Заработало: с подачи коммунистов прокуратура дала пинок «Крымэнерго»

В одном из последних номеров прошлого года мы писали о беде жителей села Приятное Свидание, к домам которых вот уже несколько лет не могут подвести электроэнергию. В числе тех, кто так и не дождался света, были и многодетные семьи, и семьи пенсионеров – самые социально незащищенные слои населения. Вопросом занялся депутат Госсовета Республики Крым от фракции КПРФ Илья Донченко. Вот, что он рассказал о развитии данной ситуации.
— По результатам встречи с жителями села Приятное Свидание Бахчисарайского района мной было направленно депутатское обращение в адрес Прокуратуры Республики Крым с требованием проверить деятельность ГУП РК «Крымэнерго» на возможные нарушения законодательства об электроэнергетике.
В ответе на указанное обращение сказано, что по результатам проверки установлено, что ГУП РК «Крымэнерго» в настоящее время не исполнено более 30 договоров о техническом присоединении объектов капитального строительства, расположенных в селе Приятное Свидание Бахчисарайского района.
По указанным фактам прокуратурой Бахчисарайского района генеральному директору ГУП РК «Крымэнерго» внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятием 30 ноября 2021 года проведены торги на усиление существующих сетей села, а также осуществление мероприятий по технологическому присоединению объектов капитального строительства граждан к сетям электроснабжения, в том числе по договорам заключенным с многодетной семьей и семьей пенсионеров.
Мероприятия по исполнению ГУП РК «Крымэнерго» указанных договоров находятся на контроле Прокуратуры Республики.