электронное голосование через портал Госуслуг, при которой отсутствует основой принцип голосования – тайна волеизъявления. В-третьих, это надомное голосование, которое дает возможность участвовать в выборах тем, кто не может по состоянию здоровья прийти на избирательный участок (инвалиды и т. д.).

Однако, рассмотрим конкретные случаи с надомным голосованием на примерах некоторых избирательных участков Крыма, где за 3 дня отмечено повышенное количество проголосовавших. На избирательном участке № 297 надомно проголосовало 426 человек, на участке № 292 – 356 человек. На участке № 299 – 339 надомников, на участке № 364 на дому свои голоса отдали 427 человек. Более всего надомников зафиксировано на участке № 376, где на дому проголосовало 609 человек, а на участке № 332 – 588 человек, и подобных фактов еще множество.

Каким образом получились такие цифры, видно на примере выездов, теперь уже бывшего председателя УИК № 288 Е. Е. Тимофеевой, члена «Единой России». Она, нарушая нормы и правила избирательного закона, 17 и 18 сентября в отсутствие записей в реестре избирателей, голосующих вне помещения для голосования, и при отсутствии заявлений от избирателей, без других членов избирательной комиссии и наблюдателей, осуществляла процедуру выездного голосования по месту жительства.

В большинстве случаев члены УИК препятствовали наблюдателям от партий ознакамливаться со списками, что является нарушением п.6 статьи 23 закона № 20 –ФЗ «О праве ознакомления со списком избирателей, о сведениях об избирателях, подавших заявление о включении в список надомного голосования».

Такими методами правящая партия обеспечила себе победу на выборах в Госдуму. Партия «Единая Россия» получила в Государственной Думе РФ парламентское большинство, поэтому в ближайшее время будет рост цен: на товары и продукты, коммунальные платежи ЖКХ, сокращение финансирования на здравоохранение и дальнейшее ужесточение репрессий против оппозиции, увеличение количества и сумм штрафов и т. д.

Как говорится, победителей не судят!

Сергей Андреевич Канцедал